Отправиться в арктическое приключение на новейшем катере - из Териберки
Отдыхать или рыбачить в море на 12-метровом комфортабельном судне
Забудьте о дискомфорте сурового севера! Наш флагман — катер «Ямал-37» — создан для того, чтобы вы безопасно покоряли Баренцево море, наслаждаясь комфортом.
Мы отправимся в акваторию, где можно встретить китов или тюленей, любоваться мощью и первозданной красотой Арктики. А если захотите, можете арендовать снасти и устроить морскую рыбалку.
Описание экскурсии
Морская прогулка не подразумевает экскурсионного сопровождения. Капитан с удовольствием ответит на ваши вопросы, но главная его задача — управлять судном.
Что вас ожидает
Гибкий маршрут
В доступной акватории мы можем показать лучшие виды с моря, поискать китов и тюленей (в местах их возможного появления), подплыть к птичьим базарам или порыбачить (снасти вы можете взять в аренду).
Технологии и комфорт
Система стабилизации гарантирует плавный ход даже на волне. Полное оснащение: туалет, чай и кофе, спасательные жилеты для всех. Просторная палуба для наблюдений и большая отапливаемая каюта с панорамными окнами 360°, откуда открываются виды в любую погоду.
Безопасность
Основные преимущества катера — его мореходность и повышенная надёжность конструкции корпуса. Технические характеристики позволяют комфортно эксплуатировать катер в районах Крайнего Севера.
Организационные детали
Прогулка проходит на катере «Ямал-37», который создан для арктических условий. На борту есть спасательные средства, перед выходом на воду напомним вам правила безопасности
Мы берём на борт детей любого возраста, но важно предупредить нас заранее
Если указанное расписание вам не подходит или вы хотите продлить прогулку, напишите нам
Мы не рискуем вашей безопасностью, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий перенесём прогулку на другой день или вернём вам деньги
Дополнительно
Если вы хотите порыбачить, можете взять снасти в аренду. Детали уточняйте в переписке
Можем устроить дегустацию свежих морепродуктов с доставкой на борт. Детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1296 туристов
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи программ и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Путешествия по Кольскому читать дальшеуменьшить
полуострову — это возможность увидеть то, что не видели 99% жителей планеты. Удивительные природные объекты, живописные локации, эффектное северное сияние, волнующее и бушующее Баренцево море, величественные киты и другие морские животные — всё это возможно с нами! Наши путешественники привозят домой сотни завораживающих фотографий, которые собирают множество лайков в соцсетях.
