восторге от оружия, от доспехов, от того, что всё можно было потрогать, примерить. Да ещё и пострелять из лука, пометать ножи и топоры. Воевода очень гостеприимный и доброжелательный человек, сразу расположил к себе. Напоил вкусным чаем. А фотосессия в костюмах так вообще бомба. По дороге Светлана рассказывала много интересного, чего не узнаешь из обычных учебников истории. Рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям!