Отправляемся в кофейное приключение! Вы посетите несколько кофеен, попробуете напитки из разных стран, познакомитесь с местными обжарщиками и научитесь различать сложные ароматы и дескрипторы. А главное — получите уникальный опыт, который навсегда изменит ваше представление о кофе.
Описание экскурсии
Мы встретимся в уютной кофейне в историческом центре, где вы научитесь профессионально дегустировать кофе.
Отыщем секретную кофейню местных обжарщиков, спрятанную в лабиринтах переулков.
Погрузимся в мир кофе третьей волны, узнав о разнообразии альтернативных способов заваривания.
Вы получите эксклюзивную карту с лучшими кофейными локациями города, узнаете об альтернативных способах заваривания кофе, а ещё:
- Научитесь отличать кофе из Африки от кофе из Америки, а арабику — от робусты
- Потренируете свою ароматическую память
- Воспользуетесь колесом вкусом и ароматов
- Сможете выбрать качественный кофе домой
Кому будет особенно интересно
- Любителям кофе всех уровней подготовки
- Тем, кто желает познакомиться с Тулой через её кофейную культуру
- Тем, кто хочет научиться разбираться в кофе и готовить его профессионально
Организационные детали
- Кофейные сеты входят в стоимость экскурсии
- Мы пройдём не больше 1 км за 3 часа
- Каждый путешественник получит подарок
- С собой нужно взять только ручку
- Экскурсию проведёт Елена из нашей команды
Что важно знать
- Перед прогулкой вы должны поесть, чтобы не случилось кофейного передоза:)
- Если вы бронируете экскурсию на вечернее время, вы несёте ответственность за своё дальнейшее самочувствие
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1930 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Тулы
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 13:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 551 туриста
Кофейный эксперт и гид с многолетним опытом в мире specialty-кофе. Я живу кофе: обучалась в Russian Barista Association, работала в международной сети кофеен Пулково и открывала собственную кофейню. Отлично разбираюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Вышла очень интересная информативная экскурсия. Мы пробовали кофе из разных стран, пробовали описать свои вкусовые ощущения, вникли в особенности оценивания вкуса кофе. Встреча помогла мне сконструировать свои знания в сфере
