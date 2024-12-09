читать дальше

и узнать о его жителях». Ключевое слово для нас было «пройтись». По факту же за 6к мы 80 из 120 минут, что длится экскурсия, стояли на месте. В ноябре. На пронизывающем ветру. И рассматривали заламинированные картиночки в папке экскурсовода. Первые 40 минут – возле входа в Петропавловский собор. И ещё 40 – возле памятника Марине Цветаевой непосредственно за собором. Кенотаф и Мусатовский косогор, заявленные в маршруте, мы не посетили вообще – поняв, что мы замёрзли (ещё бы – 80 минут стоять на месте), экскурсовод просто поспешила свернуть экскурсию. Хотя именно пройтись мы были не против. К кенотафу и косогору вернулись позже сами, благо, есть навигатор и голова на плечах – найти это самим несложно, почитать все об этих достопримечательностях самостоятельно – тоже.



2. Зачем на нас на протяжении 80 минут статичного стояния вывалили столько информации – непонятно. Я, как человек, который сам много пишет и работает с контентом, совершенно не сторонник концепции «лучше больше да лучше». Информация должна быть четко структурирована и соответствовать заявленной теме. Нам же 40 минут перед входом в собор вещали только про основание города, древних князей и печенегов. 40 минут, Карл! В -2, на ветру. Информацию, которую мы нашли самостоятельно в интернете и прочли за 5 минут, пока ехали в город. Из-за столь долгой подводки к основной теме экскурсии мой муж вообще не понял, что тема была «Тарусские пленники».



Почему, в конце концов, нельзя рассказать то же самое в кафе за цветаевским пирогом, например, заодно добавив хоть какой-то элемент иммерсивности – непонятно.



Не знаю, на кого рассчитан формат мероприятия. На тех, кому лень самим почитать о городе и пройтись 5 минут вдоль Оки между 3 памятников?



Маршрут, на который ушло 80 минут времени, прилагаю. Готовы вы к такой «прогулке» за 6.000 рублей?