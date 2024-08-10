Сегодня о Куршской косе наслышаны все! Но популярность этой узкой полосы между морем и заливом не умаляет её уникальности. Песчаные ландшафты, волшебный лес и целебный воздух дарят ощущение полноценного отдыха.
Помимо погружения в балтийскую природу мы заглянем на сыроварню, чтобы оценить местные сыры и марципан, и прогуляемся по любимому городу котов.
Помимо погружения в балтийскую природу мы заглянем на сыроварню, чтобы оценить местные сыры и марципан, и прогуляемся по любимому городу котов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Сыроварню «Шааакен Дорф», где для вас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира и марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина
- «Танцующий лес» с причудливо загнутыми деревьями
- Песчаные дюны и смотровую площадку «Высота Эфа» — прекрасное место для атмосферных фото
- Куршский залив и побережье Балтийского моря
- Город Зеленоградск (бывший королевский курорт Кранц, а ныне — город котов). Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим кирху Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки
Услышите историю Куршской косы, наполненную впечатляющими событиями — там есть место и песчаной катастрофе, и удивительному процессу озеленения.
Узнаете, как с косой связаны исторические персоны: писатель и художник Э. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие.
При желании попробуете свежую рыбу, выловленную в заливе. Или просто отдохнёте в лесном кафе.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, услуги гида, дегустация на сыроварне
Дополнительные расходы
- Обед (для него предусмотрено свободное время)
- Экологический сбор — 300 ₽ за чел. (пенсионеры и дети до 18 лет — бесплатно)
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 350 ₽
|Дети до 18 лет
|2 250 ₽
|Пенсионеры
|2 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 39052 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Свиридова
10 авг 2024
Добрый вечер. 08.08.2024 мы отправились на экскурсию из Зеленоградска, все проходило достаточно хорошо, но потом началось следующее. . сумму за двоих нам прописали 4125(в нее была включена дегустация сыров в
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