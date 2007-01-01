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Казанская набережная и Музейный квартал

Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Познакомьтесь с двумя новыми городскими пространствами Тулы.

Уникальные объекты, созданные для туляков и гостей города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 850 ₽ за экскурсию

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Казанская набережная и Музейный квартал
Казанская набережная и Музейный квартал

Что вы увидите

  • Казанская набережная
  • Музейная площадь
  • Музейный квартал
  • ул. Металлистов (Пятницкая)
  • Сквер Оружейников
  • Памятник С. И. Мосину
Новая старая ТулаКазанская набережная была открыта в сентябре 2018 года и сразу стала центром притяжения для каждого приезжающего в Тулу, это место с уникальной историей 📖 и интересной современной жизнью.
Она плавно переходит в музейный квартал, место созданной специально для гостей Тулы, где сосредоточены филиалы государственных и региональных музеев, расположившиеся в исторических купеческих особняках. Важная информация:Данная экскурсия ⛳ полностью пешеходная. Она состоится при любой погоде, прошу Вас одеваться соответственно прогнозу.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музеи.
Начало
🚩 Казанская набережная, башня "Водяных Ворот"
Место завершения
🏁 Крестовоздвиженская площадь.
Казанская набережная и Музейный квартал
Казанская набережная и Музейный квартал
Казанская набережная и Музейный квартал
Казанская набережная и Музейный квартал

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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