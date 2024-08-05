Охотничий домик – экскурсии в Светлогорске

Найдено 6 экскурсий в категории «Охотничий домик» в Светлогорске, цены от 970 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Пешая
26 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
11 авг в 17:15
1 190 за человека
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
63 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 авг в 11:15
970 за человека
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
На машине
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Ускользающее очарование Раушена
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
12 авг в 14:00
14 авг в 10:00
4 800 за всё до 4 чел.
Город-сказка Светлогорск
Пешая
60 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
13 сен в 10:30
14 сен в 10:30
3 900 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 августа 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Кристина, красивая, приветливая девушка с приятным голосом и конечно со знанием истории Раушена! Приготовила для нас фотографии прошлых лет, тех зданий, что мы видели в ходе экскурсии. Прогулка получилась очень занимательная!
  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    По городу с нами гуляла гид Мария. Экскурсия хорошо продумана,маршрут отлично построен,Светлогорск остался в нашем сердце ❤️
  • А
    Анастасия
    4 августа 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Прекрасная альтернатива индивидуальной экскурсии для тех, кто путешествует вдвоем-втроем. Группа передвигается достаточно оперативно, никого не приходится долго ждать, везде можно
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    аккуратно разместиться, не мешая прохожим и машинам. Спасибо гиду Ирине за содержательный,не перегруженный датами и фамилиями, рассказ. Ребенок 12 лет перенес легко)

  • Н
    Наталья
    4 августа 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Очень интересная и содержательная экскурсия.
    Очень интересная и содержательная экскурсияОчень интересная и содержательная экскурсия
  • Н
    Наталия
    4 августа 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Прекрасно провели 2 часа. Очень рекомендую для первого знакомства с городом
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Очень удачный маршрут, много информации про город. Много рекомендаций от гида по другим достопримечательностям города. Спасибо, отличная прогулка и знакомство с городом!
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Ускользающее очарование Раушена
    Марина, очень приятный экскурсовод. И в Светлогорске обогатила наши знания новой и интересной информацией.
  • Ю
    Юля
    2 июля 2024
    Город-сказка Светлогорск
    Павел, большое спасибо за чуткость, доброту и котиков! Шикарная экскурсия, захватывающий рассказ о знаковых местах Светлогорска, хочется вернуться! Привет от нашей семьи и наилучшие пожелания!
  • Н
    Наталья
    20 июня 2024
    Город-сказка Светлогорск
    Добрый день, меня зовут Наталья. Отдыхали в Калининграде с 30 мая по 02 июня 2024 г. Хотим поблагодарить Павла за
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    увлекательную экскурсию по г. Светлогорску. Время пролетело не заметно, рассказ об истории города и людях был очень интересным и познавательным! Всем рекомендую такого интересного экскурсовода, который готов поделиться своими знаниями и интересными событиями этого города.

  • А
    Анна
    10 июня 2024
    Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Спасибо Ольге за наш чудесный день в Светлогорске и Зеленоградске! Интересный, не скучный рассказ об истории края, архитектуре, посещение Куршской
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    косы! Комфортный автомобиль! Гид подстраивалась под наши пожелания и интересы, за это отдельная благодарность! Очень рекомендую Ольгу, как профессионала и просто очень приятного в общении человека!

    Спасибо Ольге за наш чудесный день в Светлогорске и Зеленоградске! Интересный, не скучный рассказ об истории

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Охотничий домик»

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  1. Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
  2. Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
  3. Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
  4. Ускользающее очарование Раушена
  5. Город-сказка Светлогорск
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Охотничий домик
  7. Водонапорная башня
  8. Балтийская коса
  9. Замок Шаакен
  10. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Охотничий домик" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 970 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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