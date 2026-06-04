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Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью

Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Заозерье, живописный район Томска, расположенный у реки, представляет собой уникальное сочетание истории и культуры.

Некогда считавшийся окраиной, где проживали рабочие и ремесленники, сегодня Заозерье является свидетелем прошлого, хранящим следы времени в
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своих деревянных домах и архитектуре модерн.

Экскурсия по Заозерью предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории Томска, увидеть, как жили его жители, посетить старинные усадьбы и мастерские, а также оценить красоту и уникальность местной архитектуры.

Вас ждет встреча с историей купечества, осмотр особняков и церквей, а также знакомство с душой и характером Заозерья.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, открывая новые грани Томска и его культурного наследия

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный взгляд на Томск
  • 🏛 Историческая архитектура
  • 🏘 Деревянное зодчество
  • 📚 Интересные истории о жителях
  • 🌲 Прогулка по старинным улицам
  • ☕ Перерыв в уютном кафе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по Заозерью - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полностью погрузиться в атмосферу старого Томска.
Сейчас август — это идеальное время.
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью

Что можно увидеть

  • Базарная площадь
  • Духовская улица
  • Дворец купца Смирнова
  • Знаменская церковь
  • Публичная библиотека
  • Особняки томских предпринимателей
  • Музей томского купечества

Описание экскурсии

Главные места Заозерья

Мы встретимся на бывшей Базарной площади и пройдем по одной из самых «деловых» улиц Томска. Там, где владельцы пароходов строили свои конторы и склады. А на бывшей Духовской улице вы увидите дворец купца Смирнова, начальное училище и пышное здание ломбарда. Кроме того, я покажу вам Знаменскую церковь, старинную публичную библиотеку и особняки томских предпринимателей. Во время небольшого перерыва в кафе расскажу много интересного о людях и домах Заозерья.

Деревянное зодчество и музей купечества

Углубляясь в деревянные улочки Заозерья, мы прикоснемся к душе Старого Томска. Полюбуемся деревянными узорами на домах и посчитаем, сколько разновидностей «занавесок» украшают их наличники. Найдем вкрапления модного стиля модерн в традиционной застройке и посетим музей томского купечества под открытым небом. Он поможет понять, как люди жили в этой окраинной местности, каждый год затапливаемой рекой.

Организационные детали

Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1495 туристов
Я историк, профессиональный гид. Работала в Томском краеведческом музее, увлекаюсь архитектурой. Исторические события на моих экскурсиях переплетаются с бытовыми подробностями жизни и судьбами людей. Томск оживает, становится ближе и понятнее. Вы даже сможете потрогать историю руками. Приглашаю вас на интересные и познавательные прогулки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
С гидом мне просто повезло. Любовь провела для меня три экскурсии. И каждая из них была интересна по-своему. Любовь - замечательный рассказчик с прекрасной речью, глубокими знаниями, неравнодушным отношением к родному городу. В Томске я была впервые, и благодаря профессиональному экскурсоводу, узнала много интересного из его истории, а также об улицах, зданиях и людях, связанных с этим старинным сибирским городом.
Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за отзыв. Успех экскурсии зависит и от настроения экскурсанта. Ваше энергия и заинтересованность задали хороший тон нашим прогулкам!
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах - предпринимателях и меценатах, которым город многим обязан. А ещё о жизни простых обывателей, проживавших на территории Заозерья. Рассказ был настолько интересен, что мы забыли о времени. После прогулки нам открылась "душа" Томска. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
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Светлана
Очень понравилась экскурсия по Заозёрью. Были ещё зимой, отзыв к своему стыду, пишу только сейчас. Экскурсия огонь! Кому нравятся места нехоженые - вам сюда! Любовь всё организует как надо! И остановки, и кофе попить и поговорить! Очень интересно, очень грамотно и, главное, что запоминается информация легко! Доходчиво - не забудешь! Рекомендуем Любовь однозначно!
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