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бы мы не увидели и половины, а что увидели бы, не заметили. Очень важно, что Елена любит Тулу и не просто излагает исторические факты, но делает это очень завлекательно, с удовольствием отвечает на вопросы. Обязательно поедем еще в Тулу и походим еще на экскурсии.