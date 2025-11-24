Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
6 дек в 11:00
7 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Групповая экскурсия по Туле «Пряничный пролог и исторический эпилог»
Распробовать городские легенды - и традиционные вкусы 5 местных сладостей
Начало: Около Музея впечатлений
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
27 дек в 14:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
По следам легендарной блохи
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Туле, чтобы найти легендарную подкованную блоху и узнать о мастерах города
Начало: Около Дома Дворянского собрания
6 дек в 14:00
7 дек в 11:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Мы очень довольны. С момента экскурсии прошло 3 недели - а я в моменте готова пересказать экскурсию почти дословно) Были
- ММария6 ноября 2025Спасибо большое Людмиле за такую продуманную и интересную экскурсию. Мы услышали много занимательных фактов про Тулу. Однозначно рекомендую. Чаепитие было приятным бонусом!)
- ММария20 сентября 2025Огромную благодарность выражаем гиду Людмиле! Очень интересная подача информации, много увлекательных фактов. Экскурсия прошла на одном дыхании. Видно, что гид адаптировал экскурсию под наши интересы. Приятный сюрприз от гида- чаепитие со вкусным пряником и интересным рассказом! Спасибо большое!
- ААлександр8 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Великолепный гид! Спасибо огромное 🙂
Друзья, если вы выбираете гида по Туле, то можете даже не сомневаться - Людмила прекраснейший экскурсовод. Наша группа была в
- ММария28 августа 2025Людмила рассказала нам небанальные истории про Тулу и ее жителей, провела по самым интересным местам центра и угостила чаем с пастилой! 2 часа для нас с подругами пролетели, как 5 минут. Очень интересно, большое спасибо гиду! Однозначно рекомендуем
- ММария24 августа 2025Нам все очень понравилось, 2 часа пролетели очень быстро, было комфортно во всем.
Экскурсия была интересная по содержанию и веселая. Рекомендуем☺️
- ППавел18 августа 2025Интересная история о Туле. Хорошая подача и знания истории.
Павел
- ЕЕлена17 августа 2025Если бы можно было поставить. За экскурсию 10 баллов- поставила бы, не раздумывая. Два часа интереснейшего рассказа об истории Тулы на прекрасном русском языке! Людмила, большое спасибо от всей нашей семьи!
- ООльга11 августа 2025Спасибо за знакомство с Тулой
Программа и маршрут интересно составлены. Было увлекательно как для взрослых, так и для подростка.
Дегустация пряника - приятный бонус и отдых на маршруте.
- ТТурист30 июня 2025Посетили в эти выходную экскурсию, все понравилось. Экскурсия была интересной и информативной
- ДДмитрий16 июня 2025Экскурсия просто исключительная!)
Людмила бесподобный рассказчик!
2 часа прошли на одном дыхании.
Рекомендую 100%!
- ООксана23 мая 2025Хотим выразить огромную благодарность Людмиле за потрясающую экскурсию по Туле!
Её рассказ был не только информативным, познавательным, но и по-настоящему увлекательным.
- ННаталья18 мая 2025Рекомендуем экскурсию с Людмилой. Очень понравилось. Познавательно и нескучно. Узнали много нового.
- ААлиса20 апреля 2025В Туле были в июле в том году! А мы до сих пор помним об интереснейшей экскурсии по городу герою
- ААлександр27 января 2025Людмила очень интересно провела экскурсию. Узнали много исторических фактов. Показала красивые и интересные места, памятники и архитектуры Тулы. Было познавательно и насыщено. Рекомендую.
Хочу поблагодарить Людмилу за увлекательную, интересную и познавательную экскурсию по Туле. Скажу честно, что история наводит на меня скуку, и
Людмила безумно милая и интересная женщина, два часа пролетели как одна минута. Информация не избитая и не как по шаблону,
Большое спасибо Людмиле за чудесно проведенную экскурсию по городу Туле! Наша семья выражаем огромную благодарность! Очень интересно и познавательно! Людмила
Спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию по городу, было очень интересно увидеть Тулу с этой стороны, Людмила прекрасный рассказчик, все очень
