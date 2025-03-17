Писатель Лесков замечательно рассказал о тульском Левше, который «англицкую» блоху подковал.
Только на самом деле этого никогда не было — хотя блоха подкованная в Туле всё же есть! И я предлагаю вам отправиться на экскурсию-расследование, познакомиться с городом и отыскать-таки легендарное подкованное насекомое.
Только на самом деле этого никогда не было — хотя блоха подкованная в Туле всё же есть! И я предлагаю вам отправиться на экскурсию-расследование, познакомиться с городом и отыскать-таки легендарное подкованное насекомое.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Искать блоху мы будем в разных локациях! Вы увидите памятник Левше, блоху-киборга и подкованную блоху — работу уникального мастера-миниатюриста Николая Алдунина. И заглянете сразу в несколько музеев, где поймёте, что Тула — настоящая мастеровая столица!
А ещё вы узнаете:
- как зарождалось мастерство кузнецов и металлургов
- почему Тула по праву носит титул оружейной столицы
- о легенде про женщину-богатыря
- об обучении оружейника Алексея Сурнина и о мастерстве Николая Алдунина
И о многом, многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия проводится на городском транспорте или на вашем автомобиле
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экзотариум в Белоусовском парке. Экскурсионное обслуживание — 1000 ₽ и входные билеты: 300 ₽ — взрослый, 150 ₽ — школьный, дети до 7 лет бесплатно
- Музей «Тульские древности» (интерактивная программа и мастер-класс): 2300 ₽ за группу до 5 человек
- Музей «Старая тульская аптека» (мастер-класс): 400 ₽ — взрослый, 250 ₽ — школьный
- Обед — 700 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около памятника Левше
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 9913 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!Задать вопрос
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