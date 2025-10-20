Экскурсии с набережной Таганрога

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Таганроге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
На катере
1 час
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в ⁠бухте Андреева и на острове Черепаха
Начало: На Пушкинской набережной
18 апр в 09:00
19 апр в 15:00
4000 ₽ за человека
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
На катере
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
Продумаем маршрут специально под вас
Начало: На Пушкинской набережной
18 апр в 06:00
19 апр в 06:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
На катере
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
Выбрать свой ритм прогулки и увидеть город с воды
Начало: На Пушкинской набережной
18 апр в 06:00
19 апр в 06:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Остались очень довольны экскурсией-прогулкой. Капитан общительный, рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы. Получили массу самых наилучших впечатлений, почувствовали морскую качку. Однозначно всем гостям Таганрога рекомендую прокатиться.
  • Н
    Никита
    27 августа 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Отличная прогулка по заливу. Освежает в жаркую погоду! Довольно увлекательный аудио рассказ про историю города, которую дополнял наш капитан своей непосредственной колоритной подачей.
  • В
    Вера
    30 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Отличная обзорная экскурсия для тех, кто в городе впервые, с 17:00 солнце уже терпимое, на катере натянут тент от солнца,
    читать дальше

    путешествовать комфортно. В моем случае не было 100% заполненности и это - приятный бонус к путешествию!

    Виды красивые, сочетание цена / качество приемлемы, рекомендую.

    P.s. причал может меняться в зависимости от состояния глубины в день экскурсии, поэтому уточняйте, откуда отлодит лодка заранее, так как до 5 причала, к примеру, без машины / такси никак не добраться;)

    Но оно того стоит 🌊 🌅👌🏽

  • Н
    Нежейко
    17 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    На остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на наши вопросы, рассказывал про город,
    читать дальше

    про порт. Сама экскурсия в записи. Катались не на этом катере 20тиместном (был занят частным заказом), а на маленьком лимонного цвета. В целом, поездка интересная.

  • К
    Куршева
    13 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Выбрались на прогулку всей семьёй. Прогулка очень понравилась. Катер чистый, ухоженный. Капитан внимательный. Всем рекомендую.
  • О
    Оксана
    6 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Организаторам надо в рекламе обязательно написать при каких условиях будет посещение острова Черепаха.,что именно погодные условия влияют на это. Когда
    читать дальше

    подошли к причалу, узнали, что из- за прилива и волн остров отменяется, но всё равно согласились на прогулку. И не пожалели. С сыном получили столько драйва!!! огромная благодарность Капитану,он виртуоз и мастер!!! супер👍👍👍было очень весело!!!! Быстро! Захватывающе!! Столько положительных эмоций!!!! Немного подпорченное настроение из за отсутвия обещанной Черепахи,в миг улетучилось!!! Незабываемая прогулка!!! Буду рекомендовать обязательно своим друзьям!!

  • Ю
    Юлия
    9 июня 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Не было экскурсии, сказали не сезон, просто покатались - в принципе тоже хорошо)

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка на катере по Таганрогскому заливу;
  2. На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу;
  3. На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу.
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Каменная лестница;
  2. Самое главное;
  3. Дворец Александра I;
  4. Библиотека им. Чехова;
  5. Церковь Всех Святых;
  6. Набережная;
  7. Парк Горького;
  8. Художественный Музей;
  9. Чеховская набережная;
  10. Свято-Никольский храм.
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2026
Сейчас в Таганроге в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
