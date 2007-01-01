Новая старая ТулаКазанская набережная была открыта в сентябре 2018 года и сразу стала центром притяжения для каждого приезжающего в Тулу, это место с уникальной историей 📖 и интересной современной жизнью.
Она плавно переходит в музейный квартал, место созданной специально для гостей Тулы, где сосредоточены филиалы государственных и региональных музеев, расположившиеся в исторических купеческих особняках. Важная информация:Данная экскурсия ⛳ полностью пешеходная. Она состоится при любой погоде, прошу Вас одеваться соответственно прогнозу.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Входные билеты в музеи.
Начало
🚩 Казанская набережная, башня "Водяных Ворот"
Место завершения
🏁 Крестовоздвиженская площадь.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.