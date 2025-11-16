Мои заказы

Римско-католический храм Пресвятой Троицы – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Римско-католический храм Пресвятой Троицы» в Тобольске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Тобольску
Пешая
2 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Тобольский Кремль и Нижний посад: по следам великой истории Сибири
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольский Кремль и Нижний посад
Погрузитесь в историю Тобольска, открывая секреты Кремля и Нижнего посада. Увлекательные факты и прогулка по старинным улочкам ждут вас
Начало: Красная площадь 1
Завтра в 14:30
27 ноя в 14:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
32 600 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    16 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Рекомендую!
  • А
    Александр
    13 ноября 2025
    Тобольский Кремль и Нижний посад: по следам великой истории Сибири
    Остались под большим впечатлением от Тобольского Кремля и нижнего посада! Спасибо большое экскурсоводу за подробную и качественную экскурсию!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Не смотря на морозную погоду и ветер остались под сильным впечатлением от самой экскурсии. Экскурсовод очень интересно рассказывала, хотелось конечно
    читать дальше

    ещё бы что-то узнать, увидеть, решили что обязательно найдем время и приедем ещё раз в Тобольск. Так как мы впервые, взяли обзорную экскурсию - впечатлений масса и масса осталась даже ещё не затронутой. Экскурсовод (Ольга Александровна) сразу видно что не просто по стандарту что-то выученное говорит, но видно что сама много всего узнавала и продолжает развиваться в своей профессии. С нами был ребенок (7 лет) она тоже очень довольная и много всего запомнила. Жалко что времени было мало торопились на поезд. Ещё хотим посетить музеи, нам вскользь немного рассказала экскурсовод, что и где можно посмотреть и узнать. Впечатлений, эмоций у нас много, но хочется ещё попасть на другие экскурсии и при другой погоде, хоть и замёрзли, но остались очень довольны проведенным временем с интересным экскурсоводом.

  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Очень впечатлил экскурсовод, 2 часа пролетели на одном дыхании
    Пешеходная экскурсия отличный вариант для первичного обзора города.
    Краткий экскурс в историю, удивительные факты, наметила для себя ещё ряд интересных мест для посещения.
    Спасибо за экскурсию, полный восторг!
  • С
    Сергей
    30 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Мы (семья с двумя детьми 9 и 12 лет) были на вечерней обзорной экскурсии по Тобольску (кремль и нижний посад)
    читать дальше

    27 октября. Экскурсию вела Любовь Владимировна, коренная жительница Тобольска, опытный экскурсовод. Рассказывает Любовь Владимировна интересно, дает много исторической информации. Но, кроме этого, для нас было очень интересно услышать её личные и членов её семьи/знакомых воспоминания о разных местах и событиях Тобольска, что сделало экскурсию настоящим путешествием на машине времени.
    Также Любовь Владимировна дала нам несколько рекомендаций о том где какие сувениры купить, где вкусно поесть. На следующий день мы её советами воспользовались и не пожалели.
    Наша экскурсия начиналась в 17:00, стемнело довольно быстро, и освещение придало многим зданиям своеобразное очарование.

    Также хочу сказать, что решение заказать экскурсию было спонтанным, мы обращались в несколько мест и только эта компания откликнулась быстро и организовала нам экскурсию именно в ту дату/время, которые нам были нужны. Рекомендую.

  • В
    Вера
    30 октября 2025
    Тобольский Кремль и Нижний посад: по следам великой истории Сибири
    Экскурсия понравилась! Интересно, содержательно, много нового узнали. Спасибо Марине!
  • Н
    Наталья
    22 октября 2025
    Тобольский Кремль и Нижний посад: по следам великой истории Сибири
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем!
  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Тобольский Кремль и Нижний посад: по следам великой истории Сибири
    Марина, прекрасный гид! Все очень понравилось, спасибо за экскурсию. Много интересного узнала оТобольске, о Ермаке. Рекомендую брать экскурсии с милой девушкой Мариной!
  • А
    Александр
    15 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Отличный экскурсовод. Полна знаний, щедро делиться. Спасибо! Все очень понравилось! У Вас красивый город, который бережно хранит свою историю!
  • А
    Анна
    15 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Отличный экскурсовод. Полна знаний, щедро делиться. Спасибо! Все очень понравилось! У Вас красивый город, который бережно хранит свою историю!
  • Н
    Надежда
    9 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    У нас был отличный экскурсовод Любовь Владимировна. Она провела пешеходную экскурсию по Тобольску. с большой любовью рассказала о своем городе. Тобольск очень чисты и красивый город. Очень понравился кремль и нижний посад. благодарны Любовь Владимировне, довольны экскурсией!
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2025
    Тобольский Кремль и Нижний посад: по следам великой истории Сибири
    На экскурсии мы осмотрели кремль и нижний город. Узнали много интересного об истории замечательного города Тобольска. Нам очень понравилось, что
    читать дальше

    жители очень бережно относятся к своему городу, берегут память о знаменитых людях, родившихся в Тобольске.

    Спасибо нашему экскурсоводу Марине за очень интересный рассказ

Сколько стоит экскурсия по Тобольску в ноябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Римско-католический храм Пресвятой Троицы" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 32 600. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
