Е Екатерина Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Я не смогла при заказе экскурсии узнать тему. Хотелось бы экскурсию про историю зданий. Экскурсия, которую я посетила, очень атмосферная, очень понравилась, спасибо.

А Анна Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Очень понравилось, актеры и музыканты - настоящие профессионалы!

О Оксана Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Я бы добавила экран на кабину водителя, чтобы рассказ сопровождался картинками старого города и известных людей по теме экскурсии. И ещё когда бронируем билеты чтобы была написана тема экскурсии. А так всё здорово, Раневская была просто великолепна. 👍

И Ирина Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Очень понравилась экскурсия, даже ребёнку 8 лет было интересно. Тема была А. П. Чехов.

В Виктория Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Отличный формат мероприятия, увлекательно

Д Дементьева Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Интересный формат экскурсии, прекрасные ведущие и актриса Катюша, подпевала вместе с ней старые хиты, у нас была музыка 90-х

Е Екатерина Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида) Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.

Н Наталия Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Было очень здорово! Настоящий мини спектакль на высоком профессиональном уровне. Спасибо!

А Абидокова Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Это было невероятное путешествие! Моё восхищение вызвала тема, которая оказалась полной неожиданостью:творчество моего любимого поэта Высоцкого В. С.

Исполнение музыкантов было отличным! Ведущий рассказывал очень интересно, но допустил одну ошибочку, за что поставило ему оценку "хорошо". В остальном всё очень понравилось!

О Олег Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Уже второй раз с внуком участвуем в экскурсии на ретро-трамвае. Очень интересно и познавательно. Молодцы, ребята! Рекомендую всем своим знакомым не только в Таганроге, но и в других городах России.

Е Елена Развлекательная экскурсия на ретротрамвае читать дальше написаны были им. Вот об этом и узнала в трамвайчике. Ансамбль из аккордеониста и гитариста в кепочках оказался, как нельзя, в тему. Солист с приятным голосом. Подпевала и хлопала от души. Было время на фотосессию. Можно было заказать десерт, сидели за столиками. Так что рекомендую! Экскурсия, посвященная Михаилу, пролетела в одно мгновение. Честно говоря, отдавая дань уважения поэту, не знала, что многие мои любимые песни

С София Развлекательная экскурсия на ретротрамвае читать дальше уютный старинный вагончик неспешно едет по городу, за окном сменяются знакомые улицы, а внутри звучит живая музыка и звучат увлекательные рассказы.



Особую атмосферу создавали два талантливых музыканта — их исполнение добавляло поездке настроения и очарования. А экскурсовод оказался настоящим профессионалом: интересно, с юмором, живо рассказывал об истории Таганрога, известных людях и малоизвестных фактах.



Экскурсия получилась лёгкой, познавательной и очень атмосферной. Это отличный способ провести вечер, посмотреть на город под другим углом и почувствовать дух ушедших времён. Очень рекомендую как гостям города, так и самим таганрожцам! Недавно побывали на экскурсии по Таганрогу на ретротрамвае — и это стало настоящим украшением дня! Очень необычный и душевный формат:

И Игорь Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Отличная программа! Рекомендую и взрослым и детям!

Е Елена Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Нам понравилось. Коллектив прекрасный и видно, что люди лбят свой город!

Е Елена Развлекательная экскурсия на ретротрамвае Замечательная, познавательная и позитивная экскурсия! Спасибо организаторам и участникам!!

Ю Юлия Развлекательная экскурсия на ретротрамвае В целом необычно, интересно, исполнительница песен была прекрасна! Все соответствовало стилю поездки. Остались вопросы к буфетчице Лене. Могли бы предоставить более приветливого сотрудника и выдать костюм соответствующий названию экскурсии.