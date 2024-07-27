Приготовьтесь к захватывающему путешествию по волнам Баренцева моря! Увидите знаменитый посёлок на краю света с нового ракурса.
Полюбуетесь пейзажами Севера и сможете встретить местных обитателей: китов, дельфинов, косаток, морских котиков и
Полюбуетесь пейзажами Севера и сможете встретить местных обитателей: китов, дельфинов, косаток, морских котиков и
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Увлекательное морское приключение
- 🐋 Встреча с китами и дельфинами
- 🌄 Потрясающие северные пейзажи
- 🚤 Безопасность и комфорт на судне
- 📸 Отличные возможности для фотографий
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Что можно увидеть
- Териберка
- Баренцево море
Описание водной прогулки
Морское приключение начинается в селе Териберка, откуда вы отправитесь на прогулку по Баренцеву морю. Вместимость судна 10 человек. Перед выходом в море мы проведём инструктаж по технике безопасности.
Организационные детали
- Время морской прогулки может быть изменено по погодным условиям
- Экскурсионного сопровождения нет
- Судном будет управлять капитан из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на 100%! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.Задать вопрос
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