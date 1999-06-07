Что вы увидите
- Тульский кремль
- Здание музея оружия
- Улицы
Ночные огни города
Вечерняя иллюминация и красоты Тулы становятся главными героями повествования экскурсовода. Сотни огней выделяют из темноты:
- величественный тульский кремль
- здание музея оружия, выполненное в виде гигантского шлема
- улицы и очертания зданий, выступающих в сумраке.
Организационные детали
Время проведения зимой с 18:00 до 21:00, осень-весна с 21:00 до 23:00.
Что не входит
- Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Д.
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