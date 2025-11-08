Мои заказы

Бюст генерал-лейтенанта М. Ефремова – экскурсии в Тарусе

Найдено 9 экскурсий в категории «Бюст генерал-лейтенанта М. Ефремова» в Тарусе, цены от 4000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Пешая
2.5 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Вдохновляющая Таруса
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
20 дек в 10:30
21 дек в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Таруса в историях и лицах
Пешая
2.5 часа
10%
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Пешая
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговой линии Оки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Тарусские пленники
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Тарусы
Пройдите по знаковым местам Тарусы и узнайте истории людей, которые оставили свой след в этом уютном городке. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На главной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    NATALIA
    8 ноября 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Познавательно!
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Отличный способ познакомиться с Тарусой-заказать экскурсию по городку! Мы тоже так решили сделать и выбрали в качестве рассказчика Александра. Как
    читать дальше

    экскурсовода оцениваем его на высший бал,было интересно слушать его,задавать и получать полные ответы.
    Но "ложка дёгтя" все же была. В условиях экскурсии было заявлено время -2часа. Мы рассчитывали на это,но в реальности Александр "уложился" в не полные 1,5 часа,а точнее 1ч20мин. Мы уверены,что знания и интересные рассказы о городке и её знаменитых жителях у него не закончились,просто он не рассчитал и слишком быстро всем поделился,либо ему нужно было спешить на следующее мероприятие… В любом случае этим мы остались недовольны.

  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Были на экскурсии с детьми 11 и 15 лет. Немного опасалась, что младшему будет не очень интересно, т. к. он
    читать дальше

    не про всех писателей и поэтов слышал, которые жили в Тарусе. Но Александр так живо и интересно рассказывал, что дети остались очень довольны. Экскурсия была в формате спокойного рассказа, общения, мы задавали вопросы, получали ответы. Нам все понравилось. Рекомендую обращаться к этому гиду.

  • И
    Ирина
    30 июля 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия. Александр влюбил нас в Тарусу. Неторопливое, очень интересное повествование. Поэты, писатели, художники, музыканты - создатели неповторимого колорита небольшого
    читать дальше

    уездного города прошли перед нашими глазами за время двухчасового путешествия по городу. С равным вниманием Александра слушал мой старший девятнадцатилетний сын и младший, едва достигший семилетнего возраста. Имена Цветовой, Ахмадулиной, Рихтера, Ватагина не сходили с их уст до позднего вечера. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Мы обязательно вернемся!

  • Д
    Дарья
    15 июля 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Возможно, чересчур жаркая погода сыграла свою роль, но именно "души" в экскурсии Александра нам троим не хватило, так что не
    читать дальше

    можем разделить предыдущие восторженные отзывы. Мы часто берём индивидуальные экскурсии, наверное, просто "избалованы" гидами, влюблёнными в тот город, в котором живут. И ты очаровываешься местом вместе с ними … забываешь даже про порой некомфортную погоду. Ну а тут - не случилось. И экскурсия рассчитана на 1,5 часа, а не на 2, как указано в ее описании (мы опоздали на 10 минут, т. к. ехали издалека по пробкам, но ровно через 1,5 часа от начала было обозначено окончание рассказа и предложено задать вопросы).

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, Александр очень много рассказывал, отвечал на все вопросы
    Видно, что с душой!
  • Е
    Екатерина
    8 июня 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия от Александра. Он прекрасный рассказчик и материал экскурсии подобран очень интересный- затронута история города, чем живут люди
    читать дальше

    сейчас. Особенно интересно рассказано про великих людей, которые проживали в городе в прошлом и внесли свою лепту в создание атмосферы современной Тарусы.

  • Д
    Дарья
    1 июня 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Спасибо Александру за открытие Тарусы. Нам все понравилось.
  • М
    Мария
    12 мая 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    С удовольствием прогулялись с Александром по Тарусе с компанией друзей из Москвы.
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень прнравилась. Александр очень симпатичный, располагающий к себе экскурсовод. Экскурсия хорошо организована, интересная. Мы все остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Бюст генерал-лейтенанта М. Ефремова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Таруса. Там, где живёшь сердцем
  2. Старинная, уютная, талантливая Таруса
  3. Вдохновляющая Таруса
  4. Таруса и её люди: обзорная экскурсия
  5. Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Храм Воскресения Христова
  3. Картинная галерея
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в декабре 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Бюст генерал-лейтенанта М. Ефремова" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4000 до 7500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Тарусе на 2025 год по теме «Бюст генерал-лейтенанта М. Ефремова», 423 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль