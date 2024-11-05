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Галина просто огонь!!! Она обладает уникальными знаниями в различных областях, её очень приятно слушать, а сколько эмоций в её голосе, сердце. . Словами не передать. Её душа живёт городом, дышит им. Побольше бы таких гидов, как она. Огромная благодарность и низкий поклон. За эти три часа экскурсии мы влюбились в Тулу!!! 😘😘😘