Увидеть самое главное в Туле

Найдено 22 экскурсии в категории «Самое главное» в Туле, цены от 550 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
121 отзыв
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550 за человека
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
93 отзыва
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
297 отзывов
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
32 отзыва
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
650 за человека
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
70005 600 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Тула
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500 за всё до 6 чел.
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270 за всё до 5 чел.
По центральной улице Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747 за всё до 4 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • м
    михаил
    6 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
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    удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам!

  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
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    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • н
    наталья
    3 июня 2024
    Тула - город героев и мастеров
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
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    интересным для туристов городом! Спасибо экскурсоводу Елене за очень интересную экскурсию и ответы на все наши вопросы, даже не связанные с материалом экскурсии (пиво действительно оказалось прекрасным!;)) Благодаря Елене одной точкой на карте потрясающих путешествий стало больше!))) спасибо!

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  2. О Туле - на прогулке по Старому городу
  3. Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
  4. Хороша ты, Тульская земля
  5. Все грани Тулы за три часа
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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