Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Что вас ожидает

«Чудесное имение Богородицкое»

В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм. Удивитесь красоте дворца и истории 📖 его первого владельца, графа Алексея Бобринского, сына Екатерины II. Погуляете по живописному парку и полюбуетесь прудом, в котором отражается фасад дворца. А также узнаете о «тульском Петергофе» и о том, какие фильмы 🎥 снимались в этих идиллических местах.

Куликово поле: история 📖 и легенды

В музее «Куликово поле» вы рассмотрите интересные археологические находки, вспомните ратный путь войска князя Дмитрия от Москвы до Дона и поймете, почему именно здесь «родилась Россия». На Красном холме увидите храм Сергия Радонежского и старейший монумент воинской славы страны — памятник-колонну Дмитрию Донскому. А мы расскажем интересные детали легендарного сражения и раскроем секрет расстановки войск.

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