Александра Л. – Гид из Тулы

Экскурсионная поездка на первое ратное поле России — уникальное место, где произошло величайшее сражение средневековой Руси.



Вы побываете в музее «Куликово поле», он открыт всего несколько лет назад и стал одним из лучших музеев России.



Прогуляетесь 👣 по Красному холму и по территории музея Монастырщино, где сливается Дон и Непрядва.