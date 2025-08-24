Вы погрузитесь в мир средневековой истории и побываете на месте легендарной битвы, где когда-то Мамаево войско потерпело грандиозное поражение. Куликово поле — первое ратное поле России, где по сей день жива память о событиях 1380 года.
Музейные и мемориальные комплексы расскажут нам о подвиге Дмитрия Донского и проведут по местам сражения.
Музейные и мемориальные комплексы расскажут нам о подвиге Дмитрия Донского и проведут по местам сражения.
Описание экскурсииПо местам истории Приглашаем вас на экскурсионную программу по первому ратному полю России. Куликово поле является одной из «визитных карточек» Тульского края. Победа русских войск в 1380 году стала важным событием на пути к освобождению страны от ордынского ига. Сегодня здесь находятся музейные и мемориальные комплексы, посвященные победе русского войска. Вы узнаете о причинах и предпосылках Куликовской битвы, о жизни людей в те времена, о необычных традициях монголов и их боевом искусстве. Осмотрим мемориал и храм Преподобного Сергия Радонежского на Красном холме, а также само поле битвы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музейный комплекс «Куликово поле»
- Мемориал на Красном холме
- Село Себино
- Село Монастырщино (опционально)
- Музей купеческого быта в п. Епифань (опционально)
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание (для групповой экскурсии)
- Входные билеты по программе (опционально)
Что не входит в цену
- Входные билеты по программе (опционально)
- Транспортное обслуживание (для индивидуальной экскурсии)
- Обед (можно приобрести дополнительно)
Место начала и завершения?
Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
24 авг 2025
Хотелось бы больше времени уделить именно экскурсии на экспозиции "Куликово поле",
Е
Екатерина
8 авг 2025
7 августа 2025 г. были семьёй на экскурсии "Куликово поле-ратная слава Древней Руси". Нас сопровождала замечательный экскурсовод - Татьяна. Нас встретили у дверей гостиницы и дальше началось наше путешествие по
А
Анна
20 июл 2025
Ирина Николаевна большая умница! Рассказ живой, интересный. Маршрут составлен отлично.
Чаепитие в Епифани немного подкачало: булочки были "вчерашние", черствые… музейчик Дом купца не сильно впечатлил.
Организатору, водителю (автомобиль отличный) и экскурсоводу огромное спасибо!
Всем советую этот маршрут и организатора!
Чаепитие в Епифани немного подкачало: булочки были "вчерашние", черствые… музейчик Дом купца не сильно впечатлил.
Организатору, водителю (автомобиль отличный) и экскурсоводу огромное спасибо!
Всем советую этот маршрут и организатора!
Н
Наталья
8 июл 2025
Экскурсионное сопровождение понравилось. Водитель тоже мог бы быть поприветливее к участникам поездки - оставляет своё впечатление. Довёз хорошо. В музейном комплексе Бородино не спешите покидать правый корпус, т. к. далее только смотровая площадка. В левый (ордынский) корпус надо свой билет иметь. Экскурсию рекомендую. Провели день с пользой.
А
Александр
10 июн 2025
Понравилось все.
А
Анастасия
1 июн 2025
Понравилось! Экскурсовод была замечательная, все толково рассказывала, по сути и без воды. Завезли на несколько локаций, самостоятельно, конечно, туда не поедешь и не найдешь. Довольны поездкой в Тулу и экскурсией на Куликово поле! Теперь мечтаем попасть на реконструкцию битвы 20 сентября в этом году
И
Инна
25 мая 2025
Экскурсия очень понравилось. Единственное, хотелось побольше времени на музей на Куликовом поле! Это современный интерактивный музей, который восхищает экспозицией, в нем можно провести целый день и будет мало! Может появится отдельный маршрут только в музей? Планируем вернуться еще раз обязательно!
Ю
Юлия
11 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Прекрасная организация. Посетили много интересных мест, без спешки, везде всё успели. Подкрепились вкусным обедом в кафе при музее на Куликовом поле. Получили массу новых впечатлений и знаний.
О
Ольга
5 мая 2025
Очень понравилась организация поездки. Всё чётко, неспеша. Обширная программа, посетили несколько объектов и везде было время для самостоятельного осмотра. Огромное спасибо экскурсоводу и водителю!
Е
Екатерина
28 апр 2025
Поездки не было. Экскурсия не набрала желаю поехать на Куликово поле. Пришло сообщение - о том, что поездка отменена. Все!
Е
Екатерина
25 мар 2025
Посетили экскурсию 22 марта. Очень понравилась поездка. Интересный рассказ экскурсовода. Много впечатлений и фотографий.
С
Светлана
23 мар 2025
22.03.2025
Экскурсия на мемориал "Куликово поле": очень насыщенная программа, в ходе экскурсии посетили несколько объектов, времени было достаточно, чтобы послушать, посмотреть и просто пройтись неспешным шагом.
Особенно впечатлил музей "Куликово поле": современный,
Экскурсия на мемориал "Куликово поле": очень насыщенная программа, в ходе экскурсии посетили несколько объектов, времени было достаточно, чтобы послушать, посмотреть и просто пройтись неспешным шагом.
Особенно впечатлил музей "Куликово поле": современный,
с
сергей
6 янв 2025
05.01.2025 экскурсия на куликово поле.
Отличная организация, много дополнительных атрактов, экскурсовод на всем пути интересно и не навязчивой погрузиил в тему поездки. Всегда на объектах приветливы и хороши.
Поездка получилась душевной.
Буду планировать теперь дополнительно на большее время посетить музей Куликово поле. Он впечатлил масштабов и обустройство, много интерактива, современный.
Всем рекомендую.
Отличная организация, много дополнительных атрактов, экскурсовод на всем пути интересно и не навязчивой погрузиил в тему поездки. Всегда на объектах приветливы и хороши.
Поездка получилась душевной.
Буду планировать теперь дополнительно на большее время посетить музей Куликово поле. Он впечатлил масштабов и обустройство, много интерактива, современный.
Всем рекомендую.
Н
Наталья
11 окт 2024
Добрый день,
с большой благодарностью к организаторам, гиду, которая сопровождала нас и водителю, который нас бережно отвез туда и обратно.
Посетили Село Себино, Село Монастырщино, мемориал на Красном холме и музейный комплекс
с большой благодарностью к организаторам, гиду, которая сопровождала нас и водителю, который нас бережно отвез туда и обратно.
Посетили Село Себино, Село Монастырщино, мемориал на Красном холме и музейный комплекс
В
Виктория
18 авг 2024
Организация программы отличная, единственно у Матушки Матроны можно провести меньше времени. Да, и цена на обеды завышенна точно. На месте дешевле, да есть очереди, но за час реально уложиться, тем
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Тулы: следы прошлого
Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и ощутите атмосферу старинных улиц, где самовары и пряники расскажут свои истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.