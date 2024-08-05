1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
11 авг в 17:15
1 190₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 авг в 11:15
970₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
12 авг в 14:00
14 авг в 10:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
13 сен в 10:30
14 сен в 10:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 августа 2024Кристина, красивая, приветливая девушка с приятным голосом и конечно со знанием истории Раушена! Приготовила для нас фотографии прошлых лет, тех зданий, что мы видели в ходе экскурсии. Прогулка получилась очень занимательная!
- ЕЕлена5 августа 2024По городу с нами гуляла гид Мария. Экскурсия хорошо продумана,маршрут отлично построен,Светлогорск остался в нашем сердце ❤️
- ААнастасия4 августа 2024Прекрасная альтернатива индивидуальной экскурсии для тех, кто путешествует вдвоем-втроем. Группа передвигается достаточно оперативно, никого не приходится долго ждать, везде можно
- ННаталья4 августа 2024Очень интересная и содержательная экскурсия.
- ННаталия4 августа 2024Прекрасно провели 2 часа. Очень рекомендую для первого знакомства с городом
- ООльга3 августа 2024Очень удачный маршрут, много информации про город. Много рекомендаций от гида по другим достопримечательностям города. Спасибо, отличная прогулка и знакомство с городом!
- ММарина31 июля 2024Марина, очень приятный экскурсовод. И в Светлогорске обогатила наши знания новой и интересной информацией.
- ЮЮля2 июля 2024Павел, большое спасибо за чуткость, доброту и котиков! Шикарная экскурсия, захватывающий рассказ о знаковых местах Светлогорска, хочется вернуться! Привет от нашей семьи и наилучшие пожелания!
- ННаталья20 июня 2024Добрый день, меня зовут Наталья. Отдыхали в Калининграде с 30 мая по 02 июня 2024 г. Хотим поблагодарить Павла за
- ААнна10 июня 2024Спасибо Ольге за наш чудесный день в Светлогорске и Зеленоградске! Интересный, не скучный рассказ об истории края, архитектуре, посещение Куршской
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Охотничий домик»
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