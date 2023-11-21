На быстроходном катере мы отправимся на морскую прогулку по Баренцеву морю из Териберки. Со мной вы ощутите дыхание Северного Ледовитого океана. Мы попробуем найти и максимально близко подойти к китам и другим представителям животного мира. При желании вы даже сможете порыбачить в открытом море.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чаячий базар
- Мыс Маяк Териберский
- Батарейский водопад
- Береговая артиллерийская батарея
- Бухта с тюленями
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы отправимся на морскую прогулку на металлическом быстроходном морском катере Rib AMG 600 PRO. Характеристики катера позволяют выходить в море даже в максимально плохую погоду. Мое предложение не для тех, кто хочет тихоходной прогулки в каюте с бокалом в руке — оно подойдёт тем, кто действительно готов ощутить со мной дыхание Северного Ледовитого океана, найти и максимально близко подойти к китам и другим морским представителям животного мира. Важно знать• Перед прогулкой одену вас в норвежские рыбацкие комбинезоны-дождевики.
- При желании попробовать свои силы в рыбалке — все в ваших руках. Спиннинги и снасти всегда на борту и включены в стоимость.
- Все организовываю и провожу сам лично, поэтому никогда не обещаю, что вы увидите то, чего не может быть в принципе на данный момент времени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Норвежские рыбацкие костюмы-дождевики
- Спиннинги и снасти для рыбалки
- Обработка улова
- Что не входит
- Переноска и выгрузка улова
- Место начала и завершения?
- Териберка, ул. Комсомольская, 24
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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