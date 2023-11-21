«Киты ждут!» - тур от капитана

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Ответы на вопросы
На быстроходном катере мы отправимся на морскую прогулку по Баренцеву морю из Териберки. Со мной вы ощутите дыхание Северного Ледовитого океана. Мы попробуем найти и максимально близко подойти к китам и другим представителям животного мира. При желании вы даже сможете порыбачить в открытом море.
«Киты ждут!» - тур от капитана
«Киты ждут!» - тур от капитана
«Киты ждут!» - тур от капитана
«Киты ждут!» - тур от капитана
«Киты ждут!» - тур от капитана
«Киты ждут!» - тур от капитана
Ближайшие даты:
21
ноя
22
ноя
23
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24
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25
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Что вас ожидает:

  • Чаячий базар
  • Мыс Маяк Териберский
  • Батарейский водопад
  • Береговая артиллерийская батарея
  • Бухта с тюленями
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на морскую прогулку на металлическом быстроходном морском катере Rib AMG 600 PRO. Характеристики катера позволяют выходить в море даже в максимально плохую погоду. Мое предложение не для тех, кто хочет тихоходной прогулки в каюте с бокалом в руке — оно подойдёт тем, кто действительно готов ощутить со мной дыхание Северного Ледовитого океана, найти и максимально близко подойти к китам и другим морским представителям животного мира. Важно знать• Перед прогулкой одену вас в норвежские рыбацкие комбинезоны-дождевики.
  • При желании попробовать свои силы в рыбалке — все в ваших руках. Спиннинги и снасти всегда на борту и включены в стоимость.
  • Все организовываю и провожу сам лично, поэтому никогда не обещаю, что вы увидите то, чего не может быть в принципе на данный момент времени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Норвежские рыбацкие костюмы-дождевики
  • Спиннинги и снасти для рыбалки
  • Обработка улова
Что не входит
  • Переноска и выгрузка улова
Место начала и завершения?
Териберка, ул. Комсомольская, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Животные
Киты

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