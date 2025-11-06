Домовёнок Кузя приглашает на интерактивный обед в центре Тулы. Гостей ждёт знакомство с русской кухней: суп, оладушки, пироги и чай с пряниками. Узнайте о традициях застолий, разгадайте загадки и получите
Описание экскурсии
Вас встретят в гастрономическом пространстве в центре Тулы и пригласят за стол. Хозяйка стола предложит вам блюда русской кухни и чай, расскажет про традиции семейных обедов и символику пищи. Вы поиграете в игры, разгадаете загадки о русской и тульской кухнях и получите персональные предсказания от домовёнка Кузи.
На обеде вы:
- узнаете, какой порядок подачи блюд был принят за русским столом (и наверняка удивитесь!)
- отведаете суп, который пережил века и дошёл до нас практически без изменений
- попробуете сладость, которая была на каждом столе
- научитесь пить чай по-тульски: вприкуску, вприглядку и враскрутку
- услышите, насколько был дорог сахар
Обед состоит из супа, оладушек со сметаной, пирогов, чая с пряниками. Детям мы раздадим леденцы на палочке.
Организационные детали
- Иммерсивный обед ориентирован на семейную аудиторию: и мамам, и папам, и детям будет комфортно
- Стоимость билетов одинаковая для всех, но если вашему малышу (до 3 лет) не нужны отдельные от родителя порции, то платить за него не нужно
- Дети до 6 лет участвуют только с родителями. Детей постарше вы можете оставить с нами и забрать после мероприятия
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Обед для вас проведёт гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00, в среду в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На УЛ.Ф. Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00, в среду в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 7310 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиева
6 ноя 2025
Всё было просто замечательно, обязательно будем вас рекомендовать.
Ольга
7 июл 2025
Экскурсию-обед нам проводила Наталья. Все очень понравилось. Голодными не ушли и новых знаний добавилось. Получилась такая экскурсия-беседа. Дети активно включались в диалог, попутно делились с экскурсоводом своими идеями и мыслями. Было душевно и здорово. Очень понравилось, что Наталья нашла с детьми общий язык, по ходу терпеливо подстраиваясь под их настроение и пожелания. Профессионально. Домовенку Кузеньке привет.
Входит в следующие категории Тулы
