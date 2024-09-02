1 час
Квест
до 5 чел.
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:30
7 сен в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
2 часа
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Тулы
Погрузитесь в историю Тулы через увлекательный квест! Задания, карты и призы ждут вас на каждом шагу. Идеально для семейного отдыха и познавательного досуга
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
Сегодня в 09:00
9 сен в 09:00
40003 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
В роли секретных агентов вам предстоит обезвредить пришельцев, пройдя специальный маршрут по центру
Начало: У Тульской областной думы
800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 сентября 2024Очень понравилась экскурсия-квест с экскурсоводом Татьяной Дроботухиной! Она увлекательно рассказывала об истории Тулы. Маршрут около Кремля и окрестностей был интересным
- ААлексей31 августа 2024Татьяна отличный гид, умеет с самого начала заинтересовать и детей, и взрослых, общается на одной волне со всеми. Очень познавательно и интерактивно, продуманная оригинальная программа с играми и загадками, не было сухих скучных моментов. Рекомендуем!
- ААнастасия31 августа 2024Спасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, очень понравились настольные игры и поощрения в виде конфет 😁 Узнала многое о городе. Было здорово! ❤️
- ДДарья18 августа 2024Супер! Для ребенка 5 лет просто идеально. Отличный гид, сразу находит контакт, очень дружелюбная!
- ЕЕкатерина17 августа 2024Были с сыном 9 лет. Очень понравилось. Хорошая подача материала - и познавательно, и интересно. Спасибо!
- ААлександра3 августа 2024Отличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историю. По мере
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Квесты для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Туле в сентябре 2024
Сейчас в Туле в категории "Квесты для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2024 год по теме «Квесты для детей», 33 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь