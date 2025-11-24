Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Тулы с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Туле, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Легенды старой и новой Тулы
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
6 дек в 11:00
7 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия по Туле «Пряничный пролог и исторический эпилог»
Пешая
2.5 часа
Групповая
Групповая экскурсия по Туле «Пряничный пролог и исторический эпилог»
Распробовать городские легенды - и традиционные вкусы 5 местных сладостей
Начало: Около Музея впечатлений
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
27 дек в 14:00
1600 ₽ за человека
По следам легендарной блохи
Пешая
3 часа
Индивидуальная
По следам легендарной блохи
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Туле, чтобы найти легендарную подкованную блоху и узнать о мастерах города
Начало: Около Дома Дворянского собрания
6 дек в 14:00
7 дек в 11:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    24 ноября 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Мы очень довольны. С момента экскурсии прошло 3 недели - а я в моменте готова пересказать экскурсию почти дословно) Были
    факты, которых я не знала и которые были прям откровением. Я такое очень люблю - когда остаются "гвозди в сознании") Людмила, спасибо! За вашу вовлеченность, прекрасную речь и формулировки, за то, что вы себя ассоциируете с городом и за ваш профессионализм. Однозначно рекомендуем!

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Спасибо большое Людмиле за такую продуманную и интересную экскурсию. Мы услышали много занимательных фактов про Тулу. Однозначно рекомендую. Чаепитие было приятным бонусом!)
  • М
    Мария
    20 сентября 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Огромную благодарность выражаем гиду Людмиле! Очень интересная подача информации, много увлекательных фактов. Экскурсия прошла на одном дыхании. Видно, что гид адаптировал экскурсию под наши интересы. Приятный сюрприз от гида- чаепитие со вкусным пряником и интересным рассказом! Спасибо большое!
  • А
    Александр
    8 сентября 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Прекрасная экскурсия! Великолепный гид! Спасибо огромное 🙂
  • А
    Александра
    6 сентября 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Друзья, если вы выбираете гида по Туле, то можете даже не сомневаться - Людмила прекраснейший экскурсовод. Наша группа была в
    восторге от интереснейшей информации, от красивых уголков этого прекрасного города, по которым нас провела Людмила, и просто от приятного общения с ней. Спасибо огромное от группы из Санкт-Петербурга 🧡

  • М
    Мария
    28 августа 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Людмила рассказала нам небанальные истории про Тулу и ее жителей, провела по самым интересным местам центра и угостила чаем с пастилой! 2 часа для нас с подругами пролетели, как 5 минут. Очень интересно, большое спасибо гиду! Однозначно рекомендуем
  • М
    Мария
    24 августа 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Нам все очень понравилось, 2 часа пролетели очень быстро, было комфортно во всем.
    Экскурсия была интересная по содержанию и веселая. Рекомендуем☺️
    Нам все очень понравилось, 2 часа пролетели очень быстро, было комфортно во всем.
Экскурсия была интересная по содержанию и веселая. Рекомендуем☺️
  • П
    Павел
    18 августа 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Интересная история о Туле. Хорошая подача и знания истории.
    Павел
  • Е
    Елена
    17 августа 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Если бы можно было поставить. За экскурсию 10 баллов- поставила бы, не раздумывая. Два часа интереснейшего рассказа об истории Тулы на прекрасном русском языке! Людмила, большое спасибо от всей нашей семьи!
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Спасибо за знакомство с Тулой
    Программа и маршрут интересно составлены. Было увлекательно как для взрослых, так и для подростка.
    Дегустация пряника - приятный бонус и отдых на маршруте.
  • Т
    Турист
    30 июня 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Посетили в эти выходную экскурсию, все понравилось. Экскурсия была интересной и информативной
  • Д
    Дмитрий
    16 июня 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Экскурсия просто исключительная!)
    Людмила бесподобный рассказчик!
    2 часа прошли на одном дыхании.
    Рекомендую 100%!
  • О
    Оксана
    23 мая 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Хотим выразить огромную благодарность Людмиле за потрясающую экскурсию по Туле!
    Её рассказ был не только информативным, познавательным, но и по-настоящему увлекательным.
    Чувствуется её любовь к городу и преданность профессии. Благодаря Людмиле, мы узнали множество интересных фактов об истории и культуре Тулы, о которых, может быть, и местные жители не догадывались. Особенно хочется отметить её грамотную и живую подачу материала - время пролетело незаметно.
    Очень рекомендуем Людмилу как гида - с ней интересно будет и взрослым, и подросткам.
    Большое спасибо за профессионализм и вдохновение!!!

  • Н
    Наталья
    18 мая 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Рекомендуем экскурсию с Людмилой. Очень понравилось. Познавательно и нескучно. Узнали много нового.
  • А
    Алиса
    20 апреля 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    В Туле были в июле в том году! А мы до сих пор помним об интереснейшей экскурсии по городу герою
    Тула от Людмилы. Нам рассказали основные факты о становлении и развитии города, о быте и обычаях Тульчан. Приятным бонусом была была забота от экскурсовода, прятались в тенечке, нас угостили тульской пастилой) Людмила дала классные рекомендации по сувенирным лавкам и улочкам для прогулок.
    Рекомендуем!

    В Туле были в июле в том году! А мы до сих пор помним об интереснейшейВ Туле были в июле в том году! А мы до сих пор помним об интереснейшей
  • А
    Александр
    27 января 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Людмила очень интересно провела экскурсию. Узнали много исторических фактов. Показала красивые и интересные места, памятники и архитектуры Тулы. Было познавательно и насыщено. Рекомендую.
    Людмила очень интересно провела экскурсию. Узнали много исторических фактов. Показала красивые и интересные места, памятники и архитектуры Тулы. Было познавательно и насыщено. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    12 января 2025
    Легенды старой и новой Тулы
    Хочу поблагодарить Людмилу за увлекательную, интересную и познавательную экскурсию по Туле. Скажу честно, что история наводит на меня скуку, и
    провести экскурсию так, чтобы увлечь и заинтересовать — задача, как говорится, «со звездочкой». Но Людмила справилась с ней с удивительной легкостью. Кроме того, что она приятный и позитивный человек, она великолепный рассказчик, умеющий увлечь и много знающий. Рассказ не был перегружен сухими цифрами и историческими фактами, а был живым, интересным, местами с юмором; было много увлекательных историй из жизни связанных с Тулой исторических персонажей.
    Экскурсия прошла легко и увлекательно! Отдельная благодарность за чаепитие и вкусное угощение!
    Мы вернулись домой, наполненные приятными впечатлениями от экскурсии и Тулы, а, разглядывая фотографии, вспоминаем интересные истории, которыми с нами делилась Людмила.
    Она великолепный гид, которого смело можно рекомендовать.
    Если бы можно было поставить оценку больше чем 5 звезд, я с удовольствием поставила бы её.

    Хочу поблагодарить Людмилу за увлекательную, интересную и познавательную экскурсию по Туле. Скажу честно, что история наводит на меня скуку, и провести экскурсию так, чтобы увлечь и заинтересовать — задача, как говорится, «со звездочкой». Но Людмила справилась с ней с удивительной легкостью. Кроме того, что она приятный и позитивный человек, она великолепный рассказчик, умеющий увлечь и много знающий. Рассказ не был перегружен сухими цифрами и историческими фактами, а был живым, интересным, местами с юмором; было много увлекательных историй из жизни связанных с Тулой исторических персонажей.
Экскурсия прошла легко и увлекательно! Отдельная благодарность за чаепитие и вкусное угощение!
Мы вернулись домой, наполненные приятными впечатлениями от экскурсии и Тулы, а, разглядывая фотографии, вспоминаем интересные истории, которыми с нами делилась Людмила.
Она великолепный гид, которого смело можно рекомендовать.
Если бы можно было поставить оценку больше чем 5 звезд, я с удовольствием поставила бы её.
  • А
    Анна
    1 ноября 2024
    Легенды старой и новой Тулы
    Людмила безумно милая и интересная женщина, два часа пролетели как одна минута. Информация не избитая и не как по шаблону,
    много данных о людях, а не только про здания (P.S. Ребёнку 12 лет было тоже очень интересно). Обязательно вернёмся, что бы сьездить с Людмилой в Ясную поляну. Людмила, здоровья Вам и процветания! .

    Людмила безумно милая и интересная женщина, два часа пролетели как одна минута. Информация не избитая и не как по шаблону, много данных о людях, а не только про здания (P.S. Ребёнку 12 лет было тоже очень интересно). Обязательно вернёмся, что бы сьездить с Людмилой в Ясную поляну. Людмила, здоровья Вам и процветания! .
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Легенды старой и новой Тулы
    Большое спасибо Людмиле за чудесно проведенную экскурсию по городу Туле! Наша семья выражаем огромную благодарность! Очень интересно и познавательно! Людмила
    профессионал в своем деле, приятный и позитивный, общительный экскурсовод, прекрасно преподносить историю города. Отдельное спасибо за угощение!!! Экскурсия прошла с небольшим отдыхом, поэтому время пролетело быстро и не утомительно!!! СПАСИБО!

  • Н
    Надежда
    11 августа 2024
    Легенды старой и новой Тулы
    Спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию по городу, было очень интересно увидеть Тулу с этой стороны, Людмила прекрасный рассказчик, все очень
    по существу, нет избытка цифр и монотонности, отдельное огромное спасибо за чаепитие, с пряниками ручной работы, в жару было так вовремя👍настоятельно гида и экскурсию рекомендую, не пожалеет 💐

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды старой и новой Тулы
  2. Групповая экскурсия по Туле «Пряничный пролог и исторический эпилог»
  3. По следам легендарной блохи
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Музей пряника
  7. Кремль
  8. Всехсвятский кафедральный собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Тулы в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году