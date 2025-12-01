Наш маршрут охватит самые интересные уголки.
Вы узнаете, как менялась архитектура Томска и какие исторические события запечатлели фасады его домов. Услышите о людях, которые строили город, и событиях, которые его сформировали. Полюбуетесь видами с Воскресной горы и прогуляетесь по набережной Белого озера.
Описание экскурсии
- Соляная площадь с памятниками 19–20 веков — зданием Томского областного суда и Домом науки П. И. Макушина
- Белое озеро — любимое место отдыха горожан. Прогулка по набережной
- Октябрьская улица и Воскресенская церковь — сибирское барокко и уникальные архитектурные детали
- Центральная площадь Ленина — драматический театр, Каменный мост, Богоявленский собор 18 века
- Воскресная гора — место основания Томска. Смотровая площадка с видами на Польский костёл, остатки Томской крепости, памятник рублю
Вы узнаете:
- где размещались сторожевые посты и как город рос вокруг острога
- что деревянные дома с резными наличниками могли рассказать о жизни томских купцов
- какие события происходили на набережной Белого озера и чем это место было важно для горожан
- что символизирует памятник рублю и какие легенды связаны с Воскресной горой
- как формировалось культурное сердце города и чем оно интересно сегодня
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Томске
Провела экскурсии для 17761 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
