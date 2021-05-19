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Полезная информация о Томске

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Местное время в Томске
04:3302
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТомск
По-английскиTomsk
Столица регионаТомск является столицей региона
Население города485 519 чел.
АэропортБогашёво TOF
Часовой поясAsia/Tomsk
Средняя высота117 м. от уровня моря

Где находится Томск на карте

Томск фото города
Томск

Популярные экскурсии в Томске

Томский модерн - неожиданные открытия.
Томский модерн - неожиданные открытия.
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Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
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Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней. Томск покажет разные лица: пограничная крепость, м...
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа
5
1 отзыв
4500
за чел.
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии! Дождь? Холод? Ветер? На автомобильной экскурсии ...
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
4.9
70 отзывов
4165
за чел.
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
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