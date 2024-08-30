Экскурсии с дельфинами в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Дельфины» в Териберке, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зима в Териберке - время горбатых китов
На катере
40 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Косатки, малые полосатики, горбачи, тюлени и дельфины — частые в гости в бухте»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
26 дек в 10:30
4500 за человека
Териберка и её морские обитатели: прогулка по Баренцеву морю
2 часа
Водная прогулка
Териберка и её морские обитатели: прогулка по Баренцеву морю
Это программа без гида. Только вы, северные волны и, если повезёт, киты, тюлени, дельфины
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
26 дек в 10:00
4667 за человека
Прогулка по Баренцеву морю
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю с рыбалкой
Почувствуйте солёные брызги Баренцева моря на прогулке в Териберке. Вас ждут водопады, маяки и морская рыбалка с возможностью увезти улов домой
Начало: На одном из причалов Териберки
«Морские обитатели: если повезёт, встретимся с китами, дельфинами, тюленями и послушаем гомон птичьих базаров»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
26 дек в 14:00
27 дек в 14:00
6500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Постараться не менять время начала поездки.
    Постараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездки
  • Д
    Дарья
    25 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Были на экскурсии в поисках китов - к сожалению, никого не встретили 😭 Касательно самой экскурсии все прошло супер - из-за
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    погоды перенесли по времени начало, но позвонили, всё согласовали и организаторы всегда были на связи. Началось всё вовремя, встретили и быстро всех загрузили на кораблик 🙂 Виды потрясающие и без китов есть на что посмотреть!

  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Все прошло замечательно. Судно большое и относительно новое, особенно по сравнению с другими. Его не так болтало на волнах и в результате не так сильно качало

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Дельфины»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Прогулка по Баренцеву морю
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Самое главное
  5. Териберский маяк
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в декабре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Дельфины" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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