Лучшие месяцы для прогулки по Заозерью - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полностью погрузиться в атмосферу старого Томска.

Заозерье, живописный район Томска, расположенный у реки, представляет собой уникальное сочетание истории и культуры.Некогда считавшийся окраиной, где проживали рабочие и ремесленники, сегодня Заозерье является свидетелем прошлого, хранящим следы времени в

своих деревянных домах и архитектуре модерн. Экскурсия по Заозерью предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории Томска, увидеть, как жили его жители, посетить старинные усадьбы и мастерские, а также оценить красоту и уникальность местной архитектуры. Вас ждет встреча с историей купечества, осмотр особняков и церквей, а также знакомство с душой и характером Заозерья. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, открывая новые грани Томска и его культурного наследия

Описание экскурсии

Главные места Заозерья

Мы встретимся на бывшей Базарной площади и пройдем по одной из самых «деловых» улиц Томска. Там, где владельцы пароходов строили свои конторы и склады. А на бывшей Духовской улице вы увидите дворец купца Смирнова, начальное училище и пышное здание ломбарда. Кроме того, я покажу вам Знаменскую церковь, старинную публичную библиотеку и особняки томских предпринимателей. Во время небольшого перерыва в кафе расскажу много интересного о людях и домах Заозерья.

Деревянное зодчество и музей купечества

Углубляясь в деревянные улочки Заозерья, мы прикоснемся к душе Старого Томска. Полюбуемся деревянными узорами на домах и посчитаем, сколько разновидностей «занавесок» украшают их наличники. Найдем вкрапления модного стиля модерн в традиционной застройке и посетим музей томского купечества под открытым небом. Он поможет понять, как люди жили в этой окраинной местности, каждый год затапливаемой рекой.

Организационные детали

Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.