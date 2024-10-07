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развитие и благоустройство. Конечно, это все стало понятно благодаря экскурсоводу., его обширным знаниям и артистическому изложению. Экскурссия продлилась около 4 часов вместо запланированнх 3. И осталось столько недосказанного… Но нам нужно было уезжать. Обязательно вернемся в этот город еще. У Сергея собран огромный материал. . Нужно брать именно такую автомобильно- пешеходную экскурсию, она позволяет увидеть максимально много. И да, 3 часа это слишком мало, столько осталось за кадром. . Мы безмерно благодарны Сергею, пожалуй это была самая интересная экскурсия, на которой я побывала. Всем советую побывать на экскурсии с Сергеем. У него есть самые разные маршруты. Еще раз благодарю за доставленное удовольствие. Всем желаю приятного отдыха и ярких впечатлений.