Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

«Чудесное имение Богородицкое» В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм. Удивитесь красоте дворца и истории 📖 его первого владельца, графа Алексея Бобринского, сына Екатерины II. Погуляете по живописному парку и полюбуетесь прудом, в котором отражается фасад дворца. А также узнаете о «тульском Петергофе» и о том, какие фильмы 🎥 снимались в этих идиллических местах.
Куликово поле: история 📖 и легенды В музее «Куликово поле» вы рассмотрите интересные археологические находки, вспомните ратный путь войска князя Дмитрия от Москвы до Дона и поймете, почему именно здесь «родилась Россия». На Красном холме увидите храм Сергия Радонежского и старейший монумент воинской славы страны — памятник-колонну Дмитрию Донскому. А мы расскажем интересные детали легендарного сражения и раскроем секрет расстановки войск.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на вашем или арендованном автомобиле 🚘. Во втором случае доплата составит 7000 рублей.
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Бобринский дворец — 350 р. взрослые, 200 р. дети, музей 🖼 «Куликово поле» — 400 р. взрослые, дети бесплатно, экскурсия ⛳ по музею с местным гидом — 2500 р. с группы
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у Кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!