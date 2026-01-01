Квест
до 10 чел.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
Увлекательное приключение для детей в Светлогорске: разгадывание шифров, поиск зайцев и знакомство с историей города
Начало: У Светлогорск 1
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
2500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
На сказочной набережной Светлогорска создать рисунок, который поможет добиваться целей
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 3694 ₽
3888 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Мини-ретрит в Светлогорске для тех, кто устал, - без отрыва от реальности
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
2744 ₽
2888 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - город-сказка
Поздороваться с морем и услышать о тайнах курортных вилл и их владельцев
Начало: Напротив вокзала Светлогорск-2
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Водная прогулка
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Путешествие по балтийскому берегу с посещением легендарных мест, где сосредоточены мировые запасы янтаря, и погружение в атмосферу элитных курортов
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
13 200 ₽
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
