Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день

Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе

Ольга
Ольга – представитель из Тулы
Долгим был путь объединения Руси.

Вы совершите путешествие в прошлое и услышите о великом подвиге московского князя Дмитрия, внука Ивана Калиты.

О том, как приказал он сжечь мосты на Дону, чтобы не было возможности уйти с ратного поля.

Осмотрите экспозицию музея «Куликово поле» и подниметесь на Красный холм.

А еще заедете по пути в очаровательную усадьбу Богородицкое.
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день

Что вас ожидает

«Чудесное имение Богородицкое»
В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм. Удивитесь красоте дворца и истории 📖 его первого владельца, графа Алексея Бобринского, сына Екатерины II. Погуляете по живописному парку и полюбуетесь прудом, в котором отражается фасад дворца. А также узнаете о «тульском Петергофе» и о том, какие фильмы 🎥 снимались в этих идиллических местах.

Куликово поле: история 📖 и легенды
В музее «Куликово поле» вы рассмотрите интересные археологические находки, вспомните ратный путь войска князя Дмитрия от Москвы до Дона и поймете, почему именно здесь «родилась Россия». На Красном холме увидите храм Сергия Радонежского и старейший монумент воинской славы страны — памятник-колонну Дмитрию Донскому. А мы расскажем интересные детали легендарного сражения и раскроем секрет расстановки войск.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на вашем или арендованном автомобиле 🚘. Во втором случае доплата составит 7000 рублей.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Бобринский дворец — 350 р. взрослые, 200 р. дети, музей 🖼 «Куликово поле» — 400 р. взрослые, дети бесплатно, экскурсия ⛳ по музею с местным гидом — 2500 р. с группы
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у Кремля
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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