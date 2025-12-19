Мои заказы

Кремль и старые улочки Тулы: история, которую можно пройти пешком

Узнать город - через богатое прошлое и судьбы жителей
Вы отправитесь на прогулку по историческому центру, чтобы почувствовать атмосферу одного из древнейших городов России. Увидите главные памятники, уютные старинные улицы и знаковые площади.

Узнаете об истории ремёсел, оружейных традициях и людях, которые формировали характер Тулы на протяжении веков.
Кремль и старые улочки Тулы: история, которую можно пройти пешком
Кремль и старые улочки Тулы: история, которую можно пройти пешком
Кремль и старые улочки Тулы: история, которую можно пройти пешком

Описание экскурсии

Тульский кремль. Вы посетите главный исторический символ города — каменную крепость 16 века, построенную по указу Василия III

Казанская набережная и Кремлёвский сад. Прогуляетесь по обновлённой пешеходной набережной. В Кремлёвском саду увидите памятник Петру и Февронии.

Улица Металлистов (бывшая Пятницкая). Пройдёте по одной из старейших улиц Тулы, застроенной купеческими особняками в стиле позднего классицизма.

Площадь Ленина. Увидите главную площадь города с памятником тульскому прянику, а также Успенский собор в неорусском стиле и Спасо-Преображенский собор 19 века.

Вы узнаете:

  • почему Тульский кремль стал одной из главных крепостей России 16 века и как он защищал южные подступы к Москве
  • почему выражение «нести самовар в Тулу» стало поговоркой
  • как развивалась тульская индустрия: почему в 18–19 веках Тула стала крупным центром металлообработки, оружейного производства и ремёсел
  • как Тула получила звание «Город‑герой» и почему её жители сыграли ключевую роль в обороне Москвы в 1941 году
  • о купеческих и ремесленных династиях Тулы и о том, какой след они оставили в архитектуре и жизни города

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 17841 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии из Тулы

Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и ощутите атмосферу старинных улиц, где самовары и пряники расскажут свои истории
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Трепышки, кундюм, гречишники и валяницы - узнать, что это, на собственном опыте
Начало: На Менделеевской улице
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Купеческая Тула: меценаты, старинные улочки и мастер-класс
Пешая
1.5 часа
150 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческая Тула: меценаты, старинные улочки и мастер-класс
Прогуляться по усадьбам знаменитых купцов-туляков и испечь традиционный печатный пряник
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле