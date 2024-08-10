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сыроварне и экосбор), в итоге, нам пришлось заплатить 5300, потому что, как оказалось, сумма экосбора на двоих не была включена+ стоимость тура каким-то чудесным образом поменялась. Дальше, после того, как мы после Куршской косы вернулись в Зеленоградск, нас(было четыре человека) высадили в Зеленоградске без экскурсии по городу, и автобус с туристами поехал проводить экскурсию тем, кто приехал, как видимо, из Калининграда. Нам предложили возместить ущерб в размере 300 рублей за человека за отсутствие пешеходной экскурсии по городу Зеленоградск, мы согласились, но никто нам так и не возместил ничего.