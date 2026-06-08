Таруса удивительно живописна днём и загадочна под покровом ночи. Мы хотим показать вам вторую.
Отправимся гулять в свете фонарей по главной городской площади, набережной Оки и саду с памятниками русским поэтессам. Выясним, почему эти места привлекали талантливых людей и какая она, тарусская ночь над рекой.
Отправимся гулять в свете фонарей по главной городской площади, набережной Оки и саду с памятниками русским поэтессам. Выясним, почему эти места привлекали талантливых людей и какая она, тарусская ночь над рекой.
Описание экскурсии
- главная городская площадь
- здание казначейства и герб Тарусы
- памятник Михаилу Ефремову и городской фонтан
- собор апостолов Петра и Павла и памятный знак архитектору Петру Романовичу Никитину
- Городской сад, а в нём — памятники Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной
- памятник Константину Паустовскому с собачкой
- экспозиция у реки под открытым небом: проект «Тарусский причал и история одного лодочника»
Во время прогулки
Вы услышите историю любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Узнаете, чем поэтессе запомнился тарусский «Дом Тьо» и почему её дочь Ариадна Эфрон называла Тарусу колыбелью творчества мамы.
Познакомитесь с творчеством современной поэтессы, которая родилась через 100 лет после смерти Александра Сергеевича Пушкина и ушла из жизни через 100 лет после смерти Льва Николаевича Толстого.
Мы поговорим о том, почему рыбалка так привлекала Паустовского и как она стала философией его жизни. Вспомним тарусскую легенду про Константина Георгиевича и чёрного кота.
Выясним, какие тайны хранят река Ока и герб Тарусы, а также что говорят о подземной части города сегодня.
Организационные детали
- Во время прогулки используем фонарики. Можете взять свои
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — детали в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Паустовского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2142 туристов
Я аттестованный гид, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
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