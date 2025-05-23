Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья23 мая 2025Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие видыДата посещения: 22 мая 2025Экскурсия замечательная. Анжела вовремя забрала нас в оговоренном месте на комфортном автомобиле. Вся экскурсия проходила в осень приятной, позитивной и
- ннаталия31 октября 2025Экскурсия прошла интересно и познавательно
- ААлексей23 октября 2025Очень грамотный профессиональный гид, всё очень понравилось, на высшем уровне спасибо большое Анжеле за интересную экскурсию.
- ТТатьяна11 октября 2025Были на экскурсии «Сокровища Жигулей» 23.09.2025. Впечатления- отменные! Организация на высшем уровне. Очень повезло с погодой, но еще больше- с
- ААлександр31 августа 2025Красоты невероятные!
Удачный маршрут, куча времени полюбоваться.
Спасибо Анжеле за лёгкую атмосферу, бесконечное количество интересной информации и индивидуальный подход. С её консультацией скорректировал маршрут и завершил экскурсию в Ширяево, чтоб оттуда на "Валдае" отправиться в Самару.
- ББеспалова18 августа 2025Нам с супругом посчастливилось участвовать в экскурсии, которую проводила Анжела. Она предоставила подробную информацию об истории Тольятти, а также рассказала
- ННадежда9 августа 2025Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Отдельно хотим ещё раз поблагодарить Ольгу - она
- ССветлана21 июля 2025Анжела, спасибо за прекрасную экскурсию, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Дорогие туристы,
- ЮЮлия12 июля 2025Ездили с семьё на экскурсию "Сокровища Жигулей" с гидом Анжелой. Сразу скажем, что остались самые лучшие впечатления от увиденных волжских
- ННина9 июля 2025Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
- ЛЛариса2 июля 2025Посетили Самарскую Луку в конце июня 2025 года; были впервые в заповеднике и в г Тольятти. Получили представление об этих
- ССофья29 июня 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень комфортно, Анжела прекрасный водитель, мы были с детьми и все прекрасно перенесли
- ССофья28 июня 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
- ННаталья26 июня 2025Добрый день, мы были в полном восторге от увиденного- дух захватывает от красоты, просторов и мощи Волги и ее гор
- ГГуля24 июня 2025Впервые воспользовалась услугами гида через Трипстер, и мне очень повезло в том, что я попала на поездку вместе с Анжелой.
- ННадежда17 июня 2025Были на экскурсии 12.06.2025г. Анжела провела увлекательную экскурсию. Всё понравилось. Рекомендуем!
- ЕЕлена16 июня 2025До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
- ККонстантин9 июня 2025Был на экскурсии и остался очень доволен. Видно что человеку
очень нравится свой город и она с радостью рассказывает об этом.
- ССергей6 июня 2025Скажу чистую правду - нам (трем друзьям) невероятно повезло с гидом по Жигулёвским горам! Анжела очень профессиональный, теплый и открытый
- ЛЛариса6 июня 2025Приятная девушка Оля. Встретила на вокзале, за беседой быстро добрались до Хрящевки. Рассказывала интересные эпизоды, как строили замок, кто участвовал.
