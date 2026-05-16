Забудьте о дискомфорте сурового севера! Наш флагман — катер «Ямал-37» — создан для того, чтобы вы безопасно покоряли Баренцево море, наслаждаясь комфортом. Мы отправимся в акваторию, где можно встретить китов или тюленей, любоваться мощью и первозданной красотой Арктики. А если захотите, можете арендовать снасти и устроить морскую рыбалку.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Морская прогулка не подразумевает экскурсионного сопровождения. Капитан с удовольствием ответит на ваши вопросы, но главная его задача — управлять судном.

Что вас ожидает

Гибкий маршрут

В доступной акватории мы можем показать лучшие виды с моря, поискать китов и тюленей (в местах их возможного появления), подплыть к птичьим базарам или порыбачить (снасти вы можете взять в аренду).

Технологии и комфорт

Система стабилизации гарантирует плавный ход даже на волне. Полное оснащение: туалет, чай и кофе, спасательные жилеты для всех. Просторная палуба для наблюдений и большая отапливаемая каюта с панорамными окнами 360°, откуда открываются виды в любую погоду.

Безопасность

Основные преимущества катера — его мореходность и повышенная надёжность конструкции корпуса. Технические характеристики позволяют комфортно эксплуатировать катер в районах Крайнего Севера.

Организационные детали

Прогулка проходит на катере «Ямал-37», который создан для арктических условий. На борту есть спасательные средства, перед выходом на воду напомним вам правила безопасности

Мы берём на борт детей любого возраста, но важно предупредить нас заранее

Если указанное расписание вам не подходит или вы хотите продлить прогулку, напишите нам

Мы не рискуем вашей безопасностью, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий перенесём прогулку на другой день или вернём вам деньги

