Найдено 3 экскурсии в категории « На микроавтобусе » в Светлогорске, цены от 4 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 9 часов Мини-группа до 9 чел. Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики Начало: По договорённости с гидом «Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или автобусе в зависимости от размера группыДополнительно оплачивается вход на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (по желанию) и обед в кафе» Расписание: ежедневно в 08:30 4 000 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 25% скидка 9 часов Мини-группа до 9 чел. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Светлогорска Начало: По договорённости с гидом «Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы» Расписание: ежедневно в 09:15 6000 4 500 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска Побывать в одном из самых живописных мест страны и узнать его историю на авто-пешеходной экскурсии «Поездка проходит на минивэне Ford Galaxy» 15 750 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Светлогорска

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На микроавтобусе»

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