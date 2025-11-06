Домовёнок Кузя приглашает на интерактивный обед в центре Тулы. Гостей ждёт знакомство с русской кухней: суп, оладушки, пироги и чай с пряниками. Узнайте о традициях застолий, разгадайте загадки и получите

предсказания от Кузи. Мероприятие подходит для всей семьи, включая малышей. Дети до 6 лет участвуют с родителями, а старшие могут остаться под присмотром организаторов. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию в мир русских традиций

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мероприятие проходит в помещении, поэтому идеально подходит для посещения в любое время года. Однако наиболее комфортно будет с октября по март, когда погода за окном не всегда радует. Весной и летом также можно насладиться обедом, но учтите, что в эти месяцы может быть больше посетителей. В оставшееся время года мероприятие также доступно и принесёт массу удовольствия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.