этот мастер-класс сходить! Я совсем не игрок, но это оказалось настолько весело непринужденно и захватывающе, что полтора часа пролетели как 5 минут. Наш гид и мастер своего дела Артем не даст скучать ни минуты: деньги, монеты, карты, множество антикварных вещей попадет в ваши руки на этом мастер классе, узнаете столько слов, толкование которых сначала вообще кажется загадкой, но потом ты уже втягиваешься и сам начинаешь говорить на этом чудном языке игроков. Брали мастер-класс "Штос изволите-с" больше для мужа, раскрасить серые будни чем-то необычным, не ожидала что могу сама увлечься игрой в карты, да и игр таких не знала раньше. Вот теперь я понимаю как просаживались целые состояния за карточным столом((( точно знаю, что не сяду играть в карты с незнакомцами! Выиграть у профессионала не реально!!! Это тонкое мастерство и психологический триллер))) Артем просто Мастер с большой буквы и удивительный рассказчик!