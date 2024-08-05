А Алена Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Кристина, красивая, приветливая девушка с приятным голосом и конечно со знанием истории Раушена! Приготовила для нас фотографии прошлых лет, тех зданий, что мы видели в ходе экскурсии. Прогулка получилась очень занимательная!

Е Елена Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе По городу с нами гуляла гид Мария. Экскурсия хорошо продумана,маршрут отлично построен,Светлогорск остался в нашем сердце ❤️

А Анастасия Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия читать дальше аккуратно разместиться, не мешая прохожим и машинам. Спасибо гиду Ирине за содержательный,не перегруженный датами и фамилиями, рассказ. Ребенок 12 лет перенес легко) Прекрасная альтернатива индивидуальной экскурсии для тех, кто путешествует вдвоем-втроем. Группа передвигается достаточно оперативно, никого не приходится долго ждать, везде можно

Н Наталья Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Очень интересная и содержательная экскурсия.

Н Наталия Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия Прекрасно провели 2 часа. Очень рекомендую для первого знакомства с городом

О Ольга Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия Очень удачный маршрут, много информации про город. Много рекомендаций от гида по другим достопримечательностям города. Спасибо, отличная прогулка и знакомство с городом!

М Марина Ускользающее очарование Раушена Марина, очень приятный экскурсовод. И в Светлогорске обогатила наши знания новой и интересной информацией.

Ю Юля Город-сказка Светлогорск Павел, большое спасибо за чуткость, доброту и котиков! Шикарная экскурсия, захватывающий рассказ о знаковых местах Светлогорска, хочется вернуться! Привет от нашей семьи и наилучшие пожелания!

Н Наталья Город-сказка Светлогорск читать дальше увлекательную экскурсию по г. Светлогорску. Время пролетело не заметно, рассказ об истории города и людях был очень интересным и познавательным! Всем рекомендую такого интересного экскурсовода, который готов поделиться своими знаниями и интересными событиями этого города. Добрый день, меня зовут Наталья. Отдыхали в Калининграде с 30 мая по 02 июня 2024 г. Хотим поблагодарить Павла за