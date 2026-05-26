Индивидуальная
до 10 чел.
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Побродить по городу в компании бывшего мэра и послушать захватывающие истории
Начало: На улице Розы Люксембург
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле
Авторские внедорожные маршруты: лесные тропы, заброшенные лагеря, карьеры и места с историей
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тарусские истории, или Ночь над рекой
Интригующая прогулка по центру города и набережной в свете фонарей
Начало: На улице Паустовского
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Если вы хотите узнать что-то интересное и новое о Тарусе, то вам точно нужно на экскурсию к Сергею.
Мы были на прогулке тремя поколениями семьи, и все остались очень довольны. Сергей - прекрасный рассказчик. От души рекомендую эту экскурсию всем путешественникам!
Выбрали "ночную" экскурсию по Тарусе и не пожалели. Атмосфера таинственности и загадочности отличает ее от привычных экскурсий.
Ходили компанией 7 человек,
Всего 2 отзыва в Тарусе в категории "Ночные"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Ночные»
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в мае 2026
Сейчас в Тарусе в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
