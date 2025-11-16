читать дальше

ещё бы что-то узнать, увидеть, решили что обязательно найдем время и приедем ещё раз в Тобольск. Так как мы впервые, взяли обзорную экскурсию - впечатлений масса и масса осталась даже ещё не затронутой. Экскурсовод (Ольга Александровна) сразу видно что не просто по стандарту что-то выученное говорит, но видно что сама много всего узнавала и продолжает развиваться в своей профессии. С нами был ребенок (7 лет) она тоже очень довольная и много всего запомнила. Жалко что времени было мало торопились на поезд. Ещё хотим посетить музеи, нам вскользь немного рассказала экскурсовод, что и где можно посмотреть и узнать. Впечатлений, эмоций у нас много, но хочется ещё попасть на другие экскурсии и при другой погоде, хоть и замёрзли, но остались очень довольны проведенным временем с интересным экскурсоводом.