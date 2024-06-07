🚶 Пешая Групповая 2 часа 121 отзыв Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 417 отзывов О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников Начало: На Советской улице 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 93 отзыва Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников Начало: У музея Самоваров 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 71 отзыв Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Популярное предложение Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды Начало: У музея Оружия 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 297 отзывов Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии Начало: В исторической части города 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 193 отзыва Популярное предложение Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города Начало: Площадь В.И. Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 141 отзыв О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам Начало: На ул. Менделеевская 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 32 отзыва Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... Расписание: в среду и пятницу в 19:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 90 отзывов Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре Начало: Около кремля 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Два в одном: Тульский кремль и археологический музей Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 2.5 часа 21 отзыв По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 3 отзыва Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей Начало: У скульптуры «Тульский пряник» 7000 5 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей Начало: У памятника Тульскому прянику 5700 4 275 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии Начало: На ул. Менделеевская 10 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Магия вечерней Тулы Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые Начало: У памятника Никите Демидову 4 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города Начало: На площади Ленина 3 747 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии 4 600 ₽ за всё до 5 чел.