2 часа
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Косатки, малые полосатики, горбачи, тюлени и дельфины — частые в гости в бухте»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
26 дек в 10:30
4500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Териберка и её морские обитатели: прогулка по Баренцеву морю
Это программа без гида. Только вы, северные волны и, если повезёт, киты, тюлени, дельфины
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
26 дек в 10:00
4667₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю с рыбалкой
Почувствуйте солёные брызги Баренцева моря на прогулке в Териберке. Вас ждут водопады, маяки и морская рыбалка с возможностью увезти улов домой
Начало: На одном из причалов Териберки
«Морские обитатели: если повезёт, встретимся с китами, дельфинами, тюленями и послушаем гомон птичьих базаров»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
26 дек в 14:00
27 дек в 14:00
6500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 августа 2024Постараться не менять время начала поездки.
- ДДарья25 августа 2024Были на экскурсии в поисках китов - к сожалению, никого не встретили 😭 Касательно самой экскурсии все прошло супер - из-за
- ИИрина3 августа 2024Все прошло замечательно. Судно большое и относительно новое, особенно по сравнению с другими. Его не так болтало на волнах и в результате не так сильно качало
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Дельфины»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в декабре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Дельфины" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Териберке на 2025 год по теме «Дельфины», 40 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль