А Алексей Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.

Н Наталья Променад по Светлогорску в мини-группе Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.

Н Нана Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!

D Denis Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.

Т Татьяна Променад по Светлогорску в мини-группе Очень знающая и обаятельная гид Кристина провела увлекательную и всестороннюю экскурсию. Мне очень понравилось. Жаль что набережная с променадом были на реконструкции, но помимо этого город прекрасен и интересен.