Экскурсия «Три эпохи русского Барбизона» предлагает уникальную возможность погрузиться в литературную историю Тарусы.
Вас ждут рассказы о жизни и творчестве Марины Цветаевой и Константина Паустовского, а также знакомство с необычными традициями
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в литературную историю
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🌿 Прогулка по живописной тропе
- 🖼 Возможность посетить дом-музей Цветаевой
- 📸 Фотосъёмка на iPhone 14 Pro Max
Что можно увидеть
- Памятник Марине Цветаевой
- Собор Святых Петра и Павла
- Тарусская тропа
- Дом-музей Цветаевой
Описание экскурсии
- Памятник Марине Цветаевой и её кенотаф на высоком берегу Оки
- Собор Святых Петра и Павла — уникальный памятник архитектуры, его мозаичное панно и удивительная история
- Тарусская тропа, где легко потеряться (но мы не станем)
- Деревянные домики с резными наличниками, которые помнят тарусских героев
- Дом-музей Цветаевой — при желании, а также наличии билетов на момент бронирования
Мы окунёмся в литературную историю города моего детства. Выясним:
- почему писатели, приехав один раз, оставались в Тарусе навсегда
- как в Тарусе появился водопровод и при чём тут Паустовский
- чем отличались свободные нравы тарусской богемы: шведские семьи, сожительство с близкими друзьями, внебрачные дети
- почему обычный сборник рассказов здесь называли «расстрельным списком»
и многое другое!
Организационные детали
- В программе много откровенных рассказов, она не адаптирована для детей
- Дом-музей Цветаевой посещаем по желанию и раннему бронированию (музей маленький, билетов может не быть). Вход — 400 ₽ за чел.
- В стоимость входит фотосъёмка на iPhone 14 Pro Max никакого долгого ожидания, все фотографии вы получите в день экскурсии
- Экскурсия возможна для большего количества участников. Доплата — 1000 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Косогор Борисова Мусатова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 332 туристов
Я — аккредитованный гид по Калужской области и профессиональный фотограф. Давно и бесповоротно влюблена в Калугу и профессионально делюсь этим чувством с путешественниками и местными жителями. Мои экскурсии — не про
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
5 окт 2025
Приятный гид, очаровательная девушка, подробно рассказала обо всех известных писателях, поэтах и знаменитостях, связанных с Тарусой, посетили несколько знаковых мест, памятников, полюбовались красивыми видами; Надежда заранее забронировала для посещения после
Д
Дмитрий
1 сен 2025
Хотели бы выразить благодарность Надежде за прекрасную и интереснейшую экскурсию!
Узнали очень много нового.
Спасибо!
Входит в следующие категории Тарусы
