Отправиться в арктическое приключение на новейшем катере - из Териберки

Отдыхать или рыбачить в море на 12-метровом комфортабельном судне
Забудьте о дискомфорте сурового севера! Наш флагман — катер «Ямал-37» — создан для того, чтобы вы безопасно покоряли Баренцево море, наслаждаясь комфортом.

Мы отправимся в акваторию, где можно встретить китов или тюленей, любоваться мощью и первозданной красотой Арктики. А если захотите, можете арендовать снасти и устроить морскую рыбалку.
Описание экскурсии

Морская прогулка не подразумевает экскурсионного сопровождения. Капитан с удовольствием ответит на ваши вопросы, но главная его задача — управлять судном.

Что вас ожидает

Гибкий маршрут

В доступной акватории мы можем показать лучшие виды с моря, поискать китов и тюленей (в местах их возможного появления), подплыть к птичьим базарам или порыбачить (снасти вы можете взять в аренду).

Технологии и комфорт

Система стабилизации гарантирует плавный ход даже на волне. Полное оснащение: туалет, чай и кофе, спасательные жилеты для всех. Просторная палуба для наблюдений и большая отапливаемая каюта с панорамными окнами 360°, откуда открываются виды в любую погоду.

Безопасность

Основные преимущества катера — его мореходность и повышенная надёжность конструкции корпуса. Технические характеристики позволяют комфортно эксплуатировать катер в районах Крайнего Севера.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере «Ямал-37», который создан для арктических условий. На борту есть спасательные средства, перед выходом на воду напомним вам правила безопасности
  • Мы берём на борт детей любого возраста, но важно предупредить нас заранее
  • Если указанное расписание вам не подходит или вы хотите продлить прогулку, напишите нам
  • Мы не рискуем вашей безопасностью, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий перенесём прогулку на другой день или вернём вам деньги

Дополнительно

  • Если вы хотите порыбачить, можете взять снасти в аренду. Детали уточняйте в переписке
  • Можем устроить дегустацию свежих морепродуктов с доставкой на борт. Детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1296 туристов
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи программ и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Путешествия по Кольскому
полуострову — это возможность увидеть то, что не видели 99% жителей планеты. Удивительные природные объекты, живописные локации, эффектное северное сияние, волнующее и бушующее Баренцево море, величественные киты и другие морские животные — всё это возможно с нами! Наши путешественники привозят домой сотни завораживающих фотографий, которые собирают множество лайков в соцсетях.

от 45 000 ₽ за экскурсию