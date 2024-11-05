Ликёрка Лофт – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Ликёрка Лофт» в Туле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Здравствуй, Тула
На машине
45 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
10 500 за всё до 6 чел.
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
105 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
23 ноя в 14:00
30 ноя в 14:00
1 200 за человека
По следам легендарной блохи
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам легендарной блохи
Погрузиться в легенду о Левше и найти ту самую подкованную блоху
Начало: Около памятника Левше
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2024
    Здравствуй, Тула
    Татьяна - супер экскурсовод 👍 интересно рассказывает, глубокие знания, нам очень понравилось 👍 Обязательно приедем в Тулу летом. Спасибо!
    Татьяна - супер экскурсовод 👍 интересно рассказывает, глубокие знания, нам очень понравилось 👍 Обязательно приедем в Тулу летом. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2024
    Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия, большая благодарность Ирине Николаевне. Впечатления о Туле остались очень хорошие.
  • А
    Алена
    2 ноября 2024
    Здравствуй, Тула
    Вчера побывали на авто-пешеходной экскурсии по Туле с гидом Марией. Проехали по всему городу, не очень повезло с погодой, был
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    дождь и ветер, вылазки из машины были короткими. Кратко узнали о всех гранях истории Тулы. Подходит для первого знакомства с городом.

  • Я
    Яна
    29 октября 2024
    Здравствуй, Тула
    23 октября 2024 были на экскурсии Здравствуй Тула! Сам маршрут понравился, водитель на высоте. Про гида о дельно. Наш экскурсовод
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    Галина просто огонь!!! Она обладает уникальными знаниями в различных областях, её очень приятно слушать, а сколько эмоций в её голосе, сердце. . Словами не передать. Её душа живёт городом, дышит им. Побольше бы таких гидов, как она. Огромная благодарность и низкий поклон. За эти три часа экскурсии мы влюбились в Тулу!!! 😘😘😘

  • Е
    Елена
    27 октября 2024
    Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия, хороший автобус, узнали много нового о городе, исторические факты и байки о Туле
    Отличная экскурсия, хороший автобус, узнали много нового о городе, исторические факты и байки о Туле
  • Н
    Наталья
    6 октября 2024
    Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
    Экскурсия прошла хорошо. Всё понравилось, кроме маленького автобуса, из которого абсолютно не видно то, о чём рассказывают.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Ликёрка Лофт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Здравствуй, Тула
  2. Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
  3. По следам легендарной блохи
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Кремль
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в ноябре 2024
Сейчас в Туле в категории "Ликёрка Лофт" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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