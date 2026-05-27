Таганрог с суши и с воды — это два разных впечатления. На заливе царит простор, безмятежность и есть возможность остановиться там, где хочется. Формат подойдёт тем, кто ценит свободу, атмосферу и красивые виды.
Описание экскурсии
Индивидуальная прогулка по заливу
Вы сами задаёте настроение поездки: спокойный маршрут с остановками или более динамичная прогулка с выходом за порт.
Возможные точки маршрута
- Бухта Андреева — старт с панорамой города
- Новая набережная — современный Таганрог с воды
- Пушкинская набережная — историческая часть
- Выход за порт — ощущение открытого пространства
- Петрушинский пляж — спокойная прибрежная зона
- Остров Черепаха — точка для фото и короткой остановки
Атмосфера на борту
- Можно включить свою музыку или наш аудиогид
- Есть пледы и столик для отдыха
Организационные детали
- С вами будет капитан из нашей команды — он проведёт инструктаж по безопасности и выдаст спасжилеты
- На борт нельзя проносить красное вино
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Таганроге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 733 туристов
Наша компания — лучший помощник для путешественников и гостей города Таганрога. На борту катеров есть всё необходимое для прекрасного отдыха, а мы с радостью покажем вам самые красивые места.
