нешаблонной энергетикой, с силой вдохновения и творчества, с бездонным колодцем духовных скреп, традиций, промыслов, творчества и мастерства.

Все очень атмосферно. Много смыслов, много тепла и добра.

Своего рода способ душу полечить, убедиться, как много в нашей жизни наносного, шумного и искусственного, и как важно оставаться людьми, не изменяя себе и своему предназначению.

Мы благодарны Антону, как организатору и как вдохновителю.

Желаем успехов в творчестве, в реализации, в продвижении культуры.

Всем советуем побывать на такой необычной экскурсии!