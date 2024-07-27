Морская прогулка в Териберке - в мини-группе

Готовьтесь к увлекательному путешествию по волнам Баренцева моря. Вас ждут потрясающие виды и встреча с морскими обитателями
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по волнам Баренцева моря! Увидите знаменитый посёлок на краю света с нового ракурса.

Полюбуетесь пейзажами Севера и сможете встретить местных обитателей: китов, дельфинов, косаток, морских котиков и
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птиц. Морское приключение начинается в селе Териберка, откуда отправитесь на прогулку по Баренцеву морю. Вместимость судна 10 человек. Перед выходом в море будет проведён инструктаж по технике безопасности. Время морской прогулки может быть изменено по погодным условиям. Экскурсионного сопровождения нет, судном управляет капитан из команды

5 причин купить эту прогулку

  1. 🌊 Увлекательное морское приключение
  2. 🐋 Встреча с китами и дельфинами
  3. 🌄 Потрясающие северные пейзажи
  4. 🚤 Безопасность и комфорт на судне
  5. 📸 Отличные возможности для фотографий
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Териберка
  • Баренцево море

Описание водной прогулки

Морское приключение начинается в селе Териберка, откуда вы отправитесь на прогулку по Баренцеву морю. Вместимость судна 10 человек. Перед выходом в море мы проведём инструктаж по технике безопасности.

Организационные детали

  • Время морской прогулки может быть изменено по погодным условиям
  • Экскурсионного сопровождения нет
  • Судном будет управлять капитан из нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Териберки

ГрупповыеВодные развлеченияДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеРомантическиеРечные прогулкиСкидкиДля студентов

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