  1. Россия
  2. Экскурсии

Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»

Планета
Планета – Гид из Светлогорска
Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 850 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»
Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»

Что вы увидите

  • Замок «Шаакен»
  • Сыроварня «Шаакен Дорф»
Наш путь идет на фабрику шоколада «Schaaken Dorf», где вы в «Лаборатории» познакомитесь со всеми этапами производства шоколадного лакомства и местного сыра. Самым вкусным этапом экскурсии 🧭 станет дегустация белого, черного и молочного шоколада, марципановых конфет и разных видов сыра.
Замок «Шаакен» - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Музей 🖼 инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня – все это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена.
Вы узнаете: Кто были рыцари, как они жили и почему ходили в «Крестовые походы»? Смотритель замка расскажет о его тайнах, легендах и загадках, поведает историю 📖 Тевтонского ордена, историю рыцарского оружия и снаряжения.
Мы обещаем Вам несколько моментов настоящего средневековья.
Начало и место завершения
🚩 Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 33
Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»
Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Планета
Планета
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Планета проводит ещё 5 экскурсий

Национальный парк "Куршская коса"
1 450
5 часов
Национальный парк "Куршская коса"
1 отзыв
По фортам боевой славы
1 700
5 часов
По фортам боевой славы
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
2 500
7 часов
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»
1 000
5 часов
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»
Янтарный - Пальмникен
1 200
5 часов
Янтарный - Пальмникен

Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Светлогорск — маленькая Швейцария
2 600
2 часа
Светлогорск — маленькая Швейцария
72 отзыва
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
2 500
2 часа
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
22 отзыва
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Куршская коса + отдых или купание
1 600
6 часов
Куршская коса + отдых или купание
21 отзыв
Природа и легенды Куршской косы
скидка10%
10500
9 450
7 часов
Природа и легенды Куршской косы
17 отзывов
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
200
2 часа
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
17 отзывов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
5 000
5 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
16 отзывов
Узнать историю солнечного камня и самостоятельно добыть его