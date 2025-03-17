Писатель Лесков замечательно рассказал о тульском Левше, который «англицкую» блоху подковал. Только на самом деле этого никогда не было — хотя блоха подкованная в Туле всё же есть! И я предлагаю вам отправиться на экскурсию-расследование, познакомиться с городом и отыскать-таки легендарное подкованное насекомое.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Искать блоху мы будем в разных локациях! Вы увидите памятник Левше, блоху-киборга и подкованную блоху — работу уникального мастера-миниатюриста Николая Алдунина. И заглянете сразу в несколько музеев, где поймёте, что Тула — настоящая мастеровая столица!

А ещё вы узнаете:

как зарождалось мастерство кузнецов и металлургов

почему Тула по праву носит титул оружейной столицы

о легенде про женщину-богатыря

об обучении оружейника Алексея Сурнина и о мастерстве Николая Алдунина

И о многом, многом другом!

Организационные детали

Экскурсия проводится на городском транспорте или на вашем автомобиле

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы