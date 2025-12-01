Мои заказы

Увидеть самое главное в Таганроге

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Таганроге, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
1 час
18 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
Прокатиться по центру Таганрога, послушать музыку и захватывающие истории из жизни горожан
Начало: Возле Старого вокзала
14 дек в 14:00
11 янв в 14:00
1400 ₽ за человека
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
На катере
1 час
3 отзыва
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за человека
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Я не смогла при заказе экскурсии узнать тему. Хотелось бы экскурсию про историю зданий. Экскурсия, которую я посетила, очень атмосферная, очень понравилась, спасибо.
  • А
    Анна
    11 ноября 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Очень понравилось, актеры и музыканты - настоящие профессионалы!
  • О
    Оксана
    3 ноября 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Я бы добавила экран на кабину водителя, чтобы рассказ сопровождался картинками старого города и известных людей по теме экскурсии. И ещё когда бронируем билеты чтобы была написана тема экскурсии. А так всё здорово, Раневская была просто великолепна. 👍
  • И
    Ирина
    24 октября 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Очень понравилась экскурсия, даже ребёнку 8 лет было интересно. Тема была А. П. Чехов.
  • В
    Виктория
    6 октября 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Отличный формат мероприятия, увлекательно
  • Д
    Дементьева
    24 августа 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Интересный формат экскурсии, прекрасные ведущие и актриса Катюша, подпевала вместе с ней старые хиты, у нас была музыка 90-х
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
    Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.
  • Н
    Наталия
    13 августа 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Было очень здорово! Настоящий мини спектакль на высоком профессиональном уровне. Спасибо!
  • А
    Абидокова
    3 августа 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Это было невероятное путешествие! Моё восхищение вызвала тема, которая оказалась полной неожиданостью:творчество моего любимого поэта Высоцкого В. С.
    Исполнение музыкантов было отличным! Ведущий рассказывал очень интересно, но допустил одну ошибочку, за что поставило ему оценку "хорошо". В остальном всё очень понравилось!
  • О
    Олег
    3 августа 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Уже второй раз с внуком участвуем в экскурсии на ретро-трамвае. Очень интересно и познавательно. Молодцы, ребята! Рекомендую всем своим знакомым не только в Таганроге, но и в других городах России.
  • Е
    Елена
    29 июня 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Экскурсия, посвященная Михаилу, пролетела в одно мгновение. Честно говоря, отдавая дань уважения поэту, не знала, что многие мои любимые песни
    написаны были им. Вот об этом и узнала в трамвайчике. Ансамбль из аккордеониста и гитариста в кепочках оказался, как нельзя, в тему. Солист с приятным голосом. Подпевала и хлопала от души. Было время на фотосессию. Можно было заказать десерт, сидели за столиками. Так что рекомендую!

  • С
    София
    19 мая 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Недавно побывали на экскурсии по Таганрогу на ретротрамвае — и это стало настоящим украшением дня! Очень необычный и душевный формат:
    уютный старинный вагончик неспешно едет по городу, за окном сменяются знакомые улицы, а внутри звучит живая музыка и звучат увлекательные рассказы.

    Особую атмосферу создавали два талантливых музыканта — их исполнение добавляло поездке настроения и очарования. А экскурсовод оказался настоящим профессионалом: интересно, с юмором, живо рассказывал об истории Таганрога, известных людях и малоизвестных фактах.

    Экскурсия получилась лёгкой, познавательной и очень атмосферной. Это отличный способ провести вечер, посмотреть на город под другим углом и почувствовать дух ушедших времён. Очень рекомендую как гостям города, так и самим таганрожцам!

  • И
    Игорь
    12 мая 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Отличная программа! Рекомендую и взрослым и детям!
  • Е
    Елена
    11 мая 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Нам понравилось. Коллектив прекрасный и видно, что люди лбят свой город!
  • Е
    Елена
    5 мая 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Замечательная, познавательная и позитивная экскурсия! Спасибо организаторам и участникам!!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    В целом необычно, интересно, исполнительница песен была прекрасна! Все соответствовало стилю поездки. Остались вопросы к буфетчице Лене. Могли бы предоставить более приветливого сотрудника и выдать костюм соответствующий названию экскурсии.
  • Л
    Лариса
    12 апреля 2025
    Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
    Заказали экскурсию ещё в Воронеже. Чуть не опоздали, но организаторы сориентировали нас, как доехать быстро с Ростова. В Воронеже уже давно трамваев нет, а тут сын впервые покатался. Артисты весёлые, встречали каждого приветливо. Всё было отлично! Благодарю!
    Заказали экскурсию ещё в Воронеже. Чуть не опоздали, но организаторы сориентировали нас, как доехать быстро с

Забронируйте экскурсию в Таганроге на 2025 год по теме «Самое главное», 52 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль