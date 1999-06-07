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«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища

5
2 отзыва
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Экскурсионная поездка на первое ратное поле России — уникальное место, где произошло величайшее сражение средневековой Руси.

Вы побываете в музее «Куликово поле», он открыт всего несколько лет назад и стал одним из лучших музеев России.

Прогуляетесь 👣 по Красному холму и по территории музея Монастырщино, где сливается Дон и Непрядва.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища
«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища

Что вы увидите

  • Музей «Куликово поле»
  • Красный Холм
  • Памятник-колонна Дмитрию Донскому
  • Село Монастырщино
  • Река Дон и Непрядва
  • Музей Купеческого быта (п. Епифань)
Победа над ордынскими полчищами Мамая
Куликовская битва стала переломным моментом для истории 📖 нашего государства, именно там впервые объединились разрозненные княжества и победили общего врага. Сегодня на этом месте находится музейный и мемориальный комплексы, посвященные победе русского войска.

Экскурсионная программа:

  • Во время этого путешествия вы побываете в музее «Куликово поле».
  • Прогуляетесь по Красному Холму — месту, где стоит легендарный памятник-колонна Дмитрий Донского.
  • Побываете в селе Монастырщино, где сливается река Дон и Непрядва.
  • Посетите музей 🖼 Купеческого быта в п. Епифань.

Организационные детали:

  • Экскурсия на микроавтобусе: от Тулы до Куликова поля 130 км., в пути 2 часа.
  • Питание не входит в стоимость экскурсии 🧭, но в музейном комплексе «Куликово поле» можно вкусно и недорого пообедать.
  • Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше право на льготный билет 🎫 начинается на Московском вокзале.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Обед по желанию (около 350 руб/чел)
  • Личные расходы (напитки, сувениры)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Путейская, 4
«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища
«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища
«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища
«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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2 отзыва оставили туристы

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