Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
«Экскурсию проведу я или другие мастера нашего музея-балагана»
Завтра в 10:00
18 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, где аромат медовых пряников и русская культура ждут вас в гостеприимном доме
Начало: На улице Мира
«Вместе с хозяином дома вы пройдётесь по музею-балагану и познакомитесь с предметами старинного быта, разного рода диковинами и коллекциями ремесленных изделий»
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
3500 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Тобольский кремль: легенды и расследование. Экскурсия-квест без гида
Исследовать ключевые достопримечательности города и погрузиться в древние сибирские предания
Начало: У Кремля
«В понедельник государственные музеи не работают»
2 окт в 07:00
3 окт в 07:00
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 июля 2025Как здорово, что мы попали к Антону в гости - дочка была в восторге!
За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные
- NNatalya19 июля 2025Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
- ААнна7 июля 2025Посетили музей 5 июля. Нам очень все понравилось
- ААнастасия14 июня 2025Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
Как-то
- ННина5 мая 2025Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
- ДДарья28 апреля 2025Нам очень понравилось! Интересно, ярко, шумно, необычно! Спасибо большое Антону за индивидуальный подход к каждому гостю. Рекомендую, однозначно. Петр Иванович - отдельная любовь) Ася Кошка очень красивая и милая. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым и друзьям
- ААнна14 апреля 2025Выражаю огромную благодарность организаторам ☺️ Время пролетело незаметно.
Поучилась играть на балалайке, изготовила гвоздь, попробовала себя в изготовлении мазыкской игрушки, испекли
- ИИрина28 марта 2025Если ли вы хотитите прикоснуться к народной культуре и истории и просто провести время в хорошей компании, то вам- сюда.
- ААлексей4 февраля 2025Мы были семьей, в разных возрастах. И дети-студенты, и школьник, и мы сами.
Отлично провели время! Встретились с незаурядными людьми, с
