Таруса удивительно живописна днём и загадочна под покровом ночи. Мы хотим показать вам вторую. Отправимся гулять в свете фонарей по главной городской площади, набережной Оки и саду с памятниками русским поэтессам. Выясним, почему эти места привлекали талантливых людей и какая она, тарусская ночь над рекой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

главная городская площадь

здание казначейства и герб Тарусы

памятник Михаилу Ефремову и городской фонтан

собор апостолов Петра и Павла и памятный знак архитектору Петру Романовичу Никитину

Городской сад, а в нём — памятники Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной

памятник Константину Паустовскому с собачкой

экспозиция у реки под открытым небом: проект «Тарусский причал и история одного лодочника»

Во время прогулки

Вы услышите историю любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Узнаете, чем поэтессе запомнился тарусский «Дом Тьо» и почему её дочь Ариадна Эфрон называла Тарусу колыбелью творчества мамы.

Познакомитесь с творчеством современной поэтессы, которая родилась через 100 лет после смерти Александра Сергеевича Пушкина и ушла из жизни через 100 лет после смерти Льва Николаевича Толстого.

Мы поговорим о том, почему рыбалка так привлекала Паустовского и как она стала философией его жизни. Вспомним тарусскую легенду про Константина Георгиевича и чёрного кота.

Выясним, какие тайны хранят река Ока и герб Тарусы, а также что говорят о подземной части города сегодня.

Организационные детали