Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторический центр Таганрога за 2,5 часа
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААбрамова14 апреля 2025Очень приятная экскурсовод Оксана. Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки. Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать. Благодарю за отличную экскурсию!
- ММария9 июня 2024Добрый вечер. Экскурсия была проведена профессионально! У экскурсовода в запасе оказалось множество интересных историй о городе. Больше всего запомнилась набережная Таганрога, а также дворец Алфераки впечатлил! Благодарим!
- hhi+7928130 апреля 2024Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали
- ЕЕлена16 марта 2024Добрый вечер! Спасибо, мы довольны поездкой! На экскурсию поехали с дочкой, в школе она как раз сейчас проходит творчество А.
- ООльга20 июня 2023Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Историческая гавань»
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