Групповая
до 15 чел.
Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
Прокатиться по центру Таганрога, послушать музыку и захватывающие истории из жизни горожан
Начало: Возле Старого вокзала
14 дек в 14:00
11 янв в 14:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за человека
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 декабря 2025Я не смогла при заказе экскурсии узнать тему. Хотелось бы экскурсию про историю зданий. Экскурсия, которую я посетила, очень атмосферная, очень понравилась, спасибо.
- ААнна11 ноября 2025Очень понравилось, актеры и музыканты - настоящие профессионалы!
- ООксана3 ноября 2025Я бы добавила экран на кабину водителя, чтобы рассказ сопровождался картинками старого города и известных людей по теме экскурсии. И ещё когда бронируем билеты чтобы была написана тема экскурсии. А так всё здорово, Раневская была просто великолепна. 👍
- ИИрина24 октября 2025Очень понравилась экскурсия, даже ребёнку 8 лет было интересно. Тема была А. П. Чехов.
- ВВиктория6 октября 2025Отличный формат мероприятия, увлекательно
- ДДементьева24 августа 2025Интересный формат экскурсии, прекрасные ведущие и актриса Катюша, подпевала вместе с ней старые хиты, у нас была музыка 90-х
- ЕЕкатерина21 августа 2025Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.
- ННаталия13 августа 2025Было очень здорово! Настоящий мини спектакль на высоком профессиональном уровне. Спасибо!
- ААбидокова3 августа 2025Это было невероятное путешествие! Моё восхищение вызвала тема, которая оказалась полной неожиданостью:творчество моего любимого поэта Высоцкого В. С.
Исполнение музыкантов было отличным! Ведущий рассказывал очень интересно, но допустил одну ошибочку, за что поставило ему оценку "хорошо". В остальном всё очень понравилось!
- ООлег3 августа 2025Уже второй раз с внуком участвуем в экскурсии на ретро-трамвае. Очень интересно и познавательно. Молодцы, ребята! Рекомендую всем своим знакомым не только в Таганроге, но и в других городах России.
- ЕЕлена29 июня 2025Экскурсия, посвященная Михаилу, пролетела в одно мгновение. Честно говоря, отдавая дань уважения поэту, не знала, что многие мои любимые песни
- ССофия19 мая 2025Недавно побывали на экскурсии по Таганрогу на ретротрамвае — и это стало настоящим украшением дня! Очень необычный и душевный формат:
- ИИгорь12 мая 2025Отличная программа! Рекомендую и взрослым и детям!
- ЕЕлена11 мая 2025Нам понравилось. Коллектив прекрасный и видно, что люди лбят свой город!
- ЕЕлена5 мая 2025Замечательная, познавательная и позитивная экскурсия! Спасибо организаторам и участникам!!
- ЮЮлия4 мая 2025В целом необычно, интересно, исполнительница песен была прекрасна! Все соответствовало стилю поездки. Остались вопросы к буфетчице Лене. Могли бы предоставить более приветливого сотрудника и выдать костюм соответствующий названию экскурсии.
- ЛЛариса12 апреля 2025Заказали экскурсию ещё в Воронеже. Чуть не опоздали, но организаторы сориентировали нас, как доехать быстро с Ростова. В Воронеже уже давно трамваев нет, а тут сын впервые покатался. Артисты весёлые, встречали каждого приветливо. Всё было отлично! Благодарю!
