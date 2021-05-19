Полезная информация о Томске
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Томск
Популярные экскурсии в Томске
4000
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за чел.
375
₽
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5
2 отзыва
3500
₽
за чел.
Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней. Томск покажет разные лица: пограничная крепость, м...
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии! Дождь? Холод? Ветер? На автомобильной экскурсии ...
4.9
70 отзывов
4165
₽
за чел.
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники