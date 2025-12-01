Мои заказы

Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску

Увидеть исторические места и необычные памятники города
Наш маршрут охватит самые интересные уголки.

Вы узнаете, как менялась архитектура Томска и какие исторические события запечатлели фасады его домов. Услышите о людях, которые строили город, и событиях, которые его сформировали. Полюбуетесь видами с Воскресной горы и прогуляетесь по набережной Белого озера.
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску© Оксана
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску© Оксана
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску© Оксана

Описание экскурсии

  • Соляная площадь с памятниками 19–20 веков — зданием Томского областного суда и Домом науки П. И. Макушина
  • Белое озеро — любимое место отдыха горожан. Прогулка по набережной
  • Октябрьская улица и Воскресенская церковь — сибирское барокко и уникальные архитектурные детали
  • Центральная площадь Ленина — драматический театр, Каменный мост, Богоявленский собор 18 века
  • Воскресная гора — место основания Томска. Смотровая площадка с видами на Польский костёл, остатки Томской крепости, памятник рублю

Вы узнаете:

  • где размещались сторожевые посты и как город рос вокруг острога
  • что деревянные дома с резными наличниками могли рассказать о жизни томских купцов
  • какие события происходили на набережной Белого озера и чем это место было важно для горожан
  • что символизирует памятник рублю и какие легенды связаны с Воскресной горой
  • как формировалось культурное сердце города и чем оно интересно сегодня

И многое другое!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Томске
Провела экскурсии для 17761 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Входит в следующие категории Томска

Похожие экскурсии из Томска

Томск вчера, сегодня, завтра
На машине
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Первая встреча с Томском
Пешая
1.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
6 дек в 09:30
7 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
219 отзывов
Индивидуальная
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Завтра в 09:00
1 дек в 09:30
от 7650 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Томске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Томске