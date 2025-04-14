читать дальше П. Чехова. Надеюсь, ей пригодится всё, что она услышала на экскурсии о писателе, поможет в учёбе! Нам очень понравился гид, спасибо ей огромное!

Добрый вечер! Спасибо, мы довольны поездкой! На экскурсию поехали с дочкой, в школе она как раз сейчас проходит творчество А.