Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
«Говорят, что в Тарусе нужно сделать три вещи: почитать стихи на берегу Оки, сфотографироваться в наличнике и встретить закат или рассвет»
14 мар в 09:00
15 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Насладиться закатом, попробовать знаменитый цветаевский пирог и поверить в магию места
Начало: На ул. Декабристов
«Давайте выясним — предлагаю вам погулять по вечернему городу, насладиться живописными видами, выпить чаю из «огромной цветной чашки», как это делала Марина Цветаева»
9 мар в 17:00
14 мар в 17:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Побродить по городу в компании бывшего мэра и послушать захватывающие истории
Начало: На улице Розы Люксембург
«На прогулке вы увидите красивейшие места ночного города — светящийся герб, храмы, музеи, картинную галерею под открытым небом, магический лунный камень и парящие мосты через овраги»
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
- ВВиктория9 августа 2025Людмила влюбила нас в милый провинциальный городок Тарусу!
Она потрясающий гид!!!
Всем очень рекомендуем.
