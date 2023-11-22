Это предложение 2 в 1: трансфер + экскурсия! Вместо молчаливой поездки до места вашего размещения я устрою для вас познавательное знакомство с историей края. Как водитель — с комфортом доставлю вас до указанной точки. Как гид — расскажу о прошлом и настоящем Светлогорска. А также подскажу, какие места посетить в городе, куда стоит съездить в области, где вкусно поесть.