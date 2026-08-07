Мои заказы

Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом

Представьте: ваш приезд в Светлогорск начинается не просто с поездки, а с захватывающего путешествия в историю и культуру края
Выбирая трансфер из аэропорта в Светлогорск с личным гидом, вы получаете не только комфортное перемещение к месту пребывания, но и уникальную возможность с первых минут познакомиться с историей и культурой
читать дальшеуменьшить

края.

Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортабельный минивэн и, конечно же, увлекательные рассказы о Светлогорске и его окрестностях - все это делает ваше прибытие незабываемым.

По запросу предоставляется детское кресло, чтобы путешествие было безопасным и для самых маленьких путешественников.

Этот трансфер идеально подходит для тех, кто хочет сделать свое пребывание в Светлогорске максимально насыщенным и интересным.

Водитель-гид не только доставит вас до указанной точки, но и поделится рекомендациями о лучших местах для посещения, куда съездить в области и где насладиться местной кухней.

Забронируйте свой трансфер заранее и начните свое путешествие в Светлогорск с познавательной и комфортной ноты

5
57 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортная поездка на просторном минивэне
  • 🗺️ Познавательная экскурсия по пути
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Возможность использования детского кресла
  • 📚 Интересные рассказы о Светлогорске
  • 🍽️ Рекомендации по лучшим местам для еды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта в Светлогорск с гидом - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что делает поездку приятной и удобной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя возможны дожди и более прохладная погода. Зимой, с ноября по март, поездка возможна, но стоит учитывать холод и возможные снегопады, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом

Что можно увидеть

  • Светлогорск

Описание трансфер

  • Я встречу вас в аэропорту и помогу погрузить багаж.
  • По запросу предоставлю детское кресло.
  • Трансфер осуществляется на просторном минивэне (см. фото ниже).
  • По возможности заезжаю на парковку максимально близко к выходу.

Организационные детали

  • Сообщите мне номер вашего рейса и адрес места, куда вас нужно доставить. А также, если путешествуете с детьми, нужно ли вам детское кресло.
  • Трансфер можно дополнить обзорной экскурсией по городу (продолжительность 3-3,5 часа). Подробности уточняйте у гида в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Храброво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3974 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и
читать дальшеуменьшить

края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Моего напарника зовут Иван, он живет в Калининграде с 2021 года. За этот период очень полюбил этот город, проникся его историей и готов поделиться с гостями города. Возможно, он преподнесёт рассказ о городе с точки зрения приезжего человека. Взгляд со стороны всегда отличается от взгляда человека, живущего в городе с рождения. Знаем много красивых и удивительных мест. Осуществляем экскурсии по всем уголкам области на комфортабельных автомобилях. Также я профессионально занимаюсь фотографией — на память у вас останутся потрясающие снимки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
2
3
2
1
А
Хочу сказать огромное спасибо Артёму, мало того, что он довёз нас быстро, безопасно и с комфортом, так он ещё во время пути кратко рассказал историю Калининграда и её области.
Крайне рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Инна
Заказывала трансфер с обзорным экскурсом из аэропорта до Светлогорска.
Артём был на связи. Рейс прибыл чуть раньше, он без проблем подъехал не к заказанному времени. Машина большая,чистая, комфортная. Есть детское кресло.
В
читать дальшеуменьшить

дороге Артём рассказал кратко историю региона. Интересно, жаль, что дорога была недолгой, Я бы ещё послушала. Видно, что человек любит свой край и готов делиться этим с гостями.
Ещё Артём дал рекомендации по интересным локациям, что посмотреть, где поесть, куда съездить обязательно.
Оставил свои контакты, на случай если возникнут вопросы. Очень приятная поездка!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Заказывали трансфер из аэропорта в Светлогорск. Заранее списались с Артëмом, дал рекомендации какую одежду взять с собой детям в соответствии с погодой в Калининграде. В аэропорту встреча прошла без заминок
читать дальшеуменьшить

своевременно и в удобном месте. По дороге послушали интересный исторический рассказ, сделали небольшую обзорную экскурсию по городу. Автомобиль очень комфортный, то, что надо после утомительного перелëта. Артëм дал рекомендации куда лучше сходить поесть, что посмотреть из достопримечательностей.
Замечательный гид, внимательный и приятный молодой человек.
Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям!

Вам был полезен этот отзыв?
Максим
Уже второй раз выбираем именно Вас. Транспорт комфортабельный. А узнать о городе, о местах, куда выбраться, и получить ответы на все вопросы во время поездки до отеля — очень интересно и полезно.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия оказалась по-настоящему интересной и познавательной! Маршрут и сопровождающий рассказ продуман, а гид увлечённо рассказывал о каждом месте, так что время пролетело незаметно. Узнали много нового и получили массу положительных эмоций.

Поездка прошла легко и безопасно, чувствовалась забота о пассажирах. Спасибо за профессионализм и доброжелательность!

С удовольствием порекомендую эту экскурсию всем, кто ищет новые впечатления и качественный сервис.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Хочу поблагодарить Артема за прекрасную организацию трансфера из Калининграда в Светлогорск. Встретил в аэропорту строго по времени. Но главное, что поездка не была простым «довезти из точки А в точку
читать дальшеуменьшить

Б»: Артем по пути провёл полноценную, очень увлекательную экскурсию. Узнали много интересного о Калининградской области, истории, местных традициях — время пролетело незаметно. Всё чётко, душевно, с заботой о туристах. Огромное спасибо! Рекомендую от всей души.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии на «Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом»

В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)
На автобусе
7 часов
19 отзывов
Групповая
В тренде
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
20 авг в 11:00
1800 ₽ за человека
Знакомьтесь, Светлогорск
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории на душевной обзорной экскурсии
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00 и 16:00, в среду и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
19 авг в 10:00
1300 ₽ за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
9 часов
40 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Посетите три уникальных города на Балтике за один день. Узнайте секреты янтарного промысла и насладитесь красотой королевского курорта
Начало: Светлогорск 1, заправка Лукойл
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
5200 ₽ за человека
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске
от 3800 ₽ за экскурсию