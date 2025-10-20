Групповая
до 20 чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в бухте Андреева и на острове Черепаха
Начало: На Пушкинской набережной
18 апр в 09:00
19 апр в 15:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
Продумаем маршрут специально под вас
Начало: На Пушкинской набережной
18 апр в 06:00
19 апр в 06:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
Выбрать свой ритм прогулки и увидеть город с воды
Начало: На Пушкинской набережной
18 апр в 06:00
19 апр в 06:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 октября 2025Остались очень довольны экскурсией-прогулкой. Капитан общительный, рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы. Получили массу самых наилучших впечатлений, почувствовали морскую качку. Однозначно всем гостям Таганрога рекомендую прокатиться.
- ННикита27 августа 2025Отличная прогулка по заливу. Освежает в жаркую погоду! Довольно увлекательный аудио рассказ про историю города, которую дополнял наш капитан своей непосредственной колоритной подачей.
- ВВера30 июля 2025Отличная обзорная экскурсия для тех, кто в городе впервые, с 17:00 солнце уже терпимое, на катере натянут тент от солнца,
- ННежейко17 июля 2025На остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на наши вопросы, рассказывал про город,
- ККуршева13 июля 2025Выбрались на прогулку всей семьёй. Прогулка очень понравилась. Катер чистый, ухоженный. Капитан внимательный. Всем рекомендую.
- ООксана6 июля 2025Организаторам надо в рекламе обязательно написать при каких условиях будет посещение острова Черепаха.,что именно погодные условия влияют на это. Когда
- ЮЮлия9 июня 2025Не было экскурсии, сказали не сезон, просто покатались - в принципе тоже хорошо)
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сейчас в Таганроге в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
