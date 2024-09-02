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и разнообразным, каждая остановка была запоминающейся и позволяла узнать что-то новое. Татьяна здорово владеет знаниями и умеет прекрасно донести их до слушателей, даже до детей-подростков. Мы с удовольствием провели время и получили массу положительных впечатлений, два часа пролетели, как миг! Рекомендую всем, кто хочет увлекательную и нескучную экскурсию и узнать больше об истории города. Спасибо, Татьяна!