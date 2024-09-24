Экскурсии на микроавтобусе в Светлогорске с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Светлогорске, цены от 4 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
«Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или автобусе в зависимости от размера группыДополнительно оплачивается вход на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (по желанию) и обед в кафе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
4 000 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
скидка
25%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Светлогорска
Начало: По договорённости с гидом
«Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
25 сен в 09:15
60004 500 за человека
Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
Побывать в одном из самых живописных мест страны и узнать его историю на авто-пешеходной экскурсии
«Поездка проходит на минивэне Ford Galaxy»
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
15 750 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
  2. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  3. Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Озеро Тихое
  8. Высота Мюллера
  9. Крепость Пиллау
  10. Охотничий домик
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
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