Вы погрузитесь в атмосферу салонов конца 19 – начала 20 века и познакомитесь с историей карт и карточных игр. А затем сыграете в штосс, который был так популярен у русских классиков и их литературных героев. И да, для полного антуража возьмёте в руки карты из дореволюционной колоды!
Описание мастер-класса
Прогуляемся по городу
- Начнём экскурсию на улице Советской, пройдём по улицам Фридриха Энгельса и Металлистов, где в своё время располагались известные доходные дома, дворянские, купеческие и мещанские клубы
- Гид расскажет, как в России появились игральные карты, каким образом они были связаны с экономикой страны и в каких тульских заведениях играли в азартные игры
И сядем играть в штосс
- Мастер-класс пройдёт в Универмаге тульских брендов — за чаем с пряниками
- Вы сядете за настоящий ломберный стол, подержите в руках подлинные дореволюционные банкноты и сыграете «на них» в штосс с ведущим
- В игре используются карты из дореволюционной колоды и антикварные аксессуары для ломберного стола
Организационные детали
Экскурсию и мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в среду и пятницу в 18:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Демонстрации
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 8842 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочется ещё раз отблагодарить Артема за создание атмосферы нашему вечеру! С самого первого впечатления мы были вовлечены в захватывающий рассказ: подача, скорость воспроизведения интересных фактов, харизма - идеально всё. В
Узнали много нового из истории карточных игр и азартных развлечений 18-19 века. Научились играть в штосс, бакару, чешского дурака. Весело провели время. Увидели несколько старинных вещей, прикоснулись к "истории".
Тульские пряники вкусные, но эмоции от штоса — слаще.
Это карточная игра 19 века. Ощущения необычные: держишь в руках старинные карты, пытаешься блефовать, как Онегин. Мастер-класс ведет артистичный ведущий — мы и посмеялись, и историю азартных игр выучили. Лучший вечер за долгое время. Больше не хочу в караоке, хочу в штос! 🃏🎴 Рекомендую 👍
О
Сразу «ДА!». Любителям нестандарта 100% обязательно сюда!!! Артём- увлеченный и вдохновенный рассказчик. Знает о картах, их роли в истории, литературе и жизни многих интересных известных личностей всё и даже больше.
Г
Если хотите провести время в интересной компании, за увлекательным занятием и получить массу позитивных эмоций, узнать подробности жизни наших знаменитых персон: писателей, художников и не только, то вам стоит на
Е
Были группой около 6 человек. Все в восторге. Интересные факты, которые подкреплены дословным цитированием литературных и исторических произведений. Артем (банкомет) - действующий преподаватель и лектор, как вы понимаете, экскурсия проходит
О
Очень понравилась экскурсия, мастер- класс, спасибо гиду за интересные подробности этой увлекательной игры, за погружение в атмосферу азарта, за возможность прикоснуться к эпохе через предметы раритета, пласт лексики, которую используем и по сей день🤗
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Экскурсия с мастер-классом в Туле «Штосс изволитесь-с?»»
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула для всей семьи
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборТула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:30
Завтра в 16:00
27 апр в 16:00
от 2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 14:00
27 апр в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Завтра в 08:30
27 апр в 08:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
