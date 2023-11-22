Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом

Не просто с комфортом добраться из точки А в точку Б, но и послушать интересные истории и советы

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это предложение 2 в 1: трансфер + экскурсия! Вместо молчаливой поездки до места вашего размещения я устрою для вас познавательное знакомство с историей края. Как водитель — с комфортом доставлю вас до указанной точки. Как гид — расскажу о прошлом и настоящем Светлогорска. А также подскажу, какие места посетить в городе, куда стоит съездить в области, где вкусно поесть.
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
Ближайшие даты:
22
ноя
23
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Я встречу вас в аэропорту и помогу погрузить багаж
  • По запросу предоставлю детское кресло
  • Трансфер производится на просторном минивэне (см. фото ниже)

Организационные детали

Сообщите мне номер вашего рейса и адрес места, куда вас нужно доставить. А также, если путешествуете с детьми, нужно ли вам детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
аэропорт Храброво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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