Наш путь идет на фабрику шоколада «Schaaken Dorf», где вы в «Лаборатории» познакомитесь со всеми этапами производства шоколадного лакомства и местного сыра. Самым вкусным этапом экскурсии 🧭 станет дегустация белого, черного и молочного шоколада, марципановых конфет и разных видов сыра.

Замок «Шаакен» - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Музей 🖼 инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня – все это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена.

Вы узнаете: Кто были рыцари, как они жили и почему ходили в «Крестовые походы»? Смотритель замка расскажет о его тайнах, легендах и загадках, поведает историю 📖 Тевтонского ордена, историю рыцарского оружия и снаряжения.

Мы обещаем Вам несколько моментов настоящего средневековья.