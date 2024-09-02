Квесты для детей – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для детей» в Туле, цены от 800 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Детский квест в Тульском кремле
Пешая
29 отзывов
1 час
Квест
до 5 чел.
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:30
7 сен в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
Пешая
скидка
25%
4 отзыва
2 часа
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Тулы
Погрузитесь в историю Тулы через увлекательный квест! Задания, карты и призы ждут вас на каждом шагу. Идеально для семейного отдыха и познавательного досуга
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
Сегодня в 09:00
9 сен в 09:00
40003 000 за всё до 5 чел.
Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
В роли секретных агентов вам предстоит обезвредить пришельцев, пройдя специальный маршрут по центру
Начало: У Тульской областной думы
800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 сентября 2024
    Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
    Очень понравилась экскурсия-квест с экскурсоводом Татьяной Дроботухиной! Она увлекательно рассказывала об истории Тулы. Маршрут около Кремля и окрестностей был интересным
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    и разнообразным, каждая остановка была запоминающейся и позволяла узнать что-то новое. Татьяна здорово владеет знаниями и умеет прекрасно донести их до слушателей, даже до детей-подростков. Мы с удовольствием провели время и получили массу положительных впечатлений, два часа пролетели, как миг! Рекомендую всем, кто хочет увлекательную и нескучную экскурсию и узнать больше об истории города. Спасибо, Татьяна!

    Очень понравилась экскурсия-квест с экскурсоводом Татьяной Дроботухиной! Она увлекательно рассказывала об истории Тулы. Маршрут около Кремля
  • А
    Алексей
    31 августа 2024
    Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
    Татьяна отличный гид, умеет с самого начала заинтересовать и детей, и взрослых, общается на одной волне со всеми. Очень познавательно и интерактивно, продуманная оригинальная программа с играми и загадками, не было сухих скучных моментов. Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    31 августа 2024
    Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
    Спасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, очень понравились настольные игры и поощрения в виде конфет 😁 Узнала многое о городе. Было здорово! ❤️
    Спасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, оченьСпасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, оченьСпасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, оченьСпасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, очень
  • Д
    Дарья
    18 августа 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Супер! Для ребенка 5 лет просто идеально. Отличный гид, сразу находит контакт, очень дружелюбная!
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Были с сыном 9 лет. Очень понравилось. Хорошая подача материала - и познавательно, и интересно. Спасибо!
  • А
    Александра
    3 августа 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Отличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историю. По мере
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    прохождения заданий гид давала буквы, из которых в конце надо было сложить словосочетание. Не с первой попытки, но мы справились)) и в награду получили сладости местного производства. Остались очень приятные впечатления от экскурсии. Спасибо ❤️

    Отличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историюОтличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историю

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Квесты для детей»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Детский квест в Тульском кремле
  2. Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
  3. Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник тульскому прянику
  5. Кремль
  6. Успенский Собор
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в сентябре 2024
Сейчас в Туле в категории "Квесты для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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