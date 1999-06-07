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Ночная Тула

5
14 отзывов
Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Вечерняя авторская обзорная экскурсия ⛳ по Туле с посещением Кремля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ночная Тула
Ночная Тула

Что вы увидите

  • Тульский кремль
  • Здание музея оружия
  • Улицы
Ночные огни города

Вечерняя иллюминация и красоты Тулы становятся главными героями повествования экскурсовода. Сотни огней выделяют из темноты:

  • величественный тульский кремль
  • здание музея оружия, выполненное в виде гигантского шлема
  • улицы и очертания зданий, выступающих в сумраке.
Организационные детали
Время проведения зимой с 18:00 до 21:00, осень-весна с 21:00 до 23:00.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Ночная Тула
Ночная Тула
Ночная Тула
Ночная Тула

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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14 отзывов оставили туристы

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