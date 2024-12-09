Прогулка по знаковым достопримечательностям, таким как белоснежный городской собор, ландшафтный амфитеатр и курортный променад вдоль Оки, позволит вам погрузиться в судьбы тех, кто добровольно отдал своё сердце этому городку. Узнайте о творческих людях, создающих Тарусу такой, какой мы её знаем сегодня
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Тарусы через её жителей
- 🏛 Прогулка по знаковым достопримечательностям
- 🌿 Восхититься природными красотами вдоль Оки
- 🎨 Посетить лучшие арт-галереи города
- 📚 Узнать о современном искусстве и его мастерах
Что можно увидеть
- Городской собор
- Ландшафтный амфитеатр
- Курортный променад вдоль Оки
- Камень-кенотаф Марины Цветаевой
- Мусатовский косогор
- Фотомузей под открытым небом
- Городская детская библиотека
- Арт-галерея
Описание экскурсии
По-европейски уютный исторический центр с белоснежным городским собором на главной площади и знаменитым ландшафтным амфитеатром.
Визитная карточка Тарусы — курортный променад вдоль Оки, где старый город встречается с первозданной природой.
Скорбный камень-кенотаф Марины Цветаевой.
Утопающий в зелени мусатовский косогор с легендарным «Уснувшим мальчиком» — надгробием могилы художника Борисова-Мусатова.
Фотомузей под открытым небом — Таруса в 20 веке.
Городская детская библиотека с уникальным литьём современного скульптора по металлу Андрея Волкова.
Одна из лучших городских арт-галерей с настоящими шедеврами современного искусства.
А также захватывающие истории творческих людей, которые создали Тарусу такой, как мы знаем её сегодня.
Вы узнаете:
- откуда появилось понятие «тарусские пленники» и кто к ним относится
- какое наследие оставили эти люди в нашем прекрасном городе
- какие направления современного искусства здесь развиваются и какие мастера их представляют
и многое другое!
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 25 человек). Доплата за каждого дополнительного — 700 ₽
- У Тарусы неровный ландшафт, поэтому если у вас имеются ограничения по двигательной активности, сообщите об этом заранее, чтобы мы могли оптимизировать маршрут специально под ваши возможности
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
1. Дело в том, что в описании говорилось, что нам предстоит «пройтись по центру Тарусы
В день экскурсии погода действительно была ветреной, нам жаль, что по этой причине ваши впечатления оказались подпорчены. Наши