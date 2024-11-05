3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗдравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
23 ноя в 14:00
30 ноя в 14:00
1 200₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам легендарной блохи
Погрузиться в легенду о Левше и найти ту самую подкованную блоху
Начало: Около памятника Левше
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 ноября 2024Татьяна - супер экскурсовод 👍 интересно рассказывает, глубокие знания, нам очень понравилось 👍 Обязательно приедем в Тулу летом. Спасибо!
- ААнастасия3 ноября 2024Отличная экскурсия, большая благодарность Ирине Николаевне. Впечатления о Туле остались очень хорошие.
- ААлена2 ноября 2024Вчера побывали на авто-пешеходной экскурсии по Туле с гидом Марией. Проехали по всему городу, не очень повезло с погодой, был
- ЯЯна29 октября 202423 октября 2024 были на экскурсии Здравствуй Тула! Сам маршрут понравился, водитель на высоте. Про гида о дельно. Наш экскурсовод
- ЕЕлена27 октября 2024Отличная экскурсия, хороший автобус, узнали много нового о городе, исторические факты и байки о Туле
- ННаталья6 октября 2024Экскурсия прошла хорошо. Всё понравилось, кроме маленького автобуса, из которого абсолютно не видно то, о чём рассказывают.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Ликёрка Лофт»
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