читать дальше

провести экскурсию так, чтобы увлечь и заинтересовать — задача, как говорится, «со звездочкой». Но Людмила справилась с ней с удивительной легкостью. Кроме того, что она приятный и позитивный человек, она великолепный рассказчик, умеющий увлечь и много знающий. Рассказ не был перегружен сухими цифрами и историческими фактами, а был живым, интересным, местами с юмором; было много увлекательных историй из жизни связанных с Тулой исторических персонажей.

Экскурсия прошла легко и увлекательно! Отдельная благодарность за чаепитие и вкусное угощение!

Мы вернулись домой, наполненные приятными впечатлениями от экскурсии и Тулы, а, разглядывая фотографии, вспоминаем интересные истории, которыми с нами делилась Людмила.

Она великолепный гид, которого смело можно рекомендовать.

Если бы можно было поставить оценку больше чем 5 звезд, я с удовольствием поставила бы её.