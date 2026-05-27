Кончились идеи, чем заняться в Таганроге? Как насчёт выйти в Таганрогский залив на скоростном катере, выбрать маршрут вместе с капитаном и увидеть город с непривычного ракурса? Эта поездка подойдёт для тех, кто хочет расслабиться, сделать красивые фото и провести время на воде.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Прогулка на скоростном катере Ferrari

Прокатитесь по заливу на манёвренном катере

Насладитесь видами Таганрога с воды

Почувствуете скорость и простор

Возможные точки маршрута

Бухта Андреева — начало прогулки с видами на город

Новая набережная — современная часть города с воды

Пушкинская набережная — историческая архитектура и атмосфера

Выход за порт — открытые виды на залив

Петрушинский пляж — остановка у побережья

Остров Черепаха — место для фото и отдыха

Маршрут заранее обсуждается и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и времени прогулки.

Атмосфера на борту

Музыка или аудиогид

Пледы на случай ветра

Столик и бокалы для напитков

Возможность зарядить телефон

Зонты от солнца/дождя

В галерее используются постановочные фото.

Организационные детали

С вами будет капитан из нашей команды — он проведёт инструктаж по безопасности и выдаст спасжилеты.