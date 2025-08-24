Г Галина Хотелось бы больше времени уделить именно экскурсии на экспозиции "Куликово поле",

Е Екатерина читать дальше Туле и Тульской области. Маршрут экскурсии составлен так, чб показать необыкновенную красоту местной природы и дать представление о истории нашего государства со времен набегов кочевников до наших дней. Был приятный и организационный момент: мы сели в машину и дальше все заботы о нас лежали на нашем экскурсоводе. Мы только смотрели, слушали и получали необыкновенное удовольствие от всего происходящего. Хотим поблагодарить и водителя - Игоря, спокойный, профессиональный. Всем кто приезжает в Тулу советуем посетить эту экскурсию. Это настоящий культурный отдых.

Екатерина. 7 августа 2025 г. были семьёй на экскурсии "Куликово поле-ратная слава Древней Руси". Нас сопровождала замечательный экскурсовод - Татьяна. Нас встретили у дверей гостиницы и дальше началось наше путешествие по

А Анна Ирина Николаевна большая умница! Рассказ живой, интересный. Маршрут составлен отлично.

Чаепитие в Епифани немного подкачало: булочки были "вчерашние", черствые… музейчик Дом купца не сильно впечатлил.

Организатору, водителю (автомобиль отличный) и экскурсоводу огромное спасибо!

Всем советую этот маршрут и организатора!

Н Наталья Экскурсионное сопровождение понравилось. Водитель тоже мог бы быть поприветливее к участникам поездки - оставляет своё впечатление. Довёз хорошо. В музейном комплексе Бородино не спешите покидать правый корпус, т. к. далее только смотровая площадка. В левый (ордынский) корпус надо свой билет иметь. Экскурсию рекомендую. Провели день с пользой.

А Александр Понравилось все.

А Анастасия Понравилось! Экскурсовод была замечательная, все толково рассказывала, по сути и без воды. Завезли на несколько локаций, самостоятельно, конечно, туда не поедешь и не найдешь. Довольны поездкой в Тулу и экскурсией на Куликово поле! Теперь мечтаем попасть на реконструкцию битвы 20 сентября в этом году

И Инна Экскурсия очень понравилось. Единственное, хотелось побольше времени на музей на Куликовом поле! Это современный интерактивный музей, который восхищает экспозицией, в нем можно провести целый день и будет мало! Может появится отдельный маршрут только в музей? Планируем вернуться еще раз обязательно!

Ю Юлия Экскурсия очень понравилась. Прекрасная организация. Посетили много интересных мест, без спешки, везде всё успели. Подкрепились вкусным обедом в кафе при музее на Куликовом поле. Получили массу новых впечатлений и знаний.

О Ольга Очень понравилась организация поездки. Всё чётко, неспеша. Обширная программа, посетили несколько объектов и везде было время для самостоятельного осмотра. Огромное спасибо экскурсоводу и водителю!

Е Екатерина Поездки не было. Экскурсия не набрала желаю поехать на Куликово поле. Пришло сообщение - о том, что поездка отменена. Все!

Е Екатерина Посетили экскурсию 22 марта. Очень понравилась поездка. Интересный рассказ экскурсовода. Много впечатлений и фотографий.

Экскурсия на мемориал "Куликово поле": очень насыщенная программа, в ходе экскурсии посетили несколько объектов, времени было достаточно, чтобы послушать, посмотреть и просто пройтись неспешным шагом.

Особенно впечатлил музей "Куликово поле": современный, читать дальше но с сохранением традиций, есть программы для любого возраста, много интерактивных экспонатов, наряду с ними есть экспонаты, которые можно и нужно потрогать, надеть, взвесить и ощутить на себе! Экскурсовод эмоционально и очень грамотно всё рассказала и показала, спасибо!

Прекрасная возможность изучать историю своей страны. Рекомендую.

Отличная организация, много дополнительных атрактов, экскурсовод на всем пути интересно и не навязчивой погрузиил в тему поездки. Всегда на объектах приветливы и хороши.

Поездка получилась душевной.

Буду планировать теперь дополнительно на большее время посетить музей Куликово поле. Он впечатлил масштабов и обустройство, много интерактива, современный.

Всем рекомендую.

с большой благодарностью к организаторам, гиду, которая сопровождала нас и водителю, который нас бережно отвез туда и обратно.

Посетили Село Себино, Село Монастырщино, мемориал на Красном холме и музейный комплекс читать дальше «Куликово поле».

интересно, познавательно, все встречающие нас гиды на месте с такой любовью и и уважением к своим местам рассказывали о ратных событиях.

Сам музейный комплекс впечатлил современными интерактивными инструментами, много интересного как для взрослых, так и для детей.

в Себино отличное кафе.

