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смог за несколько часов познакомить с городом Петра I, Александра I, А. П. Чехова, Ф. Г. Раневской, М. Танича, К. Савицкого, святого Павла Таганрогского и мн. др. Также Сергей провел нас по непарадной части города - рыбацкому кварталу Богудонии. Время экскурсии пролетело как несколько минут, не хотелось расставаться. Не могу не сказать об экипировке Сергея: современное профессиональное аудио-оборудование, альбом с фотографиями и документами, а также реквизит для памятных фото плюс перед окончанием экскурсии лотерея с розыгрышем магнитика на память о Таганроге! Конечно, за один день невозможно побывать везде и всюду, но представление о городе мы получили, спасибо, Сергей! Обязательно приедем еще! Желаю дальнейших Вам успехов!