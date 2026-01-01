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Сияние, океан и горы

Насыщенная программа с посещением популярных локаций Кольского полуострова: Хибин, Териберки, Мурманска
Сияние, океан и горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сияние, океан и горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сияние, океан и горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

У вас есть лишний выходной в пятницу? Отлично — это трехдневное приключение как раз для вас. Откройте для себя потрясающую природную красоту Кольского полуострова с насыщенным маршрутом. Посетите Кировск и потрясающие Хибинские тундры, отправьтесь в Териберку и к суровым берегам Баренцева моря, а в последний день завершите путешествие, открыв для себя Мурманск со всех сторон.

Программа тура по дням

1 день

Хибины и Кировск

  • Время сбора группы в первый день тура в 08:00 (точное время укажет гид накануне).

  • В этот день Вас ожидает поездка к центру Кольского полуострова, к Хибинам. По пути Вы узнаете о промышленности региона, посмотрите на самое большое озеро Имандра с разных ракурсов.

Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни (зимний период) или легкая прогулка по вершинам (летом), обед.

Программа в поездке:

  • Подъем в горы: вы сможете совершить подъем в кабинке подъемника, чтобы насладиться незабываемыми видами Хибинских гор, а также чтобы получить незабываемые впечатления от высоты и красоты горных пейзажей. Заряд положительных эмоций и адреналина гарантирован;

  • Снежная деревня: с 2008 года скульпторы и художники с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная;

  • Обед: шведский стол;

  • Музейно-выставочный центр Апатит: Хибины — одни из самых древних и богатых горных массивов нашей планеты, в музее, с помощью аудиогида Вы узнаете много интересных фактов о минералах и освоении Хибин;

Возвращение в Мурманск и Охота за Северным сиянием (с сентября по март): пока вы отдыхаете после насыщенного и активного дня, ваш гид будет искать это природное чудо. Никто не может гарантировать, что Северное сияние появится, но если поймать его с первого раза не получится — не расстраивайтесь. Ведь будут еще дни для новых попыток.

Хибины и КировскХибины и КировскХибины и Кировск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Териберка и Баренцево море

  • Время сбора группы в 08:00 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий и сезона);

  • Дорога в Териберку занимает около 2,5 часов в одну сторону. Сам путь пролегает через невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, в видовых местах, а гид поделится с Вами историей Териберки.

  • Териберка состоит из двух частей, Старой Териберки и Лодейного. В первую очередь мы посетим Лодейное со всеми природными достопримечательностями, после чего уделим время Старой Териберке и обеду на побережье.

Вас ждет: общение с гидом, горячий обед, напитки с закусками в дороге, прогулки по природному парку, суровые пейзажи, дикое море, история рыбацкого поселения и быт жителей Крайнего Севера живущих на краю земли.

Программа в поездке:

  • Кладбище затонувших кораблей, посмотрим на следы богатого прошлого поселка, застывшие на отмели Териберской губы.

  • Природный парк Териберка: Одно из основных мест посещения на нашем маршруте. Здесь мы посмотрим: водопад Батарейский и каменный пляж Яйца драконов;

В зимний период, чтобы сократить драгоценное время, мы прокатимся на снегоходных санях до пляжа и водопада;

  • После природного парка гид отведет Вас в секретное место с фотогеничным видом на Старую Териберку;

  • Следующая цель нашего маршрута — Старая Териберка. Эта часть поселка находится в устье одноименной реки и напоминает традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Здесь мы посетим: Огромный скелет Чудо-рыбы; Качель с видом на Баренцево море; Трон Посейдона; Корабль выброшенный на берег; Парк с северными оленями и хаски.

  • Обед с видом на Баренцево море: в тур не включен комплексный обед из нескольких блюд (У гида будет горячий чай и легкий перекус);

  • После обеда, довольные и уставшие, возвращаемся в Мурманск.

Териберка и Баренцево мореТериберка и Баренцево мореТериберка и Баренцево море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Мурманск

  • Время сбора группы в 08:45 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий);

  • В этот день мы изучим Мурманск со всех возможных ракурсов, полюбуемся с противоположной стороны Кольского залива, посетим совсем нетуристический Мурманск.

Программа в поездке:

  • Мишуково: фотогеничная локация, которая даст Вам возможность оценить масштаб Мурманска и прочувствовать его масштаб. В ходе прогулки на Вы узнаете о флоре и фауне Кольского полуострова, послушаете саамские сказки и перекусите местной выпечкой с горячим чаем;

  • Свободное время на отдых и обед;

  • Следующая цель поездки — знакомство с не туристическим Мурманском, черезмуралы с фестиваля стрит-арта Рост. Вас ожидают 30 ярких и масштабных работ на фасадах домов спального района, рассказы о художниках из России и ближайшего зарубежья;

На этом наша программа заканчивается, ориентировочное время 19:30 (время может меняться, зависит от погодных условий).

МурманскМурманскМурманск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
  • Проживание в апартаментах
  • Сопровождение профессионального гида по экскурсионной программе
  • Фотографии во время наблюдения Северного сияния
  • Групповая аптечка
  • Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
  • Треккинговые палки и сидушки
Что не входит в цену
  • Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер в/из аэропорт (-а). Заказать можно дополнительно 1500 в одну сторону
  • Входные билеты в природный парк Териберка (380)
  • Аренда снегоступов в зимний период (500/пара)
  • Дополнительные дни проживания за день до тура и день после. Заказать можно дополнительно от 3500/сутки
  • Завтраки, обеды и ужины в заведениях
  • Входные билеты в музеи, на кресельный подъемник
  • Поездки на снегоходах
  • Бассейн с баней
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

Внимание: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!

Если в первый день поездки нам не удалось поймать Северное сияние, отчаиваться не стоит. Без каких-либо доплат мы будем ловить Северное сияние в другие вечера и ночи. Однако, если Северное сияние удалось увидеть, в другие вечера у Вас будут свободное время.

Поездка на Охоту за Северным сиянием осуществляется только в случае благоприятного прогноза погоды и магнитной активности. Если прогноз окажется неблагоприятным — выезда не будет.

Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями могут произойти изменения в порядке посещения локаций.

Пожелания к путешественнику

Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в номере отеля, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автобусе и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.

Визы
Для граждан России и Снг - визы не требуются, как и специальные разрешения, пропуска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ян
Ян — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Ян, я бородатый любитель приключений. Живу в Русской Лапландии и знаю все ее самые живописные места. С радостью стану вашим проводником по Мурманску и окрестностям.

Тур входит в следующие категории Териберки

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