Северное сияние. Териберка. Комфорт-тур до 6 чел. Киты, тундра, хаски и олени

Окунитесь в атмосферу Заполярья, где Баренцево море встречает суровые скалы
4.91
22 отзыва
Описание тура

Окунитесь в атмосферу Заполярья, где Баренцево море встречает суровые скалы, а небо загорается огнями Северного сияния. Это три дня приключений, эмоций и красоты, которую невозможно забыть.

Вас ждут Териберка, кладбище кораблей, Яйца Дракона, батарейский водопад, фото-охота на китов, квест на снегоступах, знакомство с культурой саамов и гастрономический мастер-класс арктической кухни. По вечерам — охота за сиянием с профессиональной фотосъёмкой.

Комфортные купольные экошатры, камерная группа и продуманный маршрут создают атмосферу уюта и свободы. Это не просто тур, а настоящее проживание Севера.

Кому подойдет наш тур:

  1. кто ценит комфорт и заботу в каждой детали.

  2. кто хочет ярких эмоций и уникальных впечатлений, а не галочек в списке.

  3. кто любит камерные группы, где каждый — не номер, а человек.

  4. кто любит себя, ценит свой комфорт и готов инвестировать в качественный отдых.

  5. кто ищет баланс приключений и отдыха, без гонки и выживания.

  6. кто путешествует как исследователь, а не как турист — кто едет не посмотреть достопримечательности, а прожить, почувствовать, запомнить.

  7. кто хочет аутентичные маршруты без толп и банальности.

  8. девушкам, парам, друзьям, для которых важны безопасность, поддержка и ощущение, что обо всём уже позаботились — от трансфера до ужина.

  9. кто устал от планирования, кто хочет отдыхать, а не организовывать — мы всё уже продумали за вас.

  10. тем, кто давно мечтал куда-то уехать, но не хотел делать это в одиночку и без поддержки.

  11. тем, кому нужен перезапуск без суеты и квестов — просто приехать и прожить.

Кому точно Не подойдет наш тур:

  1. тем, кто привык экономить на себе и готов мириться с неудобством ради цены — мы делаем не дёшево, а по-настоящему комфортно и с заботой.

  2. любителям марафона 15 локаций за день — у нас не обзорная экскурсия. Наш ритм медленный, осознанный и без спешки. Здесь важно прожить, а не пробежать.

  3. тем, кто едет за шумом, тусовками и бессонными ночами.

  4. тем, кто хочет сам рулить каждым шагом — наш маршрут уже выверен и продуман, чтобы вы могли расслабиться и просто наслаждаться.

  5. любителям жёсткого экстрима, выживания в палатках и походной романтики с рюкзаком на 30 кг — с нами будет слишком комфортно.

  6. тем, кто любит быть в толпе и потеряться среди своих — у нас камерные группы до 6 человек.

Почему с нами:

  • Проживание — вы будете жить в одном из лучших комплексов региона - в уютных купольных экошатрах в лесу, откуда можно наблюдать Северное сияние прямо из окна.

  • Мини-группы максимум 6 человек — значит, никакой толпы, никакого ощущения экскурсии на конвейере. Это тёплое путешествие маленькой компанией, где у каждого есть своё пространство, а гиды уделяют внимание каждому.

  • Комфорт: отдых без забот. Мы продумали каждую деталь, чтобы вы наслаждались путешествием, а не думали о бытовых мелочах. Трансферы, питание, маршруты — всё организовано.

  • Северное сияние с настоящими хантерами - профессионалами своего дела. И конечно будут фотографии.

  • Безопасность в море: фото-сафари на китов проводим на лицензированном безопасном судне.

  • Мы заботимся о вас. Мы сопровождаем вас на каждом шагу: встречаем, подсказываем, решаем вопросы, поддерживаем. С нами спокойно — вы знаете, что рядом всегда есть человек, который обо всём позаботится.

  • Человеческое отношение с первого сообщения: поможем с билетами, встретим в аэропорту, всё подскажем и будем рядом. Вы — не клиент, вы наш гость, и мы хотим, чтобы эти дни остались с вами надолго.

  • Неизбитые маршруты и живые места — мы покажем Север, которого нет в стандартных турах: кладбище кораблей в Териберке, Яйца Дракона, панорамы Баренцева моря, саамские священные места, ночные тропы по снегоступам и фото-охоту на китов. Всё самое необычное — без толп и суеты.

  • Настоящие эмоции и кадры — сияние над Баренцевым морем, прогулка на корабле к китам, квест по таинственным тропам и вечер у костра в лесу. Вы повезёте домой не только фото, но и состояние, в которое захочется вернуться.

Если отзывается — значит, пора ехать. Останется только выбрать даты и нажать Забронировать

При бронировании от 4 человек предоставляется специальная скидка.

Организуем индивидуальный тур на любые даты — только для вас или вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Гастрономическое погружение, квест на снегоступах

  1. Встречаемся в аэропорту Мурманска в 10:40 11:10 и сразу отправляемся навстречу приключениям. Впереди — три дня, которые изменят ваше представление о Севере.

  2. Первое знакомство начнётся с гастрономического мастер-класса: вместе с шеф-поваром мы приготовим изысканные блюда арктической кухни — карпаччо из северного гребешка, тартар из оленины, салат из бастурмы оленя и сочный стейк из оленя. Это не просто обед, а настоящее шоу вкусов, где каждый станет частью кулинарной магии Заполярья.

  3. После вкусного погружения — заселение в наши уникальные купольные экошатры в сердце лесотундры. Здесь всё создано для отдыха: тишина, уединение, мягкий свет и панорамные окна, из которых можно увидеть Северное сияние, не выходя из домика.

С наступлением темноты нас ждёт сказочный ночной квест на снегоступах по тропам, полным саамских легенд. Вас ждёт:

  • прогулка по заснеженным болотам и глубоким сугробам;

  • таинственные тропы древних саамов в свете фонарей;

  • задания от Лешего — мифического хозяина леса;

  • чашка горячего таёжного чая у костра, в сердце его Дремучего леса.

После квеста возвращаемся на базу, ужинаем, отдыхаем и готовимся к главной магии дня.

21:00 23:00 — время старта первой Охоты за Северным сиянием. Всё зависит от погоды: если небо чистое, отправляемся в погоню за всполохами северного света. С нами будет профессиональный фотограф, чтобы запечатлеть вас на фоне этого космического чуда. Если условия не позволят, охота переносится на следующий день — шанс увидеть сияние будет у вас каждый вечер.

2 день

Териберка и морская экспедиция в поисках китов

Сегодня мы отправляемся туда, где заканчивается земля и начинается бескрайний Северный Ледовитый океан — в легендарную Териберку.

08:0010:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от погодных условий и сообщается накануне. Нас ждёт живописная дорога через снежную тундру и сопки, где каждая остановка — как кадр из фильма про Арктику.

В Териберке вы почувствуете дух Севера и увидите места, ставшие символами этого края:

  • Кладбище кораблей — ржавые останки судов на берегу напоминают о суровом характере Баренцева моря.

  • Яйца дракона — причудливые каменные шары, созданные самой природой.

  • Батарейский водопад — мощный поток, пробивающийся сквозь камни прямо к океану.

  • Баренцево море — ледяные волны, бьющиеся о скалы, и чувство, будто дальше уже только вечность.

  • Песчаная бухта и старая Териберка — места, где время словно остановилось.

После прогулки нас ждёт обед в панорамном ресторане с видом на залив — наслаждаемся блюдами северной кухни, наблюдая за суровой красотой Баренцева моря.

Затем отправляемся на морское сафари в поисках китов! Двухчасовая прогулка на корабле подарит шанс увидеть этих величественных гигантов в их естественной среде. Фотографировать можно бесконечно — но важнее просто остановиться и почувствовать масштаб момента.

Возвращаемся в Мурманск к вечеру. Ужинаем в одном из лучших ресторанов города и отдыхаем перед новой порцией впечатлений.

А вечером — ещё один шанс поймать магию! Если в первый день погода не позволила увидеть Северное сияние, то сегодня мы снова отправляемся на Охоту. Шансов становится больше, а эмоции — только ярче.

3 день

Деревня Саамов, голубоглазые хаски, олени

Сегодня наш последний день в Заполярье — и мы проведём его в сердце древних северных традиций. После завтрака и выселения из отеля нас ждёт погружение в уникальную культуру коренного народа Кольского полуострова — саамов.

Мы отправимся в легендарную Саамскую деревню — место, где время будто остановилось, а старинные обычаи бережно передаются из поколения в поколение. Здесь нас ждёт насыщенная программа:

  • Погружение в быт и традиции саамов — узнаем, как жили люди на Севере сотни лет назад, чем питались, во что верили и как выживали в суровых условиях тундры.

  • Встреча с животными Заполярья — пообщаемся с пушистыми лисами и песцами, погладим милых кроликов и, конечно, покормим оленей прямо с рук. Это невероятно трогательный момент, который останется в памяти надолго.

  • Фото с хаски — познакомимся с дружелюбными голубоглазыми собаками и сделаем потрясающие кадры на фоне тундры.

  • Саамские спортивные игры — попробуем себя в древних забавах: Перетягивание шеста, Олени и волки и других. Будет весело, азартно и необычно!

  • Национальные костюмы — примерим традиционную одежду и почувствуем себя настоящими жителями Севера.

В середине программы нас ждёт чайная пауза у костра с рассказами о жизни и легендах саамов — можно будет задать вопросы и услышать истории, которые передаются устно веками.

Обед организован прямо на территории деревни: блюда готовятся из свежих северных продуктов и дают почувствовать вкус настоящего Заполярья.

После насыщенного дня мы возвращаемся в Мурманск и отправляемся в аэропорт. Сердце уже немного грустит — но впечатления, эмоции и фотографии ещё долго будут согревать вас после этого путешествия.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в купольных экошатрах гостевого комплекса Лапландская деревня
  • Континентальные завтраки (кроме 1-го дня)
  • Гастрономический мастер-класс с обедом (1-й день)
  • Все трансферы по программе тура
  • Экскурсия в Териберку: кладбище кораблей, Яйца Дракона, водопад, океан, песчаная бухта
  • Морское сафари на корабле с фото-охотой на китов
  • Экскурсия в саамскую деревню
  • Квест на снегоступах по священным местам саамов
  • Охота за Северным сиянием
  • Фотосессия профессионального фотографа во время наблюдения за сиянием
  • Чайные паузы, горячие напитки и перекусы во время активностей
  • Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до/из Мурманска
  • Обеды и ужины организованы в хороших ресторанах, оплачиваются по меню
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
читать дальше

карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

