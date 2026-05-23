Вас ждёт самая таинственная неспешная прогулка по ночной Тарусе. В свете фонаря вам встретятся привидения — это великие художники, хранители города. Вы услышите про жизнь, умение мечтать, любовь и смерть. Откроете загадки храмов, памятников, парящих мостов и лунного камня. И поймёте, как история тихого старинного городка переплетена с личными тайнами его жителей.
Описание экскурсии
На прогулке вы увидите красивейшие места ночного города — светящийся герб, храмы, музеи, картинную галерею под открытым небом, магический лунный камень и парящие мосты через овраги.
Но самое главное — истории
- Вы узнаете, как памятник Ленину связан с первым кенотафа в честь Цветаевой
- Откроете, о чём молчат барельефы картинной галереи
- Выясните, кто был инициатором установки памятника Цветаевой и как развивался городской сад
- Раскроете роль Паустовского в развитии инфраструктуры города
- Разгадаете тайны домов Виноградовых и Богдановых
- Услышите о прошлом и настоящем фабрики художественной вышивки
И не только!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Розы Люксембург
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Тарусе
В Тарусе с 14 лет. Знаю всех знаменитых дачников. С 2020 по 2024 был главой администрации города Тарусы. С июля 2024 провожу экскурсии по городу и усадьбам района. Моя миссия — познакомить жителей и гостей города с ценностями Тарусы Рассказать про жизнь горожан, истории художников и писателей, поделиться историей и легендами города — от князей Тарусских до современного купечества.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Выбрали "ночную" экскурсию по Тарусе и не пожалели. Атмосфера таинственности и загадочности отличает ее от привычных экскурсий.
Ходили компанией 7 человек, время экскурсии выбрали с 20.30 до 23.30, экскурсовод Сергей ждал
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю Вас и всегда жду в Тарусе на прогулки!
Если вы хотите узнать что-то интересное и новое о Тарусе, то вам точно нужно на экскурсию к Сергею.
Мы были на прогулке тремя поколениями семьи, и все остались очень довольны. Сергей - прекрасный рассказчик. От души рекомендую эту экскурсию всем путешественникам!
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю Вас Анна.
Всегда жду в Тарусе вашу семью.
