экскурсовода оцениваем его на высший бал,было интересно слушать его,задавать и получать полные ответы.

Но "ложка дёгтя" все же была. В условиях экскурсии было заявлено время -2часа. Мы рассчитывали на это,но в реальности Александр "уложился" в не полные 1,5 часа,а точнее 1ч20мин. Мы уверены,что знания и интересные рассказы о городке и её знаменитых жителях у него не закончились,просто он не рассчитал и слишком быстро всем поделился,либо ему нужно было спешить на следующее мероприятие… В любом случае этим мы остались недовольны.