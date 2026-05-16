Щепотка фантазии, специальные краски - и практичная хлопковая сумка превратится в дизайнерскую вещь
Всего за пару часов в нашей мастерской вы создадите стильный авторский шопер.
Выберете эскиз, познакомитесь с принципами росписи по ткани, под руководством мастера нанесёте изображение на сумку — и заберёте домой дизайнерскую вещь. Даже если вы совсем не умеете рисовать — всё обязательно получится!
Описание мастер-класса
Наш мастер-класс состоит из пяти шагов:
А я смогу? Начнём с короткого вдохновляющего брифинга, и вы поймёте, что справитесь с техникой росписи. Никаких «а вдруг не получится»!
Охота за идеей. Вы пороетесь в нашей сокровищнице эскизов, поймаете вдохновение и будете готовы к реализации фантазий.
Магия превращения. С помощью простого секретного инструмента и материалов, которые мы предоставим, вы перенесёте рисунок на ткань. Никакой мистики, зато сколько удовольствия!
Время раскрасить мир! Вы возьмёте кисти и дадите волю цветам, а мастер будет вашим гидом в мире оттенков.
Церемония сушки. Пока ваш арт-объект отдыхает, вы выпьете чаю и переведёте дух.
Чтобы ваш шопер как можно дольше сохранял первозданный вид, мы дадим вам чек-лист по фиксации рисунка. Тогда он точно переживёт все стирки и приключения.
Организационные детали
Все материалы и чаепитие входят в стоимость
Продолжительность мастер-класса — от 1 до 3 часов
По запросу мы организуем индивидуальный мастер-класс на день рождения или другой праздник
Занятие для вас проведёт один из мастеров нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 16:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Участник
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тульской областной детской библиотеки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 128 туристов
Я долгое время изучаю и исследую Тульскую область, веду проект про заброшки «Региональная Заброшкофилия», поэтому могу удивить вас во время поездки неожиданными локациями и местами.
Являюсь членом «Русского географического общества».
