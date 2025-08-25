Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Окунитесь в атмосферу Заполярья, где Баренцево море встречает суровые скалы, а небо загорается огнями Северного сияния. Это три дня приключений, эмоций и красоты, которую невозможно забыть.

Вас ждут Териберка, кладбище кораблей, Яйца Дракона, батарейский водопад, фото-охота на китов, квест на снегоступах, знакомство с культурой саамов и гастрономический мастер-класс арктической кухни. По вечерам — охота за сиянием с профессиональной фотосъёмкой.

Комфортные купольные экошатры, камерная группа и продуманный маршрут создают атмосферу уюта и свободы. Это не просто тур, а настоящее проживание Севера.

Кому подойдет наш тур:

кто ценит комфорт и заботу в каждой детали. кто хочет ярких эмоций и уникальных впечатлений, а не галочек в списке. кто любит камерные группы, где каждый — не номер, а человек. кто любит себя, ценит свой комфорт и готов инвестировать в качественный отдых. кто ищет баланс приключений и отдыха, без гонки и выживания. кто путешествует как исследователь, а не как турист — кто едет не посмотреть достопримечательности, а прожить, почувствовать, запомнить. кто хочет аутентичные маршруты без толп и банальности. девушкам, парам, друзьям, для которых важны безопасность, поддержка и ощущение, что обо всём уже позаботились — от трансфера до ужина. кто устал от планирования, кто хочет отдыхать, а не организовывать — мы всё уже продумали за вас. тем, кто давно мечтал куда-то уехать, но не хотел делать это в одиночку и без поддержки. тем, кому нужен перезапуск без суеты и квестов — просто приехать и прожить.

Кому точно Не подойдет наш тур:

тем, кто привык экономить на себе и готов мириться с неудобством ради цены — мы делаем не дёшево, а по-настоящему комфортно и с заботой. любителям марафона 15 локаций за день — у нас не обзорная экскурсия. Наш ритм медленный, осознанный и без спешки. Здесь важно прожить, а не пробежать. тем, кто едет за шумом, тусовками и бессонными ночами. тем, кто хочет сам рулить каждым шагом — наш маршрут уже выверен и продуман, чтобы вы могли расслабиться и просто наслаждаться. любителям жёсткого экстрима, выживания в палатках и походной романтики с рюкзаком на 30 кг — с нами будет слишком комфортно. тем, кто любит быть в толпе и потеряться среди своих — у нас камерные группы до 6 человек.

Почему с нами:

Проживание — вы будете жить в одном из лучших комплексов региона - в уютных купольных экошатрах в лесу, откуда можно наблюдать Северное сияние прямо из окна.

Мини-группы максимум 6 человек — значит, никакой толпы, никакого ощущения экскурсии на конвейере. Это тёплое путешествие маленькой компанией, где у каждого есть своё пространство, а гиды уделяют внимание каждому.

Комфорт : отдых без забот. Мы продумали каждую деталь, чтобы вы наслаждались путешествием, а не думали о бытовых мелочах. Трансферы, питание, маршруты — всё организовано.

Северное сияние с настоящими хантерами - профессионалами своего дела. И конечно будут фотографии.

Безопасность в море: фото-сафари на китов проводим на лицензированном безопасном судне.

Мы заботимся о вас. Мы сопровождаем вас на каждом шагу: встречаем, подсказываем, решаем вопросы, поддерживаем. С нами спокойно — вы знаете, что рядом всегда есть человек, который обо всём позаботится.

Человеческое отношение с первого сообщения: поможем с билетами, встретим в аэропорту, всё подскажем и будем рядом. Вы — не клиент, вы наш гость, и мы хотим, чтобы эти дни остались с вами надолго.

Неизбитые маршруты и живые места — мы покажем Север, которого нет в стандартных турах: кладбище кораблей в Териберке, Яйца Дракона, панорамы Баренцева моря, саамские священные места, ночные тропы по снегоступам и фото-охоту на китов. Всё самое необычное — без толп и суеты.

Настоящие эмоции и кадры — сияние над Баренцевым морем, прогулка на корабле к китам, квест по таинственным тропам и вечер у костра в лесу. Вы повезёте домой не только фото, но и состояние, в которое захочется вернуться.

Если отзывается — значит, пора ехать. Останется только выбрать даты и нажать Забронировать

При бронировании от 4 человек предоставляется специальная скидка.

Организуем индивидуальный тур на любые даты — только для вас или вашей компании.