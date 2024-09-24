9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
«Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или автобусе в зависимости от размера группыДополнительно оплачивается вход на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (по желанию) и обед в кафе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
4 000₽ за человека
скидка
25%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Светлогорска
Начало: По договорённости с гидом
«Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
25 сен в 09:15
60004 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
Побывать в одном из самых живописных мест страны и узнать его историю на авто-пешеходной экскурсии
«Поездка проходит на минивэне Ford Galaxy»
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
15 750₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На микроавтобусе»
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