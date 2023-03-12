Заозерье — это удаленный от центра, но очень колоритный район Томска. Расположенный у реки, он вечно страдал от наводнений и долго не считался престижным. Вначале здесь жили рабочие и ремесленники. Потом начали появляться мастерские, заводы и усадьбы деловых людей. Я покажу сохранившиеся деревянные дома, образцы архитектуры в стиле модерн и старинную церковь. Помогу раскрыть душу и характер Заозерья.

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Описание

Что вас ожидает

Главные места Заозерья

Мы встретимся на бывшей Базарной площади и пройдем по одной из самых «деловых» улиц Томска. Там, где владельцы пароходов строили свои конторы и склады. А на бывшей Духовской улице вы увидите дворец купца Смирнова, начальное училище и пышное здание ломбарда. Кроме того, я покажу вам Знаменскую церковь, старинную публичную библиотеку и особняки томских предпринимателей. Во время небольшого перерыва в кафе расскажу много интересного о людях и домах Заозерья.

Деревянное зодчество и музей купечества

Углубляясь в деревянные улочки Заозерья, мы прикоснемся к душе Старого Томска. Полюбуемся деревянными узорами на домах и посчитаем, сколько разновидностей «занавесок» украшают их наличники. Найдем вкрапления модного стиля модерн в традиционной застройке и посетим музей томского купечества под открытым небом. Он поможет понять, как люди жили в этой окраинной местности, каждый год затапливаемой рекой.

Организационные детали

Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.