Сейчас в Светлогорске в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2500 до 13 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5