Дворец Александра Первого – экскурсии в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Александра Первого» в Таганроге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Пешая
На автобусе
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
22 мая в 07:00
5000 ₽ за экскурсию
Замечательный день в Таганроге
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Завтра в 07:00
22 мая в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Таганрог: экскурсия на авто гида с пешими прогулками
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу на автомобиле гида. Узнайте историю города, насладитесь морскими панорамами и посетите чеховские места
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
    Много увидели, услышали интересный, содержательный рассказ о городе. Спасибо!
  • Н
    Николай
    30 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
    Прекрасная экскурсия, понравилось все!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
  • С
    Света
    1 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    27 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
    читать дальше

    смог за несколько часов познакомить с городом Петра I, Александра I, А. П. Чехова, Ф. Г. Раневской, М. Танича, К. Савицкого, святого Павла Таганрогского и мн. др. Также Сергей провел нас по непарадной части города - рыбацкому кварталу Богудонии. Время экскурсии пролетело как несколько минут, не хотелось расставаться. Не могу не сказать об экипировке Сергея: современное профессиональное аудио-оборудование, альбом с фотографиями и документами, а также реквизит для памятных фото плюс перед окончанием экскурсии лотерея с розыгрышем магнитика на память о Таганроге! Конечно, за один день невозможно побывать везде и всюду, но представление о городе мы получили, спасибо, Сергей! Обязательно приедем еще! Желаю дальнейших Вам успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Дворец Александра Первого»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
  2. Замечательный день в Таганроге
  3. Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Художественный Музей
  2. Набережная
  3. Свято-Никольский храм
  4. Дворец Александра I
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в мае 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Дворец Александра Первого" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Таганроге на 2025 год по теме «Дворец Александра Первого», 47 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль