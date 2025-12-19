Вы отправитесь на прогулку по историческому центру, чтобы почувствовать атмосферу одного из древнейших городов России. Увидите главные памятники, уютные старинные улицы и знаковые площади.
Узнаете об истории ремёсел, оружейных традициях и людях, которые формировали характер Тулы на протяжении веков.
Описание экскурсии
Тульский кремль. Вы посетите главный исторический символ города — каменную крепость 16 века, построенную по указу Василия III
Казанская набережная и Кремлёвский сад. Прогуляетесь по обновлённой пешеходной набережной. В Кремлёвском саду увидите памятник Петру и Февронии.
Улица Металлистов (бывшая Пятницкая). Пройдёте по одной из старейших улиц Тулы, застроенной купеческими особняками в стиле позднего классицизма.
Площадь Ленина. Увидите главную площадь города с памятником тульскому прянику, а также Успенский собор в неорусском стиле и Спасо-Преображенский собор 19 века.
Вы узнаете:
- почему Тульский кремль стал одной из главных крепостей России 16 века и как он защищал южные подступы к Москве
- почему выражение «нести самовар в Тулу» стало поговоркой
- как развивалась тульская индустрия: почему в 18–19 веках Тула стала крупным центром металлообработки, оружейного производства и ремёсел
- как Тула получила звание «Город‑герой» и почему её жители сыграли ключевую роль в обороне Москвы в 1941 году
- о купеческих и ремесленных династиях Тулы и о том, какой след они оставили в архитектуре и жизни города
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 17841 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Тулы
