Мои заказы

Кофейная экскурсия по Туле

Понять, как выбрать кофе домой, и насладиться медленной дегустацией
Отправляемся в кофейное приключение! Вы посетите несколько кофеен, попробуете напитки из разных стран, познакомитесь с местными обжарщиками и научитесь различать сложные ароматы и дескрипторы. А главное — получите уникальный опыт, который навсегда изменит ваше представление о кофе.
5
1 отзыв
Кофейная экскурсия по Туле
Кофейная экскурсия по Туле
Кофейная экскурсия по Туле

Описание экскурсии

Мы встретимся в уютной кофейне в историческом центре, где вы научитесь профессионально дегустировать кофе.

Отыщем секретную кофейню местных обжарщиков, спрятанную в лабиринтах переулков.

Погрузимся в мир кофе третьей волны, узнав о разнообразии альтернативных способов заваривания.

Вы получите эксклюзивную карту с лучшими кофейными локациями города, узнаете об альтернативных способах заваривания кофе, а ещё:

  • Научитесь отличать кофе из Африки от кофе из Америки, а арабику — от робусты
  • Потренируете свою ароматическую память
  • Воспользуетесь колесом вкусом и ароматов
  • Сможете выбрать качественный кофе домой

Кому будет особенно интересно

  • Любителям кофе всех уровней подготовки
  • Тем, кто желает познакомиться с Тулой через её кофейную культуру
  • Тем, кто хочет научиться разбираться в кофе и готовить его профессионально

Организационные детали

  • Кофейные сеты входят в стоимость экскурсии
  • Мы пройдём не больше 1 км за 3 часа
  • Каждый путешественник получит подарок
  • С собой нужно взять только ручку
  • Экскурсию проведёт Елена из нашей команды

Что важно знать

  • Перед прогулкой вы должны поесть, чтобы не случилось кофейного передоза:)
  • Если вы бронируете экскурсию на вечернее время, вы несёте ответственность за своё дальнейшее самочувствие

в будние дни в 10:00, 13:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1930 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Тулы
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 13:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 551 туриста
Кофейный эксперт и гид с многолетним опытом в мире specialty-кофе. Я живу кофе: обучалась в Russian Barista Association, работала в международной сети кофеен Пулково и открывала собственную кофейню. Отлично разбираюсь
читать дальшеуменьшить

в альтернативных способах заваривания кофе. Меня приглашали как эксперта на шоу «100 мест, где поесть» (СТС). Работаю с обжарщиками зелёного кофе, поэтому всегда в курсе последних трендов — и с радостью поделюсь этим знанием с вами! Я и моя команда приглашаем вас вместе открывать глубину вкусов и удивительные истории за каждой чашкой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Вышла очень интересная информативная экскурсия. Мы пробовали кофе из разных стран, пробовали описать свои вкусовые ощущения, вникли в особенности оценивания вкуса кофе. Встреча помогла мне сконструировать свои знания в сфере
читать дальшеуменьшить

спешалти кофе, было очень приятно обсудить разные ньюансы, влияющие на вкус кофе, особенности обработки и обжарки. Рекомендую посетить такую экскурсия, окунуться в мир вкусного кофе и узнать много интересного и полезного!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии на «Кофейная экскурсия по Туле»

Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Пешая
1.5 часа
140 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
1500 ₽ за человека
О Туле - с интересом и любовью
Пешая
2.5 часа
212 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Трепышки, кундюм, гречишники и валяницы - узнать, что это, на собственном опыте
Начало: На Менделеевской улице
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:30
Завтра в 16:00
29 мая в 16:00
от 2500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
-15%
до 1 июня
1930 ₽ за человека