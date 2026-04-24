Экскурсия с мастер-классом в Туле «Штосс изволитесь-с?»

Карты, деньги и азарт
Вы погрузитесь в атмосферу салонов конца 19 – начала 20 века и познакомитесь с историей карт и карточных игр. А затем сыграете в штосс, который был так популярен у русских классиков и их литературных героев. И да, для полного антуража возьмёте в руки карты из дореволюционной колоды!
5
6 отзывов
Экскурсия с мастер-классом в Туле «Штосс изволитесь-с?»
Экскурсия с мастер-классом в Туле «Штосс изволитесь-с?»
Экскурсия с мастер-классом в Туле «Штосс изволитесь-с?»

Описание мастер-класса

Прогуляемся по городу

  • Начнём экскурсию на улице Советской, пройдём по улицам Фридриха Энгельса и Металлистов, где в своё время располагались известные доходные дома, дворянские, купеческие и мещанские клубы
  • Гид расскажет, как в России появились игральные карты, каким образом они были связаны с экономикой страны и в каких тульских заведениях играли в азартные игры

И сядем играть в штосс

  • Мастер-класс пройдёт в Универмаге тульских брендов — за чаем с пряниками
  • Вы сядете за настоящий ломберный стол, подержите в руках подлинные дореволюционные банкноты и сыграете «на них» в штосс с ведущим
  • В игре используются карты из дореволюционной колоды и антикварные аксессуары для ломберного стола

Организационные детали

Экскурсию и мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в среду и пятницу в 18:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Демонстрации
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 8842 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Мария
Хочется ещё раз отблагодарить Артема за создание атмосферы нашему вечеру! С самого первого впечатления мы были вовлечены в захватывающий рассказ: подача, скорость воспроизведения интересных фактов, харизма - идеально всё. В
ходе экскурсионно-исторической части вы узнаете о становлении игровой индустрии в РИ, скрывшихся терминах из классической литературы и значении многих фразеологизмов. Артем задорным голосом и соответствующим видом пригласит вас в игру, и не меняя их, покажет, как вас бы обули на все червонцы в те времена - весьма поучительно) Профессионализм и энергия сочатся в этой экскурсии так, что заканчивать ее не хотелось. По моему мнению, данное мероприятие - обязательное к посещению в Туле, если вы не хотите затухнуть, больше компания - больше страстей)

Mariia
Узнали много нового из истории карточных игр и азартных развлечений 18-19 века. Научились играть в штосс, бакару, чешского дурака. Весело провели время. Увидели несколько старинных вещей, прикоснулись к "истории".
Ольга
Тульские пряники вкусные, но эмоции от штоса — слаще.
Это карточная игра 19 века. Ощущения необычные: держишь в руках старинные карты, пытаешься блефовать, как Онегин. Мастер-класс ведет артистичный ведущий — мы и посмеялись, и историю азартных игр выучили. Лучший вечер за долгое время. Больше не хочу в караоке, хочу в штос! 🃏🎴 Рекомендую 👍
О
Сразу «ДА!». Любителям нестандарта 100% обязательно сюда!!! Артём- увлеченный и вдохновенный рассказчик. Знает о картах, их роли в истории, литературе и жизни многих интересных известных личностей всё и даже больше.
Это не только прогулка, но и классное времяпрепровождение для всех. Прикоснуться к настоящим антикварным вещам, поиграть в такие азартные, но не замороченные карточные игры на настоящие деньги вековой давности. Круто, нескучно, азартно и познавательно. Восторг!

Г
Если хотите провести время в интересной компании, за увлекательным занятием и получить массу позитивных эмоций, узнать подробности жизни наших знаменитых персон: писателей, художников и не только, то вам стоит на
этот мастер-класс сходить! Я совсем не игрок, но это оказалось настолько весело непринужденно и захватывающе, что полтора часа пролетели как 5 минут. Наш гид и мастер своего дела Артем не даст скучать ни минуты: деньги, монеты, карты, множество антикварных вещей попадет в ваши руки на этом мастер классе, узнаете столько слов, толкование которых сначала вообще кажется загадкой, но потом ты уже втягиваешься и сам начинаешь говорить на этом чудном языке игроков. Брали мастер-класс "Штос изволите-с" больше для мужа, раскрасить серые будни чем-то необычным, не ожидала что могу сама увлечься игрой в карты, да и игр таких не знала раньше. Вот теперь я понимаю как просаживались целые состояния за карточным столом((( точно знаю, что не сяду играть в карты с незнакомцами! Выиграть у профессионала не реально!!! Это тонкое мастерство и психологический триллер))) Артем просто Мастер с большой буквы и удивительный рассказчик!

Е
Были группой около 6 человек. Все в восторге. Интересные факты, которые подкреплены дословным цитированием литературных и исторических произведений. Артем (банкомет) - действующий преподаватель и лектор, как вы понимаете, экскурсия проходит
очень живо и на доступном языке. Бонусом харизма Артема! Видно, что человек горит своим делом.

Сама экскурсия сочетает в себе 2 части: прогулочно-историческая - экскурс в игорный мир прошлых веков - и интерактивная, во время которой каждый из нас и примерил на себя роль понтера. То есть мы и с исторической точки зрения посмотрели на развитие карточных игр, и сами примерили на себя роль картежников. Восторг! Также отдельно хочется отметить подлинность реквизита, играли на настоящие дореволюционные рубли (где такое еще потрогаешь своими руками).

Искренне рекомендуем к посещению. Артему отдельная благодарность за составление авторской экскурсии.

О
Очень понравилась экскурсия, мастер- класс, спасибо гиду за интересные подробности этой увлекательной игры, за погружение в атмосферу азарта, за возможность прикоснуться к эпохе через предметы раритета, пласт лексики, которую используем и по сей день🤗

Похожие экскурсии на «Экскурсия с мастер-классом в Туле «Штосс изволитесь-с?»»

Тула для всей семьи
Пешая
2 часа
903 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула для всей семьи
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:30
Завтра в 16:00
27 апр в 16:00
от 2500 ₽ за человека
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 14:00
27 апр в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Магия вечерней Тулы
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Завтра в 08:30
27 апр в 08:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
1250 ₽ за человека