Тарусские пленники

Пройдите по знаковым местам Тарусы и узнайте истории людей, которые оставили свой след в этом уютном городке. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Город Таруса живёт не только прошлым, но и настоящим. История этого места неразрывно связана с людьми, которые сделали его уникальным.

Прогулка по знаковым достопримечательностям, таким как белоснежный городской собор, ландшафтный амфитеатр и курортный променад вдоль Оки, позволит вам погрузиться в судьбы тех, кто добровольно отдал своё сердце этому городку. Узнайте о творческих людях, создающих Тарусу такой, какой мы её знаем сегодня
4.25
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Тарусы через её жителей
  • 🏛 Прогулка по знаковым достопримечательностям
  • 🌿 Восхититься природными красотами вдоль Оки
  • 🎨 Посетить лучшие арт-галереи города
  • 📚 Узнать о современном искусстве и его мастерах
Тарусские пленники
Тарусские пленники
Тарусские пленники
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Городской собор
  • Ландшафтный амфитеатр
  • Курортный променад вдоль Оки
  • Камень-кенотаф Марины Цветаевой
  • Мусатовский косогор
  • Фотомузей под открытым небом
  • Городская детская библиотека
  • Арт-галерея

Описание экскурсии

По-европейски уютный исторический центр с белоснежным городским собором на главной площади и знаменитым ландшафтным амфитеатром.

Визитная карточка Тарусы — курортный променад вдоль Оки, где старый город встречается с первозданной природой.

Скорбный камень-кенотаф Марины Цветаевой.

Утопающий в зелени мусатовский косогор с легендарным «Уснувшим мальчиком» — надгробием могилы художника Борисова-Мусатова.

Фотомузей под открытым небом — Таруса в 20 веке.

Городская детская библиотека с уникальным литьём современного скульптора по металлу Андрея Волкова.

Одна из лучших городских арт-галерей с настоящими шедеврами современного искусства.

А также захватывающие истории творческих людей, которые создали Тарусу такой, как мы знаем её сегодня.

Вы узнаете:

  • откуда появилось понятие «тарусские пленники» и кто к ним относится
  • какое наследие оставили эти люди в нашем прекрасном городе
  • какие направления современного искусства здесь развиваются и какие мастера их представляют

и многое другое!

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 25 человек). Доплата за каждого дополнительного — 700 ₽
  • У Тарусы неровный ландшафт, поэтому если у вас имеются ограничения по двигательной активности, сообщите об этом заранее, чтобы мы могли оптимизировать маршрут специально под ваши возможности
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На главной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
1
М
9 дек 2024
Добрый день! Экскурсовод Светлана, конечно, старалась, но «экскурсия», если так можно назвать, не оправдала ожиданий совершенно.

1. Дело в том, что в описании говорилось, что нам предстоит «пройтись по центру Тарусы
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и узнать о его жителях». Ключевое слово для нас было «пройтись». По факту же за 6к мы 80 из 120 минут, что длится экскурсия, стояли на месте. В ноябре. На пронизывающем ветру. И рассматривали заламинированные картиночки в папке экскурсовода. Первые 40 минут – возле входа в Петропавловский собор. И ещё 40 – возле памятника Марине Цветаевой непосредственно за собором. Кенотаф и Мусатовский косогор, заявленные в маршруте, мы не посетили вообще – поняв, что мы замёрзли (ещё бы – 80 минут стоять на месте), экскурсовод просто поспешила свернуть экскурсию. Хотя именно пройтись мы были не против. К кенотафу и косогору вернулись позже сами, благо, есть навигатор и голова на плечах – найти это самим несложно, почитать все об этих достопримечательностях самостоятельно – тоже.

2. Зачем на нас на протяжении 80 минут статичного стояния вывалили столько информации – непонятно. Я, как человек, который сам много пишет и работает с контентом, совершенно не сторонник концепции «лучше больше да лучше». Информация должна быть четко структурирована и соответствовать заявленной теме. Нам же 40 минут перед входом в собор вещали только про основание города, древних князей и печенегов. 40 минут, Карл! В -2, на ветру. Информацию, которую мы нашли самостоятельно в интернете и прочли за 5 минут, пока ехали в город. Из-за столь долгой подводки к основной теме экскурсии мой муж вообще не понял, что тема была «Тарусские пленники».

Почему, в конце концов, нельзя рассказать то же самое в кафе за цветаевским пирогом, например, заодно добавив хоть какой-то элемент иммерсивности – непонятно.

Не знаю, на кого рассчитан формат мероприятия. На тех, кому лень самим почитать о городе и пройтись 5 минут вдоль Оки между 3 памятников?

Маршрут, на который ушло 80 минут времени, прилагаю. Готовы вы к такой «прогулке» за 6.000 рублей?

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Мария, добрый день!
В день экскурсии погода действительно была ветреной, нам жаль, что по этой причине ваши впечатления оказались подпорчены. Наши
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экскурсии проводятся не только осенью, но и зимой в гораздо более жёстких погодных условиях, и Светлана проводила их не раз, получая позитивные отзывы. Она правда подсократила экскурсию, ориентируясь на пожелание с вашей стороны. Спасибо за совет более активно передвигаться во время экскурсии - мы обязательно примем к сведению. В такой холодный сезон нужно очень внимательно подходить к выбору одежды, чтобы получить позитивные эмоции от мероприятия.

А
2 ноя 2024
Экскурсию проводила Светлана. Заявленный организатор- просто организатор. С экскурсоводом реально повезло. Если интересны не даты-фамилии, а содержательный рассказ «о чем это место», то это к Светлане
О
21 окт 2024
Выбрались с друзьями на день в Тарусу, прекрасно провели время в сопровождении Оксаны, которая рассказала нам много интересного, учитывала все наши пожелания и просто была отличным компаньоном в интересной прогулке-беседе.
Екатерина
5 окт 2024
Елизавета большая молодец! Провела нас самыми живописными тропами. Экскурсия интересная. Спасибо!

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