Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска

Отправиться на дегустацию в местную сыроварню, а затем - на балтийское побережье
Сегодня о Куршской косе наслышаны все! Но популярность этой узкой полосы между морем и заливом не умаляет её уникальности. Песчаные ландшафты, волшебный лес и целебный воздух дарят ощущение полноценного отдыха.

Помимо погружения в балтийскую природу мы заглянем на сыроварню, чтобы оценить местные сыры и марципан, и прогуляемся по любимому городу котов.
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Сыроварню «Шааакен Дорф», где для вас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира и марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина
  • «Танцующий лес» с причудливо загнутыми деревьями
  • Песчаные дюны и смотровую площадку «Высота Эфа» — прекрасное место для атмосферных фото
  • Куршский залив и побережье Балтийского моря
  • Город Зеленоградск (бывший королевский курорт Кранц, а ныне — город котов). Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим кирху Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки

Услышите историю Куршской косы, наполненную впечатляющими событиями — там есть место и песчаной катастрофе, и удивительному процессу озеленения.

Узнаете, как с косой связаны исторические персоны: писатель и художник Э. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие.

При желании попробуете свежую рыбу, выловленную в заливе. Или просто отдохнёте в лесном кафе.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, услуги гида, дегустация на сыроварне

Дополнительные расходы

  • Обед (для него предусмотрено свободное время)
  • Экологический сбор — 300 ₽ за чел. (пенсионеры и дети до 18 лет — бесплатно)

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 350 ₽
Дети до 18 лет2 250 ₽
Пенсионеры2 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 авг 2024
Добрый вечер. 08.08.2024 мы отправились на экскурсию из Зеленоградска, все проходило достаточно хорошо, но потом началось следующее. . сумму за двоих нам прописали 4125(в нее была включена дегустация сыров в
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сыроварне и экосбор), в итоге, нам пришлось заплатить 5300, потому что, как оказалось, сумма экосбора на двоих не была включена+ стоимость тура каким-то чудесным образом поменялась. Дальше, после того, как мы после Куршской косы вернулись в Зеленоградск, нас(было четыре человека) высадили в Зеленоградске без экскурсии по городу, и автобус с туристами поехал проводить экскурсию тем, кто приехал, как видимо, из Калининграда. Нам предложили возместить ущерб в размере 300 рублей за человека за отсутствие пешеходной экскурсии по городу Зеленоградск, мы согласились, но никто нам так и не возместил ничего.

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