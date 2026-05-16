Всего за пару часов в нашей мастерской вы создадите стильный авторский шопер. Выберете эскиз, познакомитесь с принципами росписи по ткани, под руководством мастера нанесёте изображение на сумку — и заберёте домой дизайнерскую вещь. Даже если вы совсем не умеете рисовать — всё обязательно получится!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Наш мастер-класс состоит из пяти шагов:

А я смогу? Начнём с короткого вдохновляющего брифинга, и вы поймёте, что справитесь с техникой росписи. Никаких «а вдруг не получится»!

Охота за идеей. Вы пороетесь в нашей сокровищнице эскизов, поймаете вдохновение и будете готовы к реализации фантазий.

Магия превращения. С помощью простого секретного инструмента и материалов, которые мы предоставим, вы перенесёте рисунок на ткань. Никакой мистики, зато сколько удовольствия!

Время раскрасить мир! Вы возьмёте кисти и дадите волю цветам, а мастер будет вашим гидом в мире оттенков.

Церемония сушки. Пока ваш арт-объект отдыхает, вы выпьете чаю и переведёте дух.

Чтобы ваш шопер как можно дольше сохранял первозданный вид, мы дадим вам чек-лист по фиксации рисунка. Тогда он точно переживёт все стирки и приключения.

Организационные детали

Все материалы и чаепитие входят в стоимость

Продолжительность мастер-класса — от 1 до 3 часов

По запросу мы организуем индивидуальный мастер-класс на день рождения или другой праздник