Не просто с комфортом добраться из точки А в точку Б, но и послушать интересные истории и советы
Это предложение 2 в 1: трансфер + экскурсия! Вместо молчаливой поездки до места вашего размещения я устрою для вас познавательное знакомство с историей края. Как водитель — с комфортом доставлю вас до указанной точки. Как гид — расскажу о прошлом и настоящем Светлогорска. А также подскажу, какие места посетить в городе, куда стоит съездить в области, где вкусно поесть.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Я встречу вас в аэропорту и помогу погрузить багаж
- По запросу предоставлю детское кресло
- Трансфер производится на просторном минивэне (см. фото ниже)
Организационные детали
Сообщите мне номер вашего рейса и адрес места, куда вас нужно доставить. А также, если путешествуете с детьми, нужно ли вам детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- аэропорт Храброво
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Светлогорске
Провёл экскурсии для 35 туристов
Родился и вырос в Калининграде! С детства увлекаюсь историей города и края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Знаю много красивых и удивительных мест. Осуществляю экскурсии по всём уголкам области на комфортабельном микроавтобусе. Ко всему прочему, профессионально занимаюсь фотографией, на память у вас останутся потрясающие фотографии.
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