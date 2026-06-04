Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Заозерье, живописный район Томска, расположенный у реки, представляет собой уникальное сочетание истории и культуры.
Некогда считавшийся окраиной, где проживали рабочие и ремесленники, сегодня Заозерье является свидетелем прошлого, хранящим следы времени в читать дальшеуменьшить
своих деревянных домах и архитектуре модерн.
Экскурсия по Заозерью предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории Томска, увидеть, как жили его жители, посетить старинные усадьбы и мастерские, а также оценить красоту и уникальность местной архитектуры.
Вас ждет встреча с историей купечества, осмотр особняков и церквей, а также знакомство с душой и характером Заозерья.
Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, открывая новые грани Томска и его культурного наследия
Лучшие месяцы для прогулки по Заозерью - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полностью погрузиться в атмосферу старого Томска.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Базарная площадь
Духовская улица
Дворец купца Смирнова
Знаменская церковь
Публичная библиотека
Особняки томских предпринимателей
Музей томского купечества
Описание экскурсии
Главные места Заозерья
Мы встретимся на бывшей Базарной площади и пройдем по одной из самых «деловых» улиц Томска. Там, где владельцы пароходов строили свои конторы и склады. А на бывшей Духовской улице вы увидите дворец купца Смирнова, начальное училище и пышное здание ломбарда. Кроме того, я покажу вам Знаменскую церковь, старинную публичную библиотеку и особняки томских предпринимателей. Во время небольшого перерыва в кафе расскажу много интересного о людях и домах Заозерья.
Деревянное зодчество и музей купечества
Углубляясь в деревянные улочки Заозерья, мы прикоснемся к душе Старого Томска. Полюбуемся деревянными узорами на домах и посчитаем, сколько разновидностей «занавесок» украшают их наличники. Найдем вкрапления модного стиля модерн в традиционной застройке и посетим музей томского купечества под открытым небом. Он поможет понять, как люди жили в этой окраинной местности, каждый год затапливаемой рекой.
Организационные детали
Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1400 ₽
Дети до 12 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1495 туристов
Я историк, профессиональный гид. Работала в Томском краеведческом музее, увлекаюсь архитектурой. Исторические события на моих экскурсиях переплетаются с бытовыми подробностями жизни и судьбами людей. Томск оживает, становится ближе и понятнее. Вы даже сможете потрогать историю руками. Приглашаю вас на интересные и познавательные прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
С гидом мне просто повезло. Любовь провела для меня три экскурсии. И каждая из них была интересна по-своему. Любовь - замечательный рассказчик с прекрасной речью, глубокими знаниями, неравнодушным отношением к родному городу. В Томске я была впервые, и благодаря профессиональному экскурсоводу, узнала много интересного из его истории, а также об улицах, зданиях и людях, связанных с этим старинным сибирским городом.
Любовь
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за отзыв. Успех экскурсии зависит и от настроения экскурсанта. Ваше энергия и заинтересованность задали хороший тон нашим прогулкам!
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах - предпринимателях и меценатах, которым город многим обязан. А ещё о жизни простых обывателей, проживавших на территории Заозерья. Рассказ был настолько интересен, что мы забыли о времени. После прогулки нам открылась "душа" Томска. Спасибо!
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Светлана
Очень понравилась экскурсия по Заозёрью. Были ещё зимой, отзыв к своему стыду, пишу только сейчас. Экскурсия огонь! Кому нравятся места нехоженые - вам сюда! Любовь всё организует как надо! И остановки, и кофе попить и поговорить! Очень интересно, очень грамотно и, главное, что запоминается информация легко! Доходчиво - не забудешь! Рекомендуем Любовь однозначно!
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