Мои заказы

Ночная Таруса - от собора до парящих мостов

Побродить по городу в компании бывшего мэра и послушать захватывающие истории
Вас ждёт самая таинственная неспешная прогулка по ночной Тарусе. В свете фонаря вам встретятся привидения — это великие художники, хранители города. Вы услышите про жизнь, умение мечтать, любовь и смерть. Откроете загадки храмов, памятников, парящих мостов и лунного камня. И поймёте, как история тихого старинного городка переплетена с личными тайнами его жителей.
5
2 отзыва
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов

Описание экскурсии

На прогулке вы увидите красивейшие места ночного города — светящийся герб, храмы, музеи, картинную галерею под открытым небом, магический лунный камень и парящие мосты через овраги.

Но самое главное — истории

  • Вы узнаете, как памятник Ленину связан с первым кенотафа в честь Цветаевой
  • Откроете, о чём молчат барельефы картинной галереи
  • Выясните, кто был инициатором установки памятника Цветаевой и как развивался городской сад
  • Раскроете роль Паустовского в развитии инфраструктуры города
  • Разгадаете тайны домов Виноградовых и Богдановых
  • Услышите о прошлом и настоящем фабрики художественной вышивки

И не только!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Розы Люксембург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
В Тарусе с 14 лет. Знаю всех знаменитых дачников. С 2020 по 2024 был главой администрации города Тарусы. С июля 2024 провожу экскурсии по городу и усадьбам района. Моя миссия — познакомить жителей и гостей города с ценностями Тарусы Рассказать про жизнь горожан, истории художников и писателей, поделиться историей и легендами города — от князей Тарусских до современного купечества.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Брудникова
Выбрали "ночную" экскурсию по Тарусе и не пожалели. Атмосфера таинственности и загадочности отличает ее от привычных экскурсий.
Ходили компанией 7 человек, время экскурсии выбрали с 20.30 до 23.30, экскурсовод Сергей ждал
читать дальшеуменьшить

нас заранее.
Узнали о знаменитых жителях города, скульпторах, о знаковых местах Тарусы. Маршрут строился как исторический экскурс,переплетенный с событиями и фактами более нового времени. Через полчаса включилась подсветка, поэтому все было приправлено атмосферой таинственности и загадочности!..
У всех остались приятные, какие-то душевные впечатления,ну и необычные истории об этом удивительном городке.

Выбрали &quot;ночную&quot; экскурсию по Тарусе и не пожалели. Атмосфера таинственности и загадочности отличает ее от привычных экскурсий.
Выбрали &quot;ночную&quot; экскурсию по Тарусе и не пожалели. Атмосфера таинственности и загадочности отличает ее от привычных экскурсий.
Выбрали &quot;ночную&quot; экскурсию по Тарусе и не пожалели. Атмосфера таинственности и загадочности отличает ее от привычных экскурсий.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю Вас и всегда жду в Тарусе на прогулки!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Если вы хотите узнать что-то интересное и новое о Тарусе, то вам точно нужно на экскурсию к Сергею.
Мы были на прогулке тремя поколениями семьи, и все остались очень довольны. Сергей - прекрасный рассказчик. От души рекомендую эту экскурсию всем путешественникам!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю Вас Анна.
Всегда жду в Тарусе вашу семью.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тарусы

Похожие экскурсии на «Ночная Таруса - от собора до парящих мостов»

Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
2 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Таруса в историях и лицах
Пешая
2.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
1 июн в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговой линии Оки
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Пешая
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тарусе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тарусе
от 7000 ₽ за экскурсию