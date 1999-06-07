Куликовская битва стала переломным моментом для истории 📖 нашего государства, именно там впервые объединились разрозненные княжества и победили общего врага. Сегодня на этом месте находится музейный и мемориальный комплексы, посвященные победе русского войска.
Экскурсионная программа:
Во время этого путешествия вы побываете в музее «Куликово поле».
Прогуляетесь по Красному Холму — месту, где стоит легендарный памятник-колонна Дмитрий Донского.
Побываете в селе Монастырщино, где сливается река Дон и Непрядва.
Посетите музей 🖼 Купеческого быта в п. Епифань.
Организационные детали:
Экскурсия на микроавтобусе: от Тулы до Куликова поля 130 км., в пути 2 часа.
Питание не входит в стоимость экскурсии 🧭, но в музейном комплексе «Куликово поле» можно вкусно и недорого пообедать.
Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше право на льготный билет 🎫 начинается на Московском вокзале.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Входные билеты в музей
Что не входит
Обед по желанию (около 350 руб/чел)
Личные расходы (напитки, сувениры)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Путейская, 4
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.