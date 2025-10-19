Мои заказы

Выездные экскурсии из Томска

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Томске, цены от 6000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В гости к томским казакам
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
На машине
2 часа
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽9000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    19 октября 2025
    В гости к томским казакам
    Давно интересовался темой Сибирских казаков и очень хотелось посмотреть на быт вживую. Понравился комфортный и достаточно быстрый трансфер по Сибирскому
    читать дальше

    тракту с интересной информацией. Безусловно сильной стороной экскурсии является интерактивная часть, все предметы можно подержать в руках и попробовать вживую. Безусловно колоритной личностью является Воевода - искренний фанат истории. Очень рекомендую экскурсию как настоящее историческое погружение.

  • А
    Алексей
    28 мая 2025
    В гости к томским казакам
    Светлана, спасибо за содержательную экскурсию в гости к томским казакам! Изучающим отзывы рекомендую посетить эту экскурсию! Это очень аутентичное место. Вы погрузитесь в историю, ощутите боевое оружие, увидите быт казаков. В общем испытаете полный восторг!
  • А
    Анна
    14 мая 2025
    В гости к томским казакам
    Очень необычная интерактивная экскурсия, которая точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Ехать до локации менее часа по комфортной дороге. Гид
    читать дальше

    Светлана - очень аккуратный водитель, рассказала много интересного и про исторические события, и про жизнь в Томске и окрестностях. Воевода - очень душевный, максимально колоритный, хорошо разбирается в истории казачества и всех нюансах, вам точно будет что вспомнить. Коллекция оружия - отдельный восторг! Спасибо за отличный день!

  • М
    Мария
    9 сентября 2024
    В гости к томским казакам
    Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в
    читать дальше

    восторге от оружия, от доспехов, от того, что всё можно было потрогать, примерить. Да ещё и пострелять из лука, пометать ножи и топоры. Воевода очень гостеприимный и доброжелательный человек, сразу расположил к себе. Напоил вкусным чаем. А фотосессия в костюмах так вообще бомба. По дороге Светлана рассказывала много интересного, чего не узнаешь из обычных учебников истории. Рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Выездные»

Сколько стоит экскурсия по Томску в декабре 2025
Сейчас в Томске в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Томска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль