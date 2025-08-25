Описание тура
Окунитесь в атмосферу Заполярья, где Баренцево море встречает суровые скалы, а небо загорается огнями Северного сияния. Это три дня приключений, эмоций и красоты, которую невозможно забыть.
Вас ждут Териберка, кладбище кораблей, Яйца Дракона, батарейский водопад, фото-охота на китов, квест на снегоступах, знакомство с культурой саамов и гастрономический мастер-класс арктической кухни. По вечерам — охота за сиянием с профессиональной фотосъёмкой.
Комфортные купольные экошатры, камерная группа и продуманный маршрут создают атмосферу уюта и свободы. Это не просто тур, а настоящее проживание Севера.
Кому подойдет наш тур:
кто ценит комфорт и заботу в каждой детали.
кто хочет ярких эмоций и уникальных впечатлений, а не галочек в списке.
кто любит камерные группы, где каждый — не номер, а человек.
кто любит себя, ценит свой комфорт и готов инвестировать в качественный отдых.
кто ищет баланс приключений и отдыха, без гонки и выживания.
кто путешествует как исследователь, а не как турист — кто едет не посмотреть достопримечательности, а прожить, почувствовать, запомнить.
кто хочет аутентичные маршруты без толп и банальности.
девушкам, парам, друзьям, для которых важны безопасность, поддержка и ощущение, что обо всём уже позаботились — от трансфера до ужина.
кто устал от планирования, кто хочет отдыхать, а не организовывать — мы всё уже продумали за вас.
тем, кто давно мечтал куда-то уехать, но не хотел делать это в одиночку и без поддержки.
тем, кому нужен перезапуск без суеты и квестов — просто приехать и прожить.
Кому точно Не подойдет наш тур:
тем, кто привык экономить на себе и готов мириться с неудобством ради цены — мы делаем не дёшево, а по-настоящему комфортно и с заботой.
любителям марафона 15 локаций за день — у нас не обзорная экскурсия. Наш ритм медленный, осознанный и без спешки. Здесь важно прожить, а не пробежать.
тем, кто едет за шумом, тусовками и бессонными ночами.
тем, кто хочет сам рулить каждым шагом — наш маршрут уже выверен и продуман, чтобы вы могли расслабиться и просто наслаждаться.
любителям жёсткого экстрима, выживания в палатках и походной романтики с рюкзаком на 30 кг — с нами будет слишком комфортно.
тем, кто любит быть в толпе и потеряться среди своих — у нас камерные группы до 6 человек.
Почему с нами:
Проживание — вы будете жить в одном из лучших комплексов региона - в уютных купольных экошатрах в лесу, откуда можно наблюдать Северное сияние прямо из окна.
Мини-группы максимум 6 человек — значит, никакой толпы, никакого ощущения экскурсии на конвейере. Это тёплое путешествие маленькой компанией, где у каждого есть своё пространство, а гиды уделяют внимание каждому.
Комфорт: отдых без забот. Мы продумали каждую деталь, чтобы вы наслаждались путешествием, а не думали о бытовых мелочах. Трансферы, питание, маршруты — всё организовано.
Северное сияние с настоящими хантерами - профессионалами своего дела. И конечно будут фотографии.
Безопасность в море: фото-сафари на китов проводим на лицензированном безопасном судне.
Мы заботимся о вас. Мы сопровождаем вас на каждом шагу: встречаем, подсказываем, решаем вопросы, поддерживаем. С нами спокойно — вы знаете, что рядом всегда есть человек, который обо всём позаботится.
Человеческое отношение с первого сообщения: поможем с билетами, встретим в аэропорту, всё подскажем и будем рядом. Вы — не клиент, вы наш гость, и мы хотим, чтобы эти дни остались с вами надолго.
Неизбитые маршруты и живые места — мы покажем Север, которого нет в стандартных турах: кладбище кораблей в Териберке, Яйца Дракона, панорамы Баренцева моря, саамские священные места, ночные тропы по снегоступам и фото-охоту на китов. Всё самое необычное — без толп и суеты.
Настоящие эмоции и кадры — сияние над Баренцевым морем, прогулка на корабле к китам, квест по таинственным тропам и вечер у костра в лесу. Вы повезёте домой не только фото, но и состояние, в которое захочется вернуться.
Если отзывается — значит, пора ехать. Останется только выбрать даты и нажать Забронировать
При бронировании от 4 человек предоставляется специальная скидка.
Организуем индивидуальный тур на любые даты — только для вас или вашей компании.
Программа тура по дням
Гастрономическое погружение, квест на снегоступах
Встречаемся в аэропорту Мурманска в 10:40 11:10 и сразу отправляемся навстречу приключениям. Впереди — три дня, которые изменят ваше представление о Севере.
Первое знакомство начнётся с гастрономического мастер-класса: вместе с шеф-поваром мы приготовим изысканные блюда арктической кухни — карпаччо из северного гребешка, тартар из оленины, салат из бастурмы оленя и сочный стейк из оленя. Это не просто обед, а настоящее шоу вкусов, где каждый станет частью кулинарной магии Заполярья.
После вкусного погружения — заселение в наши уникальные купольные экошатры в сердце лесотундры. Здесь всё создано для отдыха: тишина, уединение, мягкий свет и панорамные окна, из которых можно увидеть Северное сияние, не выходя из домика.
С наступлением темноты нас ждёт сказочный ночной квест на снегоступах по тропам, полным саамских легенд. Вас ждёт:
прогулка по заснеженным болотам и глубоким сугробам;
таинственные тропы древних саамов в свете фонарей;
задания от Лешего — мифического хозяина леса;
чашка горячего таёжного чая у костра, в сердце его Дремучего леса.
После квеста возвращаемся на базу, ужинаем, отдыхаем и готовимся к главной магии дня.
21:00 23:00 — время старта первой Охоты за Северным сиянием. Всё зависит от погоды: если небо чистое, отправляемся в погоню за всполохами северного света. С нами будет профессиональный фотограф, чтобы запечатлеть вас на фоне этого космического чуда. Если условия не позволят, охота переносится на следующий день — шанс увидеть сияние будет у вас каждый вечер.
Териберка и морская экспедиция в поисках китов
Сегодня мы отправляемся туда, где заканчивается земля и начинается бескрайний Северный Ледовитый океан — в легендарную Териберку.
08:0010:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от погодных условий и сообщается накануне. Нас ждёт живописная дорога через снежную тундру и сопки, где каждая остановка — как кадр из фильма про Арктику.
В Териберке вы почувствуете дух Севера и увидите места, ставшие символами этого края:
Кладбище кораблей — ржавые останки судов на берегу напоминают о суровом характере Баренцева моря.
Яйца дракона — причудливые каменные шары, созданные самой природой.
Батарейский водопад — мощный поток, пробивающийся сквозь камни прямо к океану.
Баренцево море — ледяные волны, бьющиеся о скалы, и чувство, будто дальше уже только вечность.
Песчаная бухта и старая Териберка — места, где время словно остановилось.
После прогулки нас ждёт обед в панорамном ресторане с видом на залив — наслаждаемся блюдами северной кухни, наблюдая за суровой красотой Баренцева моря.
Затем отправляемся на морское сафари в поисках китов! Двухчасовая прогулка на корабле подарит шанс увидеть этих величественных гигантов в их естественной среде. Фотографировать можно бесконечно — но важнее просто остановиться и почувствовать масштаб момента.
Возвращаемся в Мурманск к вечеру. Ужинаем в одном из лучших ресторанов города и отдыхаем перед новой порцией впечатлений.
А вечером — ещё один шанс поймать магию! Если в первый день погода не позволила увидеть Северное сияние, то сегодня мы снова отправляемся на Охоту. Шансов становится больше, а эмоции — только ярче.
Деревня Саамов, голубоглазые хаски, олени
Сегодня наш последний день в Заполярье — и мы проведём его в сердце древних северных традиций. После завтрака и выселения из отеля нас ждёт погружение в уникальную культуру коренного народа Кольского полуострова — саамов.
Мы отправимся в легендарную Саамскую деревню — место, где время будто остановилось, а старинные обычаи бережно передаются из поколения в поколение. Здесь нас ждёт насыщенная программа:
Погружение в быт и традиции саамов — узнаем, как жили люди на Севере сотни лет назад, чем питались, во что верили и как выживали в суровых условиях тундры.
Встреча с животными Заполярья — пообщаемся с пушистыми лисами и песцами, погладим милых кроликов и, конечно, покормим оленей прямо с рук. Это невероятно трогательный момент, который останется в памяти надолго.
Фото с хаски — познакомимся с дружелюбными голубоглазыми собаками и сделаем потрясающие кадры на фоне тундры.
Саамские спортивные игры — попробуем себя в древних забавах: Перетягивание шеста, Олени и волки и других. Будет весело, азартно и необычно!
Национальные костюмы — примерим традиционную одежду и почувствуем себя настоящими жителями Севера.
В середине программы нас ждёт чайная пауза у костра с рассказами о жизни и легендах саамов — можно будет задать вопросы и услышать истории, которые передаются устно веками.
Обед организован прямо на территории деревни: блюда готовятся из свежих северных продуктов и дают почувствовать вкус настоящего Заполярья.
После насыщенного дня мы возвращаемся в Мурманск и отправляемся в аэропорт. Сердце уже немного грустит — но впечатления, эмоции и фотографии ещё долго будут согревать вас после этого путешествия.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в купольных экошатрах гостевого комплекса Лапландская деревня
- Континентальные завтраки (кроме 1-го дня)
- Гастрономический мастер-класс с обедом (1-й день)
- Все трансферы по программе тура
- Экскурсия в Териберку: кладбище кораблей, Яйца Дракона, водопад, океан, песчаная бухта
- Морское сафари на корабле с фото-охотой на китов
- Экскурсия в саамскую деревню
- Квест на снегоступах по священным местам саамов
- Охота за Северным сиянием
- Фотосессия профессионального фотографа во время наблюдения за сиянием
- Чайные паузы, горячие напитки и перекусы во время активностей
- Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/из Мурманска
- Обеды и ужины организованы в хороших ресторанах, оплачиваются по меню