Что вас ждет

При желании попробовать свои силы в рыбалке — все в ваших руках. Спиннинги и снасти всегда на борту и включены в стоимость.

Все организовываю и провожу сам лично, поэтому никогда не обещаю, что вы увидите то, чего не может быть в принципе на данный момент времени.

Мы отправимся на морскую прогулку на металлическом быстроходном морском катере Rib AMG 600 PRO. Характеристики катера позволяют выходить в море даже в максимально плохую погоду. Мое предложение не для тех, кто хочет тихоходной прогулки в каюте с бокалом в руке — оно подойдёт тем, кто действительно готов ощутить со мной дыхание Северного Ледовитого океана, найти и максимально близко подойти к китам и другим морским представителям животного мира. Важно знать• Перед прогулкой одену вас в норвежские рыбацкие комбинезоны-дождевики.